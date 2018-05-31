「我的學費會爆炸！」16所大學申請學費調漲，平均漲了近3%

（中央社）

107學年大專校院學雜費調整案今（31）日傍晚截止申請，教育部表示，截至傍晚5時，共收到16所大學提出申請，校數近3年最多，擬調漲幅度在2.5%至3.75%之間，後續將由學雜費審議小組審查。

教育部高教司科長李惠敏表示，可能還有少數學校的申請案仍在路上，16所大學是截至今天傍晚統計。教育部預計6月底前公告審議結果，審查重點包括財務、助學、辦學綜合績效，以及是否完善「資訊公開」和「審議公開」程序，與學生做好溝通。

根據教育部提供的資訊，目前提出申請的16校包括普通大學6校，中興大學、亞洲大學、輔仁大學、世新大學、中原大學、實踐大學。

技專共有10校，包括台灣科技大學、台北科技大學、樹人醫護管理專科學校、醒吾科技大學、慈惠醫護管理專科學校、經國管理暨健康學院、文藻外語大學、馬偕醫護管理專科學校、嘉南藥理大學、仁德醫護管理專科學校。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，大學提出申請不一定會通過，後續還要經過審議委員會審議，考量各校的財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等。

李惠敏進一步表示，學費審議委員會共有15位代表，其中包括4位學生代表，會從青年諮詢會、大學學生會中挑選，並考量公私立、高教技職的衡平性。另外還會有1位家長代表、1位教師代表，將從教育團體中選出。

根據教育部統計：

教育部於今年4月公告107學年大專校院學雜費收費基準，107學年學雜費收費基準調整基本幅度為2.07%，前一學年未調整者，可加上前一年基本調幅（0.44%），另若符合「專科以上學校學雜費收取辦法」第10條要件，包括有完善的助學計畫、支用計畫，以及資訊公開和研議程序公開等，最多可申請調漲3.75%。

台北科技大學申請調漲學費2.5％，校方今天透過書面回應，解釋近年推動多項提升學習成效的計畫和課程，並改善宿舍、增聘教師，以及物價攀升的因素，導致辦學成本逐年增加。增加的學費收入，4成會用於弱勢學生獎助金，其餘將用於提升教學品質、學生活動空間等項目。

中興大學申請調漲3％，校方發出新聞稿解釋，相較於其他國立大學，中興的收費標準屬於「平均值偏低群組」，目前已有14年沒有調整學費，增加的學費收入，會秉持「取之學生、用於學生」的原則，將成立管理委員會管理，邀請學生代表監督。

實踐大學申請調漲2.5％，但目前公文還沒送抵教育部，實踐大學主任秘書胡寶麟表示，今年學校響應政府調薪政策，但教育部只補助所需的一半經費，且只有今年，未來還是要各校自籌。增加的學費收入一部分會用於教職員待遇，主要還是用在照顧弱勢學生、改善軟硬體設備等。

反教育商品化聯盟等團體今天到教育部抗議大學擬調漲學費，教育部高教司科長李惠敏出面接受陳情，遭抗議團體要求當場簽署「凍漲」承諾書，但她不願意。抗議學生不滿高呼「一所都不能漲！我的學費會爆炸！」

反教育商品化聯盟認為，成本增加、財務缺口不應是漲學費藉口，幾乎所有申請調漲的私立學校每年都有幾千萬至幾億不等的盈餘，為了掩蓋盈餘的事實，甚至僅部分地公開支出成長的數據，卻對營收相對增加的比例避而不談，或是將學校累積的龐大存款略而不計，來製造出看似有虧損的假象。

聯盟也強調，勿拿濫用提升教學品質爛理由交換漲學費，就教學品質而言，多所申請學校的生師比因為學生的增加、教師的減少而提高，也反映校方拿少子化營收減少作為漲學費的藉口是自相矛盾的，而教師中兼任教師比例逐漸高於專任教師也是校方縮減人事成本的手段。

對於幫助弱勢生的說法，聯盟指出，教育部在《專科以上學校學雜費收取辦法》中就已經規範很清楚，獎助學金只要高於百分之五即可申請調漲，也就是學費大多並不會用於弱勢補助上。甚至學校還可以把獎助學金當做工讀生薪水來使用，以規避勞健保支出，使得弱勢學生能得到的補助並不如帳面上的數字那樣漂亮，或是要得到這筆補助就必須付出勞務來換取。

反教育商品化聯盟指出，這次各校申請調漲約有10萬名學生受影響，負擔會大幅增加。聯盟的訴求如下：

教育部駁回所有大學調漲學雜費申請，一所都不能漲 凍漲3年學雜費，凍漲期間研擬具體增加政府常態教育經費政策，朝調降學雜費的方向邁進

李惠敏事後跟媒體解釋，完全禁止大學調整學費，對高等教育不是好事，全世界都不會這樣做，目前教育部有一套完整程序，預計6月底完成審議。

教育部公佈這次申請學校預定調漲幅度如下（平均2.94%）：

國立中興大學（公立大學）：3%

亞洲大學（私立大學）：3%

輔仁大學（私立大學）：2.5%

世新大學（私立大學）：2.5%

中原大學（私立大學）：3.6%

實踐大學（私立大學）：2.5%

國立臺灣科技大學（公立技專）：2.96%

國立臺北科技大學（公立技專）：2.5%

樹人醫護管理專科學校（私立技專）：3%

醒吾科技大學（私立技專）：3%

慈惠醫護管理專科學校（私立技專）：2.5%

經國管理暨健康學院（私立技專）：3.2%

文藻外語大學（私立技專）：2.5%

馬偕醫護管理專科學校（私立技專）：3.5%

嘉南藥理大學（私立技專）：3.5%

仁德醫護管理專科學校（私立技專）：護理類、醫技類3.75%｜家政類、商業類2.5%

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核稿編輯：楊之瑜