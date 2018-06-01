「公司的理念是愛家？」南陽董座給主管千元「處理費」連署「反同公投」

昨（31）日，Hyundai現代汽車台灣代理商南陽實業董事長兼總經理蔡維力遭指出，在公司群組貼文，鼓勵員工簽署「反同三公投」，並要求公司主管協助蒐集連署書，甚至自費提供公司主管每人1000元「處理費」。蔡維力此舉引起討論，被批評有「買票」的嫌疑。對此，南陽實業表示，蔡維力只是「表達意見」，沒有強迫員工連署，但母公司三陽回應「不樂見」這樣的舉動，將要求公司員工不要進行與公司事務無關的遊說。

「下一代幸福聯盟」4月開始推行「反同三公投」，三項公投內容分別是「反對同婚」、「反對性平教育」並「支持同婚專法」。昨日，臉書網友G.j. Chen貼出一張截圖，內容是三陽旗下的四輪事業——南陽實業（Hyundai現代汽車台灣代理商）董事長兼總經理蔡維力在公司群組上力推「反同三公投」。

根據貼文截圖，南陽實業董事長兼總經理蔡維力30日在公司群組中貼文表示，「一個家庭，通則是一男一女的結合」、「希望不要強迫扭曲國中國小學生的性別認同」，並強調南陽實業的企業理念是「愛家愛社」，因此要求認同的員工，連署「反同婚」、「反性平教育」及「支持同婚專法」三項公投連署書。

蔡維力甚至在貼文中，要求公司據點長及廠長蒐集同事的連署資料，寄到連署地點。文末蔡維力更指出，6月初每位區主管至總公司開會時，會收到由蔡維力本人提供的1,000元現金作為「處理經費」，是至提出完成期限，寫道「拜託區主管在6月15日前完成」。

《風向新聞》報導，有支持「反同三公投」的網友表示，「支持愛家的企業主。」還有人說，支持專法保障同性伴侶法律權益，孩子應該接受適齡性教育，從認識身體構造、自我保護開始，最佳的性病防疫策略就是潔身自愛，延後性行為。

《上報》報導，也有反對「反同三公投」的網友批評，這根本是公司高層濫用權力蒐集連署，「在這樣權力關係不對等的狀況下，員工會有自由選擇連署的權利嗎？南陽實業裡面工作的同志員工呢？他們的處境又將如何？」

也有網友認為，蔡維力此可能有觸犯《公民投票法》的嫌疑。

《自由時報》報導，南陽實業於昨日下午，發文聲明，被截圖的群組「公投連署」頁面，是公司提供南陽實業同事表達意見的平台，當日蔡維力所發布的文章，屬於意見表達，並不是業務相關命令。

聲明也指出，蔡維力在內文表達贊成民法及立法精神，並沒有陳述反同婚己見，只是邀請認同公投的同事參加連署，沒有強制規定。而內文中所說蔡維力發給的1,000元，並不是「買票」，只是贊助連署書的郵資。指控截圖者扭曲事實。

聲明更指出，「昨日G+發言是內部與同事像家人一般地的對談及意見上的表達」，「此南陽實業內部平台的意見表達，實不應以公評議題受討論，造成社會資源浪費。」

《蘋果日報》報導，蔡維力也於昨日下午回應表示，自己確實在貼出這個文章，但是沒有任何強迫，1,000元也只是因為連署寄回必須郵資，「是我自掏腰包，也不是買票，單純只是郵費。」

蔡維力說，「屬於公司的事務，我會要求主管必須向同仁布達，同時同仁必須簽名存檔，表示他有看到。」但針對反同公投他沒有這麼做，執行的力度完全不同。蔡維力重申，他贊成連署公投不會後悔，但若公司員工不認同，不簽名連署，也沒有人會去統計。「我只是表達我的意見，如果有違法，可以舉證告發我，我不認為我違反任何一條規定。」

不過，母公司三陽被問及此事，做出回應表示，公司在不逾矩、逾法的份際下，尊重同仁表達意見及言論自由。

「但本次南陽子公司有同仁以私人身份進行信念遊說，雖屬個人言論表達範疇，惟並非公司立場與態度。不樂見同仁於公司內部網路進行政治或其他與公司事務無關之遊說，將要求同仁自上至下恪遵規定。」

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核稿編輯：羊正鈺