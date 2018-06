從史諾登到臉書個資外洩，大數據時代的隱私困境與規範難題

註1:大數據也稱為巨量資料,海量資料等概念相類似的名詞。事實上,其並未特定指涉某種資訊應用方式,而係泛稱面對超越傳統資料庫所能處理的數位化資料,以大量(high-volume)、快速(high-velocity)且多樣化(high-variety)的資訊當作資產,對非常大規模(massive)且極度複雜的資訊,運用最新的機器學習和人工智慧,應用在電腦上的處理過程。See Gartner, Inc., IT Glossary, available at https://www.gartner.com/it-glossary/big-data; Howie T, The big Bang-How the Big Data Explosion Is Changing the World, Microsoft UK Enterprise Insights Blog, Microsoft News Center (February 11, 2013) , https://news.microsoft.com/2013/02/11/the-big-bang-how-the-big-data-explosion-is-changing-the-world/

註2:麥爾荀伯格著,林俊宏譯,大數據─「數位革命」之後,「資料革命」登場:巨量資料掀起生活、工作和思考方式的全面革新,第一版,頁14 (2014)。

註3:麥爾荀伯格著,林俊宏譯,大數據隱私篇─數位時代,「刪去」是必要的美德,第一版,頁23 (2015)。

註4:U.S. v. Jones, 142 S.Ct. at 955-957(Sotomayor, J., concurring).

註5:Jeffrey Rosen, The Right to Be Forgotten, 64 Standard Law Review Online 88 (2012).

