為什麼要西進讀書工作？在北京清華的半年我學到很多

文：王羽榳

台灣在這幾年面臨了一個很嚴重的問題，就是人才外流，對岸提出了多項優惠政策，以及高額薪水，吸引許多台灣人前往。究竟會造成前往的動力是甚麼？

就舉我自己來說，上學期透過學校交換計畫，到了北京清華大學做交換，清華大學對中國學生來說，或許是個一輩子擠破頭都進不去的學校，能進學校的學生各個都是學霸或是家鄉的狀元。在北京的半年，讓我學習到很多。實際走進校園，我發現並非外界所想的那樣，學生並沒有所謂搶著教室的第一排坐，或是在課堂積極發言，但很重要的是，我常常看到學生留下來，與教授討論問題，以及組成小組讀書會彼此討論課程內容，清華學生平均每一個人，一學期大約是29-32學分，相較台灣一學期25學分，就讓許多同學受不了。

你會問我，30學分到底是怎麼修課的？毫無疑問的就是有些課程是開設在周末，也就是說，周末還有許多教授與學生，在校園中上課。光是這一點還不夠，離清華大學最近的地鐵站叫五道口，五道口地鐵站是一個繁華熱鬧的小商圈，有許多餐廳及逛街的商場在那，但是你仔細觀察，在五道的商圈，幾乎都是外國人或是交換學生以及附近工作的上班族，很少看到當地學生的身影，這是為什麼呢？道理很簡單，在學校食堂吃飯，不僅便宜還分量多，相較於學校外面，物價高，更重要的一點，整個清華校園大約450公頃，要出學校一趟，騎腳踏車來回至少也要半小時，他們認為學習的時間都不夠了，哪有時間出去吃飯。

還有些學生離鄉背景來北京讀書四年，可能連北京許多著名景點都沒去過，一學期離開校園不超過五次。這是與台灣的大學生活截然不同，我們上了大學，就是開始參與各項活動，假日與同學相約出去玩，中午休息時間也常常聚在一起聊天吃飯，相比之下，同樣是大學生活，但在許多方面彼此是有所不同。雖然這沒有所謂對與錯，但是很明顯看出來，中國學生對於自己的要求是一刻也不鬆懈，好還要更好的追求模式。

學校緊鄰著中關村科技區，讓許多一畢業的學生，能直接有機會進入公司，而如果你是清華北大的學歷，畢業起薪最少都有五萬多台幣起跳，甚至更高，這是台灣學生起薪的兩倍之多，並且提供台灣人許多優惠政策，積極吸引台灣人。當然面對如此待遇，加上內地再者幾年迅速崛起，就業機會與人脈。還有一個非常重要的就是，他們的公司對於現在流行的新創產業，大力支持，許多公司願意出資金，讓年輕人去外面闖，去創業與開發。

相較於台灣，台灣的大公司，會認為我為什麼要去花錢投資一個沒有保障的事業？當年輕人想創業，如果留在台灣一直找不到機會發展時，對岸有人願意投資我，給我機會去試試，因此雖然面臨要暫時離開家鄉工作，但也願意為了夢想放手一搏。如今這是台灣所面臨的問題與挑戰，要怎麼克服，政府極力想留住人才，那麼因應變化所做出的政策是否適用？台灣年輕人要怎麼走出屬於自己的一條路，便是共同努力的目標。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航