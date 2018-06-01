【董恒秀專欄】四月，男孩，澎湖的詩與風

海、天空、船、小島

天空是海

海是天空

雲像海浪

海浪就像追著我們的海怪

我們要從馬公到望安

這艘船是第一次出海

我在船外面

吹著海風

好快樂

就像我要搭船

在碼頭看到柱子的外層

不是小石子

是小貝殼

發著閃光的海 作者：潘彥呈（董恆秀協助分行與增加最後一行）

Photo Credit：董恒秀攝影 作者與潘彥呈搭船前往望安

未曾想過會同九歲的彥呈與十歲的敘睿一起在春天旅行澎湖島、望安和七美。我因眼睛疲勞疼痛無法密集閱讀，必須休息，正想著到哪裡走走，湊巧晚餐時外子說，「邊境13」咖啡的Ellen全家要到澎湖玩。我試探地問說，那我可以跟嗎？外子在飯後幫忙連絡，Ellen立刻說好。隨即當晚就訂好機票與民宿，過幾天就飛到澎湖了。

彥呈是個有詩氣質的男孩。第一天在前往澎湖開拓館途中，他摘下一朵野生的天人菊別在耳際，開心得眼睛都笑瞇了。其實他有些害羞，聲音細小，喜歡自言自語。我們第二天坐船前往望安，船行駛得很慢，不想待在船艙的我們或站或坐地在船尾吹風。我問彥呈早上有看到什麼嗎？坐船是什麼感覺？觀察到什麼？我們一來一往說得挺開心⋯⋯

後來跟他說，我來把剛剛說的話寫在手機的Notes裡，看能不能變成一首詩？結果真的誕生一首詩。問他是第一次在台灣海峽上嗎？他說是，於是就給文章開頭的那首詩取名〈我第一次在台灣海峽〉。

彥呈看到自己的話可以變成一首詩很興奮，此後的旅程就一直喜歡用這種方式「說詩」。

兩個小朋友是向學校請假出來旅行的，所以傍晚回到民宿還是要寫作業。在民宿客廳的矮桌上寫著作業時，彥呈問我他寫的一句依例填空的造句可不可以，他是這樣寫：（小狗）謝謝（食物），（ㄨㄟˋ飽）（ㄐㄧ ㄜˋ）的（肚子）。我說，很好，有意思！也建議他把今天去的地方還有前晚看到的煙火寫進造句裡。要回台灣的前一晚請他讓我拍下他寫的作業，照片裡鉛筆字是他寫的造句。

Photo Credit：董恒秀攝影

而哥哥敘睿吹海風也吹得很快樂，脫口說出：「風的擁抱」，然後邊走邊吹口哨，我見狀立刻說：「風的擁抱，讓我吹起口哨」，大家聽了都笑出來，於是敘睿也接龍下去，最後一句是彥呈在午餐時附在我耳邊輕聲說的：

風的擁抱

讓我吹起口哨

風的擁抱

讓我開心到爆

風的擁抱

讓我心情很好

風的擁抱

讓我跳起舞蹈

風的擁抱

讓我跑到跑道

Photo Credit：董恒秀攝影 七美雙心石滬——其實他們寫著功課時，我也在手機上寫我的七美之行。除了從崖頂上觀雙心石滬，我們也沿階梯下到海邊看這一片廣大的美麗：

七美的兩顆心

像兩隻天空魚

在石滬的海綠清澈裡

愛著孤獨

愛著放射

愛著寬闊

綠春

熱夏

深秋

殘冬

兩顆心的暖流

在海天微歌 有一天我們在那兩顆心

漣漪一圈圈的歡欣

Photo Credit：董恒秀攝影 不會騎摩托車的我，讓祖嫻載著，吹涼風，看入眼來的美景與老屋，真是暢快極了！我們也在七美人塚那一帶的草原待很久，還帶回來一個故事，我是以彥呈的口吻與經歷寫下這首詩：

〈七美燈塔與黑羊〉 黑母羊帶著小黑羊

在海邊的草原吃草散步

我等不及脫下安全帽

就開心地去追羊

追到羊都跑到高地上

高地上有一個燈塔

塔座下有簡單的圍籬

在圍籬邊

哥哥發現一隻羊死掉

吐著白沫

就跑去跟爸爸說

「我們看到一隻羊死掉！」

爸爸趕過去

想要載牠到碼頭

看有沒有人領走

不要讓牠在那邊孤獨死亡

牠還有溫度，也許牠還想活

後來大家討論讓牠留在自然裡。 我走著看到一顆白石頭

蹲下來要撿

一摸發現是羊的骷髏頭

好興奮！

撿起來揮著要大家看

這時雨滴飄下來

海風吹啊吹

好涼爽！ 一隻長著鬍子的老公羊

站在燈塔旁仰望

一艘船往遠方緩緩逝去

一個潛水夫熟練地

在海浪間乎隱忽現

牠是在捉海膽嗎？ 不久後錯落的黑羊群

又自高地上出現

靜靜吃著草⋯⋯

Photo Credit：董恒秀攝影 隔日清晨我們圍坐在客廳的矮桌吃早餐，開啟第二天澎湖行的快活！

〈清晨「慈愛居」〉 「你的眼睛沒睡醒

還有貓熊的黑眼圈」

才說完，敘睿突然飛來一句

「耶，妳怎麼只有一隻筷子？」

我說：「是吸管！」

果然沒睡醒

眼睛還被澎湖的海風吹閉著！ 民宿主人30歲188公分的俊偉

從外面走進來

帶著熱暖的豆花，

「跟一位騎著腳踏車的阿婆買的，

吃吃看，她的糖水很特別。」 Ellen在煮咖啡，頂著日本的光頭。 「她的糖是用麥芽與二沙下去炒，

很香，那味道是二沙煮不出來的。」 抱在俊偉懷裡的小兒，眼睛閃著清亮。 我們陽光地吃著豆花，

希臘地喝著咖啡。

祖嫻聽著「想像」，

披頭四也從英國來了。

原打算讓小朋友去感受「摩西分海」的趣味，但時間已過，更且無意中進到菓葉漁港而看到一棟很吸引我們目光的民居，讓我們有偶遇桃花源居之感，流連忘返。主人似不在家，門前菜埔的土還沒翻好，畚箕在陽光下熟睡。牆，老而不舊地寂靜著，磁磚散出歲月的空氣。Ellen說，澎湖人很重視住家的美觀，因為是一生努力賺錢蓋的，不能草率。

Photo Credit：董恒秀攝影

這讓我想起第一天搭最早的班機先來住進慈愛居，然後騎著俊偉的自行車閒晃，騎著騎著猛然看到上百株的野百合，還有一大片紫色的海牽牛花，於是停下車來觀賞。阿婆走過來跟我話家常，說，這些花是自己種趣味、讓人看美，不賣，賣了變少會不好看。還有看到陌生人看花看得歡喜，自己也歡喜。

近午時分我們往西嶼快騎。兩年前來過二坎，喜歡，因此可以再來一次。不過上次無法進到陳家古厝，主要是因為部分遊客毫無公德心，隨意破壞古物或順手牽羊，主人於是關閉不再讓人參觀。這次因Ellen以前在澎湖工作時認識老先生（已過世），所以特准我們進入。

在小巷閒走，

突然獲知可以入內參觀陳家古厝，

於是快快跑進古蹟時間的懷裡… 一隻貓躺在石板上

像古蹟一樣凝視 正立面一隻老鷹站在時鐘上，

好似要從沈潛裡發展飛翔，

這是大正一年完工，

融合閩日洋的建築，

兩尊斗甕仍在女兒牆上飲陽迎風，

巴洛克還夢著南洋。 重門時間深深深

光與影在院落徘徊

磚砌傳統大灶

眠床、圓窗、拱形窗

在日光裡月光裡熟睡 正廳前兩旁捲棚軒

各有兩根紅柱撐起斗樑

牆上的字畫、彩繪、木雕

斑剝著昔日的光輝

圓桌上的竹編罩裡

仍藏有竊竊私語

說著曾經的熱鬧與繁華 小孩的亮笑響澈

他猜對廂房門的兩字對聯

現在守著古厝的主人

他的名字就在裡面 偶然的機緣

我們走入陳家古厝

散步古蹟的安靜

觸撫時間的背影與海夢…

Photo Credit：董恒秀攝影 下午四點多我們來到獷靜的嵵裡沙灘，目下僅我們五人。興奮地踩著柔軟的沙灘，玩水戲海浪。兩個男孩原來堅持穿著泳褲游泳，後來終於想開了，於是有了彥呈這首〈我第一次在海裡裸泳〉： 我把褲子脫掉

覺得全身很涼

褲子讓我在海裡覺得沈重

沒有褲子

Happy！ 在海裡游久了會冷

到沙灘上

埋在沙子裡

乾乾的

溫暖舒服 嵵裡沙灘

除了我們沒有其他人

裸泳讓我很自由

感覺很放鬆

與海水很親密 海水、裸體、夕陽

今天很美！ （董恆秀協助分行）

睡前我引領他用自己的語言把裸泳的感受說出來，還問他陽光那麼熱烈為何還把自己埋在沙子裡？原來是要取暖，很聰明！我讓他看用手機拍他的裸泳與奔跑，他看著笑得很開心，一點都不彆扭呢。啊！那一年，浪戀著我們，我們隨浪自在去。

雲天如詩，詩在小孩身上抽出嫩芽，透著陽光。能跟小孩的赤真在一起真快活，整個澎湖像被小孩與詩的真點燃了般，真舒朗！海就是龐大的天的倒影，小孩裸身去擁抱海，歡喜綻開，整個澎湖都綻開了般海響，好個天地間小旅的喜悅。

注：刊出的彥呈照片都有經過他同意。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航