呂秀蓮：民進黨已經與我沒有關係了 陳菊：黨沒有分裂的本錢

（中央社）

前副總統呂秀蓮今（31）日從馬來西亞返抵國門，她受訪表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。

先前爭取代表民主進步黨參選台北市長的呂秀蓮，26日與姚文智進行電視政見發表會，談台北市治理願景。

呂秀蓮在政見發表會後，隔天清晨就飛往馬來西亞參訪。民進黨選對會28日決定建議徵召姚文智時，呂秀蓮只說「對於國內選舉紛擾，因情況未明，暫不予評論。」

呂秀蓮與姚文智2014年都曾參與民進黨台北市長黨內整合，當時黨內整合由姚文智勝出，但在與台北市長柯文哲做在野大聯盟的整合時，由柯文哲勝出，最後柯文哲也順利當選台北市長。

呂秀蓮昨日晚間透過辦公室的Line新聞群組框，發表聲明

「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」

呂秀蓮的粉絲專頁昨日深夜卻發出「幼有所養：孩子是未來的希望」政見，她說，市政府應該做為台北市母親們的後盾，積極建構良好的育兒環境。引發外界關注她是否退黨參選。

呂秀蓮強調，「與其補助津貼不如廣設公共托育家園」、「全市各國小增設課後安親輔導」。

對於呂秀蓮的聲明，民進黨發言人蔡適應回應指出「很遺憾但尊重」。民進黨台北市長參選人姚文智則透過辦公室發表聲明表示：「寧相信不是真的，盼呂副回台後，能改變心意！」

呂秀蓮是民國33年6月7日生，今年74歲的她，被網友消遣是「祖母綠」；呂秀蓮不以為忤，她說，研究了祖母綠的意義以後，覺得太可愛了，後來她還用「祖母綠」當做她的選舉代號。

呂秀蓮還以自己的名字台語諧音，提出「ㄌㄨ老，ㄌㄨ少年（意指愈老、愈年輕）」的訴求，表達她堅定挑戰台北市長選舉，用行動鼓勵所有退休的資深市民。

6月7日將滿74歲的呂秀蓮今天下午在臉書表示，一位74歲的富豪，覺得應在有生之年回饋地球，因為他搭車、吹冷氣、吃用地球供應的種種，如今地球生病了，他決定傾囊投資種樹。

她說，富豪選擇種植的是可排放7倍於其他樹木排放氧氣的檀香木，檀香木種植需愛心、信心和耐心，檀香極具柔性，它的一切都可善用，也可致富。呂秀蓮表示，12年後富豪在馬來西亞廣植檀香木，使馬來西亞霾害大為改善，空氣品質提升，馬來西亞國王特頒他「拿都斯里」爵位。他說，「一個人做對的事，永遠不嫌老、不嫌慢。」

呂秀蓮接著話鋒一轉提到，台灣的空氣污染越來越嚴重。「台灣的政治污染，更有過之，而無不及」，須廣植檀香木，以去蕪存菁。台灣缺乏公義，台灣更需要和平，和平與公義的社會才是2357萬台灣人共同的台灣夢，「您願一起來種植和平、公義的檀香樹嗎？」

呂秀蓮今晚返台後受訪表示，台灣在國際舞台上已逐漸消失，如果大家只是考慮選舉，她已經沒有興趣了。她一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，現在的民進黨已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，從昨晚開始，民進黨已經與她沒有關係了。

她並說，民進黨再見，珍重再見，她也不需要再花時間關心民進黨。

面對記者詢問是否以無黨籍身分參加年底的台北市長選舉，呂秀蓮回答，她的心念沒有改變，也不排除任何可能，她會繼續關心台灣，堅持愛台灣的理念。

呂秀蓮指出，台灣現在面臨最大的問題當然是兩岸關係，兩岸和平的威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧；為了選舉還可以用不正當的手段，這是讓她非常痛心的事。

她進一步說，一天到晚的藍綠對立，讓她覺得社會已喪失公義心、沒有是非感，她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。

蔡總統將親自拜會呂秀蓮

蔡總統今天邀請民進黨立委到台北賓館吃便當，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、副院長施俊吉、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨秘書長洪耀福等人陪同出席。

與會者轉述，總統感謝黨籍立委一個會期以來的辛勞，也特別請各縣市長參選人、各縣市立委報告年底的選情，總統希望立委能夠進入戰鬥位置，全黨也要開始動員。

蔡總統也對大家說，有時候會懷疑自己，改革這麼快、這麼急是不是有必要？但蔡總統要鼓勵大家，「我們沒有錯」，方向是對的，是為下一代努力，不要懷疑自己，改革路上雖沒辦法做到100分，但是在做對的事情。

此外，總統與陳菊都特別提到，總統將等呂秀蓮回國後，親自前往拜會呂秀蓮。與會立委轉述，陳菊表示，讓兩人好好談一下，因為黨已經沒有分裂的本錢。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜