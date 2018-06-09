索馬利亞女孩傍晚冒險練跑，青年黨民兵的吉普車突然竄了出來

文：朱塞佩．卡托策拉（Giuseppe Catozzella）

年度賽事前一晚，我們的父親下班回家之前，阿里和我做了一件受到禁止的事情──我們冒險出門去練跑。

時間是傍晚六點，太陽低垂在地平線上，大海的氣息飄進庭院。一股清新的微風吹來，大海的氣息夾帶著鄰居火盆飄出的香味，我們就這樣受到引誘。距離比賽只剩幾小時，我們想要伸展一下肌肉、拉大腳下的步伐。像兩位真正的選手，我們就是覺得非去不可。

民兵往往會決定在星期五之前幾小時開始宵禁。事實上，那天晚上聽不到一聲槍響，而且還是個月圓之夜，光線夠亮，不至於太危險。

我們不會跑很遠。

我們打算就繞著街廓跑一圈，跑到嘉麥洛道，繞過國家紀念碑，接著就回頭。

總共就二十到二十五分鐘吧。

阿里叫我戴上頭巾，但我沒聽他的。乎由頭上裹著她在家裡用的白色輕薄頭巾，彎身在熱氣蒸騰的鍋子上煮飯，甚至沒注意到我們跑出去了。荷丹也沒注意到。她和我們其他的姊姊一起在房裡。

我們盡可能不發出一絲聲響，從蓋住外牆開口的紅布幔底下溜出去，確信沒人會看到我們。

我們不怕戰爭，它是我們的「老大姊」。

每當聽到迫擊炮或機關槍發射，阿里就會跟他的朋友阿米爾和努魯德跑到靠近民兵的地方，看他們怎麼開火。他們慢慢接近，躲在一輛車或房子的轉角後面看。步槍和機關槍的聲音讓他們很興奮。回到庭院之後，他們口沫橫飛地說著，我則目瞪口呆地站在那裡聽。三個人互相搶話講，急著告訴我他們認為只有自己看到的細節。他們的眼睛炯炯發亮，像是槍口發出的火光。

無論如何，那晚我們跑了二十分鐘左右。空氣很涼，我們不像白天一樣搞得滿身汗。那是一天當中我心愛的時分，一切都慢了下來，一天將要告終。霞光懸在半空中，取代下午刺目的陽光。光線到處跳動，從每一粒塵埃上反射出來，不過黯淡得多，令人平靜下來。

我們已經在回家的路上，離家不遠了，卻被迫停下來。突然間，一條荒涼的小巷盡頭冒出一輛吉普車，車上載著基本教義派的民兵。

他們不是哈維耶族人，也不是阿巴戈族人或達洛德族人，而是青年黨的成員。那是伊斯蘭教的一個軍隊組織。

與種族無關，這些民兵背後是蓋達組織的極端分子。為了掌權，他們什麼都做得出來，占盡部族分裂的好處。

隔著遠遠的距離就能分辨出青年黨的人。他們都留大鬍子，身穿黑夾克。不像部族的民兵通常穿市場回收或衣索比亞軍隊的二手迷彩服，青年黨的戰士穿的是真正的制服，新的制服，讓他們看起來像有錢的軍閥。

車斗上坐了八個人，他們背後的槍管像金屬天線般指著天空。

吉普車開得很慢，其中一個大鬍子轉過頭，看到我們走來。

兩個無害的小鬼頭，疲累地流著汗。

一個衣衫不整的阿巴戈族小女孩，一個塌鼻子、黑皮膚的達洛德族人小男孩。

男人握起拳頭，敲敲車頂，吉普車停了下來，一切瞬間停止。兩個民兵跳下車，朝我們走來。

他們很矮，而且沒有鬍子。

等他們靠近之後，我們就明白為什麼了。他們還是孩子，可能十一、二歲吧，肩膀上扛著比他們還大隻的步槍。當時有傳言說青年黨已經開始招募兒童，教他們打聖戰。作為回報，他們向父母保證孩子會受教育、學習阿拉伯文和《可蘭經》的律法、每天有三餐可吃、睡在像樣的房子裡、有真正的床可躺，享有幾乎不再有人負擔得起的舒適設備。這兩個一定是新招募來的娃娃兵。

他們越靠越近，不以為然地看著我。我越來越強烈地意識到自己的穿著──短褲和T恤。該死！沒戴頭巾。而且，阿里是達洛德族的，基本教義派最仇視的部族之一，因為他們認為他們比較低下，用他們的話說是「一個黑鬼部族」。相形之下，阿巴戈族有著較淺的琥珀膚色，五官也比較接近阿拉伯人，而青年黨的極端分子喜歡將自己視為阿拉伯人的後代。

他們在距離我們二十步左右的地方停住。

「這種時候你們兩個在外面幹什麼？」兩人中較矮胖的那個說。他也穿著一身熨得平整筆挺的黑襯衫和有褶痕的黑長褲。在我們心目中，像這樣近乎完美的衣著只屬於歐洲人或美國人。我們習慣穿別人穿過的舊衣服。只有少數大人喜歡趁著週五，穿曾經在太平歲月裡穿過的衣褲，大搖大擺地走在國會廣場或濱海大道。

「我們在為明天的比賽練跑。」阿里勇敢直視他，毫不畏懼。這種問題是例行公事。雖然我們從來沒被盤問過，但到處都在傳類似的經歷。這些問題沒什麼好害怕的。

那兩人爆笑出來。比較胖的那個伸出一隻手，抓抓他的屁股。接著，他們往前走了幾步，孤獨的街燈照亮他們的臉龐。他們的眼睛溼潤，布滿了血絲。

「所以你們兩個都是運動員囉……」比較胖的那個停頓一下之後說。他的語氣充滿諷刺，說完又哈哈大笑。

「沒錯。」阿里答道：「我們在為一年一度的比賽練跑……」

這時，另外那個人（一個四肢瘦長的孩子，額頭一道長長的疤，眼神像是著了魔）大吼道：「閉嘴，達洛德族的！你敢張嘴試試看。你知道，我可以帶走你，沒人會說一句話。如果你跟我們走，搞不好你老子還比較高興呢！至少你會有像樣的衣服可穿。」他們又哈哈大笑，就像兩個幼稚的小孩，比較胖的那個繼續抓他的屁股。

阿里垂下眼睛，看看自己。他穿的T恤布滿破洞和食物的污漬，是他哥哥納索爾傳給他的。他的短褲對他來講大太多了，還得用條繩子綁在腰際。他的雙腳則踩著一雙破了洞的軟皮鞋，是他父親亞辛不知多少年前從哪裡搶救出來的。

我從眼角瞥見有動靜。

阿里像一面鼓皮般發著抖，又氣又羞地默默啜泣。我轉頭看到一滴眼淚滾下他的臉頰，就只有一滴。

就像掠食者聞到受傷動物的味道，臉上有疤的瘦子往前走了五、六步。他搽的男性香水氣味刺鼻，像是古龍水，只不過太濃了，瀰漫在我們周遭的空氣中。

「你只是個骯髒的達洛德族人。」他說：「記清楚了，你只是個齷齪的達洛德族人。」

阿里沒有回話。我嚇壞了。

接著，疤臉男朝我走來，抓住我的手臂。「還有，或許我們可以帶走你的小女朋友，教教她該怎麼穿衣服。一副烏羅樣，妳以為妳是什麼？嗯？男的嗎？」

我扭來扭去試圖掙脫，但他的手像爪子般緊緊箝住我。他使勁拉我，但我拚命抵抗，腳跟都陷進土裡了。

突然間，阿里爆發了。他像隻貓般撲向那孩子的手，一口咬下去。疤臉男鬆開我的手臂，阿里推我一把，叫我跑回家。

我看看他，不知如何是好。我不想把他一個人丟在這裡，但我知道我們需要幫手。

瘦的那個一直揮手，像是要把手揮乾、把手上的齒印揮掉。被阿里這麼一咬，他沒有還手，只是表情陰森地笑了笑。接著，他說：「唷，這個達洛德族的挺有種的嘛。」

胖的那個不再抓癢，點了點頭，用抓過屁股的手把一縷頭髮往後撥。

「你還滿有種的，死達洛德。」他說：「你爸是誰？」

「我爸是誰不關你的事，死肥子。」阿里反嗆道。

「嗯哼，如果我們不能跟沒把你教好的人談談，那我們只好帶你到吉普車上……」他們走上前，從腋下架起阿里。阿里試圖甩開他們，但他們有兩個人，又長得比他高大。

「或許該找個大人來教你禮貌，達洛德族的，還有教你放聰明一點。咬一個身上帶槍的人可不聰明……」

阿里繼續掙扎，我繼續呆立原地，吉普車上走下來第三個男人。

在黯淡的光線之下，你看得出來他比他們高得多。他的年紀一定比較大，但他也沒有鬍子。或許他還很年輕。或許他比較講道理。

他接近我們，叫那兩個人放了這個達洛德族人。「放開他，上車去，我來處理。」

阿里和我轉向那道人影。我們認出他的聲音來了，兩人一起抬頭看他的臉。

他離我們大約五公尺。街燈光線微弱，那雙冰冷的綠色眼睛在光線中一閃，雖然像那兩個孩子一樣有一層溼潤的薄膜，怪異得很，但那是他的眼睛沒錯。

阿哈米德。

納索爾的朋友，荷丹暗戀的心上人。

兩個男孩咕噥了幾句，不甘不願地放開阿里。

等他們走到吉普車那裡，為免被他的同伴聽到，阿哈米德壓低嗓子柔聲說：「小心點，你們兩個，單獨外出很危險。」

接著，他一個轉身，示意駕駛發動引擎。

車輛已經在移動了，他跳上車之前，表情陰森地瞪了阿里一眼。那一秒就像永遠那麼久。

綠色的眼睛在月光下閃爍。那副表情讓我的血都涼了。混合著安慰與保證的意味，那不是挑釁，而是暗中表示友好。

接著，青年黨戰士的吉普車，就像來時一樣緩緩開走了。

我抖得像一片葉子，阿里則整個激動起來，破口大罵：「去他的基本教義派！我們這座城市就需要這種人，有那一堆武裝團體還不夠！」

當然，街上是會碰到這種臨檢，但最好是從別人嘴裡聽到就好。我過去抱他，設法安撫他，但他推開我。

「我沒事，別管我。那些齷齪的極端分子不能對我怎麼樣。」他甚至看都不看我，只顧盯著地面喃喃自語。

「那兩個人的眼睛怪怪的……」我說。

「當然啦，他們都嗑恰特草嗑茫了。」阿里回應道。

一陣停頓。

「恰特草是什麼？」

「青年黨給他們的戰士的低級麻醉劑。」

「他們嗑藥嗑茫了，然後就到處亂開槍？」

「不是。他們到處亂開槍，青年黨才會把藥給他們。青年黨提供這種東西給那些小伙子，讓他們上癮。」

「他們看起來很迷失，像是中邪了。」我自言自語地說著，希望那種感覺很快就過去。

阿里不知在想什麼，接著回過神來說：「那個胖子一直抓他的屁股。」

「就算他的衣服再新，他的內褲裡面一定有蝨子。」我露出笑容。

「是啊，事實上，他那該死的屁股一定滿滿都是蝨子……」他哈哈大笑說，說完轉頭望向吉普車剛才停的地方，像是要確認它真的開走了。

我握住他的手，這次他沒有掙脫。

我們慢慢走回家，吱吱喳喳說著一句又一句蠢話，一路上都沒提到阿哈米德。

庭院裡，乎由坐在椅子上，還在不停地攪拌。火盆將鍋子加熱，她彎身在熱氣蒸騰的鍋子邊，頭髮用白色頭巾蓋了起來。除了煮飯的時候之外，她在家都盡量不用這條頭巾。

月光和火光照亮她的臉，熱氣在她臉上結成水珠。從大門口看過去，她臉部的皮膚看起來很光滑。緊緻又閃著光澤，像正午時分的西瓜皮。

難得換換口味，那天晚上我們吃白米飯和蔬菜。

書籍介紹

本文摘錄自《別說你害怕》，麥田出版

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作者：朱塞佩．卡托策拉（Giuseppe Catozzella）

譯者：祁怡瑋

從沒有教練的選手，到沒有跑道的難民，

從索馬利亞的街頭，到奧運場上的真實故事！

薩米亞愛上跑步，為了成為奧運選手而努力，

並不稀奇；

她放下曾經得到的掌聲，

走在500天滿是勒索監禁恐懼的難民旅途上，才讓人心中揪緊了，

祈禱她真的能為夢想而跑。

本書特色

來自歐洲海岸的生命呼喊！《出版人週刊》、《柯克斯書評》等多國媒體一致好評。

改編自真人故事，為了自由與夢想，她許下心願：人生中第一次，我覺得自己長大了，像個大人了。我知道我是一個冠軍。在內心深處，我堅信自己有一天會贏得奧運，而且會是以索馬利亞人和穆斯林女性的身分。我會對著鏡頭告訴全世界，什麼叫做為了自由徒手搏鬥。

書評人、教師、記者一致推崇！獲得義大利六大獎

銷售美、英等40多國版權

電影版權已售

內容簡介

做好起跑姿勢、雙腳準備出發，之後，觀眾會站起來鼓掌……

這是我受困在監獄、被關在貨櫃裡有過的夢想，

這是我對父親那句話許下的承諾……

八歲的薩米亞喜歡跑步，她和鄰居阿里在沙灘練習、在街道奔跑；阿里指定自己當她的「專業教練」。對他們來說，在多災多難的索馬利亞，薩米亞的跑步生涯是生活中的唯一期待：她有天分，也有決心要參加奧運。

然而，一天之內，一切都變了。

一夜之間，男人得剃光頭髮，或是留長頭髮和大鬍子，女人則什麼都不准做。連為數不多的街燈都關上：很少人家裡有電，大家會聚在街燈下消磨夜晚，讀一本小說，讀一份舊報紙。這一切都遭禁止了。

薩米亞冒險在夜晚出門跑步，終於獲得參加奧運的機會。她見到其他國家的專業選手如何練習；她想像，有一天自己也能接受正式的訓練，不必只是因為練習就擔心受怕──即使這一切即將犧牲她的家人與自由。

她決定離家，拋下到此為止的人生。擠在陌生人當中、忘卻曾經擁有的掌聲：一輛輛的貨櫃車裝著撐不過去的死者，在撒哈拉沙漠裡被太陽烤乾。駭人聽聞的利比亞監獄、橫越地中海在最後一段路上送命的旅人……她該前往嗎？「永遠別說你害怕，若是如此，你夢想要做的事就不會成真。」薩米亞的父親這麼說。

超過五百天的重生之旅，薩米亞將賭上她的性命，跑過沙漠、跑過海洋……

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九