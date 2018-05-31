「川金會」緊鑼密鼓：金正恩左右手訪美國務卿，他自己接見俄羅斯外長

（中央社）

美國總統川普日前取消與北韓領導人金正恩的高峰會又改變心意後，兩國官員兵分「多路」，展開搶救「川金會」行動，盼讓這場歷史性高峰會如期於6月12日在新加坡登場。白宮新聞秘書桑德斯今（31）日表示，「希望在6月12日舉行，如果無法如期舉行，我們也準備好改到7月12日。」

美國和北韓代表兵分多路，除了紐約的會談，兩國代表分別在南北韓非軍事區板門店和新加坡協商，加緊腳步替擬定的川金會安排後勤事宜。

路透社引述一名美國官員的話說，川金會議程的協商進程緩慢，兩個根本問題仍談不攏，一是北韓非核化的定義，二是兩國是要同時還是分別採取行動。這名美國官員表示，美國立場依舊是平壤必須同意完全棄核才能獲取任何經濟支援，例如鬆綁部分經濟制裁、提供糧食或其他援助，或對北韓進行新投資。援助多寡則端看平壤行動的步調和範圍而定。

然而，這名熟悉會談內容、要求匿名發言的官員說，北韓在紐約與蓬佩奧展開會談的立場則是，單憑北韓非核化的承諾就應足以敞開經濟援助的大門。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓統一部長官趙明均今天演講內容說，北韓和美國在非核化議題的歧見仍「相當大」，縮小鴻溝恐不易。然而，趙明均補充說，兩國領袖相互接觸代表「找到共同點的機會很高」。

紐約：和平路徑圖規劃

金正恩的左右手金英哲（Kim Yong-chol）30日抵達紐約與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會談。國務院高階官員說，兩人共進晚餐，致力增進私交情誼。然而他們肩負重任：尋找非核化之路。

韓國統一研究院分析家鄭晟允（Chung Sung-yoon，音譯）表示，金英哲將是自2000年北韓國防委員會副委員長趙明祿訪問時任美國總統柯林頓以來，北韓訪美的最高層級人士。金英哲是金正恩的得力助手，身兼北韓人民軍上將、北韓勞動黨中央委員會副委員長。

2月冬季奧運會被視為核子危機的轉捩點，當時在閉幕式上，金英哲就坐在美國總統川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）身旁的位置。金正恩最近兩次出訪中國，會見中國國家主席習近平，金英哲都隨行在側。蓬佩奧到訪平壤時，也是由金英哲主持會談。

蓬佩奧發言人表示，這將是蓬佩奧與金英哲第3次見面。蓬佩奧擔任中央情報局（CIA）局長時，開啟與北韓政權的聯繫管道。

當天會面時，蓬佩奧率先抵達會場，身邊還有中央情報局（CIA）韓國任務中心主管安德魯．金（Andrew Kim）。金英哲數分鐘後抵達會場，身邊也帶了一位幕僚。會後雙方都沒有向媒體發表談話。

但蓬佩奧會前發表的推文形容川金會為「潛在峰會」，他寫說：「期待在紐約與金英哲開會，討論@Potus（美國總統）與金委員長的潛在峰會。我們致力於一個完整、可證實且不可逆轉的朝鮮半島非核化。」

分析家認為，蓬佩奧將設法釐清北韓對自身核子計畫的立場，蓬佩奧先前兩度訪問平壤與金正恩會面，或許仍是霧裡看花，金英哲當時也參與那些會談。

日本東京的北韓僑校朝鮮大學（Korea University）副教授李柄輝（Ri Pyong Hwi）說：「他們得解決的分歧，在於邁向非核化的路徑圖。」「他們如何縮小分歧是重點。」

蓬佩奧被記者問到關於工作晚餐的問題時，他只說：「一切都很好。」他之後也發推文說：「今晚在紐約與金英哲有很好的工作晚餐，菜單上有牛排、玉米和起司。」

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 31, 2018

新加坡：聚焦在後勤工作

要讓川金會順利舉行，將必須非常注意各種細節。新加坡是金正恩2011年執政以來出訪最遠的地方，對他和川普而言，維安問題極為重要。

被視為北韓「大內總管」的國務委員會部長金昌善（Kim Chang Son）與白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）率領的美方代表團都在28日抵達新加坡，商討維安措施、各項會議的時間地點和與會人員、以及開放媒體採訪的活動等。鑒於川普和金正恩都愛讓媒體拍照，金昌善和哈金或許會考量一些醒目的地點。

金昌善搭機前往新加坡途中，同行的記者曾看到他閱讀簡報，上頭寫著：「為保美國和北韓高峰會有成果，確保金正恩領導人安全最重要。」

南北韓非軍事區（DMZ）：敲定議程

川普上週致函金正恩取消高峰會，可能的引爆點之一，就是北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）在聲明中批評美國副總統彭斯（Mike Pence）將北韓與利比亞相提並論，說他的發言「無知且愚蠢」。

不過她已代表北韓，與美國駐菲律賓大使金成（Kim Sung）率領的美方代表團會談，雙方27日在南北韓非軍事區的停戰村板門店會面。

這些外交官員和資深專家可能在商討川金會議程，美方希望取得金正恩詳細承諾，說北韓願棄核武計畫。分析家說，崔善熙和金成很可能在草擬川金會上可望公布的宣言，談及北韓宣告棄核，以及美國保證不會干涉北韓政權或要求北韓改善侵犯人權行為。

國務院官員說，在紐約、南北韓非軍事區和新加坡的會議結束後，蓬佩奧將向川普提供建言，談及川金會籌備工作是否有足夠進展。

美專家：「川金會」開得成 但難達預期成果

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）創辦人布瑞莫（Ian Bremmer）在一場新書討論會上說，川普常擅自行事，如退出伊朗核子協議、巴黎氣候協定，但川普無法單槍匹馬和北韓談協議，需要南韓、中國等多方參與，「我不認為川普有願意或能力做到這件事」。

布瑞莫預期，「川金會」最終可能舉行，但恐怕達不到預期成果，部分原因在於美方不知道自己想要什麼，蓬佩奧與白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）意見分歧，川普時常改變心意，川普政府與其他國家合作的意向也有限。

川普先前決定見金正恩，事前未知會日本，之後臨時喊卡，又沒有先告知日本與南韓。布瑞莫說，這些作為都損害亞洲盟友對美國的信任。

相隔近10年：俄羅斯外長訪北韓，與金正恩見面

北韓官媒今天報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天抵達平壤，自2009年來首次造訪北韓，可能討論核計畫。

拉夫羅夫訪問北韓的同時，有連串外交活動忙著統籌擬於下個月舉行的美國總統川普和北韓領導人金正恩歷史性峰會，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也正在紐約會見金正恩左右手金英哲。

北韓中央通信社（KCNA）在簡短快訊中說：「俄羅斯聯邦外交部長拉夫羅夫應朝鮮民主主義人民共和國外交部長李勇浩之邀，週四（今天）抵達進行訪問。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。

北韓中央通信社沒有提供細節；俄羅斯塔斯社（Tass）則說，兩位外長已經在平壤最高人民會議大樓展開會談。俄國外交部稍早表示，兩人預料將討論「重要議題，包括雙邊關係和重大國際與區域議題」。塔斯社說，這是拉夫羅夫2009年來首次造訪北韓。

拉夫羅夫今天還趕在蓬佩奧與金英哲舉行晚餐會議前，首次和蓬佩奧通電話。

另外，俄羅斯外交部也指出，外交部長拉夫羅夫今天獲北韓領導人金正恩接見時，邀請金正恩訪俄。據信這是北韓國家領導人首次跟俄國官員會晤。

法新社報導，根據俄國外交部，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當面邀請金正恩訪俄說：「請您來俄羅斯，我們會很高興見到您。」今天到訪平壤的拉夫羅夫對金正恩說，俄國支持朝鮮半島的和平和進步，對南北韓間簽署的非核化協議更是高度讚賞。

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核稿編輯：楊之瑜