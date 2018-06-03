《印度：南亞文化的霸權》：一本「印度文明導論」的入門書

文：黃偉雯（曾任大馬台籍獨中校長、現職歷史文化作家、講師）

今天的印度是全世界人口數一數二的國家，並且是選舉人口最多的民主共和國。他的憲法明文規定廢除了種姓制度，但在印度社會處處可見種姓制度如影隨形的在每個細節當中。這個1947年才獨立的年輕國家背後卻乘載著超過四千年的文明，這樣新穎卻又傳統並存的國度，讓印度充滿著無法用普遍思維模式可以理解的千奇百怪。你對於「印度」這個名詞有什麼想法？是先想到這個國家還是先想到這個名詞後面代表的文明？還是你從不曾想過這個問題，那麼這本書就是開啟認識印度，啟動思考關於「印度」這個名詞的一把鑰匙。

在《印度：南亞文化的霸權》中，作者湯瑪士．特洛曼將超過四千年的印度歷史清楚分期，從印度河文明中的哈拉帕與摩亨佐達羅城市文明（2500 B.C）進入古印度文明核心的吠陀時代（1400 B.C）開始，接著西元前六世紀佛教與耆那教（Jainism）的出現將印度文明發展帶進另外一種高度，此時也開始出現影響印度文明發展頗為深遠的孔雀王朝（Maurya Empire）與貴霜王朝（Kushan Empire）。作者稱這種時期為：新宗教與帝國時期（500 B.C~）。

其後印度文明開始進入到古典時期（三世紀），從巽迦（Pushyamitra）到笈多王朝（Gupta Empire）再到戒日王朝（Harsha Empire），除了這些較為人所知曉的印度歷史外，同時也特別提到了位在南印度的哲羅（Chelas）、潘地亞（Pandyas）與朱羅（Chulas）。

當婆羅門教轉而形成印度教，佛教的分支及陸續東傳與南傳後，第二波外來勢力再度衝突了印度文明的發展，13世紀突厥與蒙兀兒人先後進入印度，帶來了伊斯蘭文化與波斯文化，直到18世紀英國東印度公司的統治及19世紀的英女皇直屬殖民地，將印度帶進另一個新的局面，一直到1947年脫離英國獨立的「印度共和國」為止。這段歷史平均內容，補足了大多數通史中吠陀時代以前的歷史過少，蒙兀兒帝國以後的歷史篇幅較多的情況。

正如作者所期待，這是一本大學「印度文明導論」的入門用書，可以帶給學生對於印度歷史較為正確的概念，因為「印度」一直都是各個階段自成一局的許多個體組成的，與我們概念中一個大一統帝國綿延數千年的歷史截然不同。

閱讀這本書會發現比較有趣的部分是提到了文化地景（cultural landscape）的概念。近年來常被提及的地理名詞「飛地」（enclave）泛指在某一地理區境內有一塊隸屬於其他族群、主權的區域，而族裔飛地則是飛地概念的延伸，也就是從國境領土的硬性規範概念延伸至軟性的族群領域。這樣的異質群體逐步具體化成為一種特殊的文化地景，在印度就有許多這樣的族裔飛地：法國殖民地朋迪謝利（Pondicherry）、葡萄牙殖民地的果阿（Goa）都是長期在他國的文化影響下直到上個世紀下半葉才加入印度共和國的屬地之內。

本書也特別著墨在印度的「德干（Deccan）半島區」、「喜馬拉雅山脈區」及「恆河平原」，透過地理特性與天然界線幫助我們更寬廣地去認識印度的歷史面。由此你會知道南北印度在歷史地理人文上的大不同，其來有自。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《印度：南亞文化的霸權》，時報文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：湯瑪士・特洛曼（Thomas R. Trautmann）

譯者：林玉菁

印度為何能成為稱霸南亞的主宰？

文字、宗教、建築、藝術，又如何影響南亞諸國？

專為入門者量身打造，

人生的第一本印度歷史入門

印度，擁有多元民族與文化的國度，

在歷史洪流中兼容中亞、伊斯蘭與西方的優點，

透過其文字、宗教、政治的影響力，奠定南亞霸權的地位。

市面上有許多與印度歷史有關的著作，但真正能概括全印度的卻鮮少。本書由知名古印度學者、美國密西根大學歷史系榮譽教授湯瑪士・特洛曼，為了解決學生因了解冗長又複雜的印度文明史而信心大失，進其去蕪存菁，並以見微知著的寫作手法，搭配34張地圖與圖片，寫出精彩的著作。無論是對印度有興趣，或是想到印度旅行、經商、求學，甚至是生活的人，本書能滿足你探究印度歷史的好奇心，這絕對是人人都該擁有的印度史、南亞史入門聖經。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航