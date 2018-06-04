一個斷交兩個極端，布吉納法索為我們帶來什麼教訓？

一個月內斷交兩個國家，使得國內對我國外交走向的辯論再度走向兩個極端。

少數還抱持過去黨國時代觀念，以「邦交國數量」當作外交「成績單」的國人，對此強力抨擊。外交部長吳釗燮也因任內喪失兩個邦交國而請辭，但上任僅一個月，任何施政尚不及實際影響外交，實乃非戰之罪，因而得到總統慰留。

許多國人則走向另一個極端，認為：這些邦交國根本不知道在哪，不知有何重要性，窮哈哈，只會要錢，扔光算了。部分台灣獨立主張者，則認為「中華民國」的邦交國不是台灣的邦交國，甚至有少數人提出斷交斷光光，國際上沒人承認中華民國，台灣就自動獨立的主張。

過猶不及，過去純然以邦交國個數的數字當成成績單的荒謬思維，固然需要檢討，但是若說邦交國都沒作用，也是矯枉過正，邦交國當然不是沒有作用，就在今年的世界衛生大會（WHA）上，共24國代表為我國發聲，有17個就是我們的邦交國，其中聖露西亞幾乎是將所有發言時間都用在為台灣辯護，聖文森更在這個國際場合上大聲宣揚台灣的主權，告訴全世界中國所主張的「台灣是中國的一部分」是「虛構的事實」，「應被拒斥」。聖文森的表現，可說為邦交國可以如何在國際上為台灣主權辯護，做了很好的註解。

「中華民國」斷光光，「台灣」就能獨立？

至於「中華民國的邦交國不是台灣的邦交國」這樣的主張，拿不拿得出去？在國際上，各大媒體報導布吉納法索斷交以及稍後與中國建交，紐約時報標題稱「拋棄『台灣』，布吉納法索與中國建立外交關係」，彭博社稱「（布吉納法索）拋棄『台灣』」，讓它在非洲僅剩一個友邦」，路透社稱「中國讚許布吉納法索決定與『台灣』斷交」，CNN報導「『台灣』在遭布吉納法索斷交後抨擊中國」，各國的報導，不論綜合媒體或財經媒體，傳統媒體或新媒體，斷交的主體都是「台灣」，沒有寫為「中華民國」，更沒有認為是「中華民國」斷交所以跟台灣無關。

邦交就是邦交，結交的是國家的主體，不是國家的名字，認為「中華民國」斷交與台灣無關，或是認為「中華民國」斷交光光，台灣就自動獨立，是不切實際的想法，當然，這樣的想法來自過去對黨國外交策略上只會爭取「中國承認」的反彈，情有可原，但要改革過去虛幻不切實際的邦交國數字外交，是要改為推動務實、踏實的外交，不是為反對而反對，賭氣成為「斷光光算了」的反外交。

Photo Credit: 總統府 2016年蔡英文總統在府內接見布吉納法索總理齊耶鈸（Paul Kaba Thieba）

布吉納法索與我第一次斷交，其因為何？

此次斷交的布吉納法索，是第二次與我國斷交，其斷交又建交以至於再斷交的歷程，其實是我們檢討原因、亡羊補牢的重要資訊來源。

布吉納法索原本為法國在非洲廣大殖民地的一部分，以位於西非重要河流伏塔河（Volta）上游的地理位置，稱為「法屬上伏塔」（French Upper Volta），一次世界大戰以前，歐洲國家曾經在非洲彼此爭奪殖民地，衝突演變為第一次世界大戰的導火線之一，到第二次世界大戰結束，經歷兩次大戰慘痛教訓，歐洲國家對殖民地的看法改變，法國也一樣開始重新審視對殖民地的統治，1956年制定《基本法》以提升殖民地自治程度，1958年，法屬上伏塔成為自治共和國，1960年，法國讓上伏塔完全獨立。

上伏塔獨立後，隨即在1961年與我國建交，開啟第一段的外交關係。

初建國的上伏塔由伏塔民主聯盟（ Voltaic Democratic Union，UDV）的領袖莫里斯·亞梅奧果（Maurice Yaméogo）擔任首任總統，原本應該是5年任期固定選舉的民主政權，亞梅奧果上台後，卻立即禁止伏塔民主聯盟以外的其他政黨，成為黨國獨裁專制國家，權力帶來腐化，亞梅奧果政權很快普遍貪腐，政客為了自身利益，寧可與殖民母國法國繼續政治與經濟上的勾結，成為法國利益的買辦，又從中牟求私利，壓榨小老百姓與中產階級，於是被批評為「新殖民」時代。

台灣人應該很容易理解兩蔣政權與亞梅奧果政權為何會成為好友，但亞梅奧果政權的倒行逆施很快遭到反撲，1966年，學生、工會、人民群起抗議、罷工，最終造成1966年上伏塔政變，軍政府取代亞梅奧果政權，由桑古爾·拉米扎納（Sangoulé Lamizana）上校掌權，4年後，上伏塔重擬憲法，制定4年期的軍政到憲政轉換期，就在這段「訓政」轉換期之間，1973年，上伏塔受到整個撒哈拉沙漠南緣（薩赫勒地區）全面性乾旱的影響，拉米扎納不得不向聯合國及美國求援。

地球另一邊，1969年珍寶島事件後，中國與蘇聯關係惡化，與美國關係則快速改善，尼克森在「聯中制蘇」大戰略下放寬對中國的貿易限制，1971年季辛吉密訪中國，美國在聯合國讓步，使得中國入聯，台灣從此遭踢出聯合國，1972年尼克森訪問北京、杭州、上海，會見毛澤東與周恩來，在台灣的萬分驚愕中雙方簽署《上海公報》。

不用說，需要聯合國與美國援助的拉米札那政府，選擇與我斷交，和中國建交，結束了該國與我國的第一段外交關係。

Photo Credit: Jeff Attaway @Flickr CC BY 2.0 布吉納法索首都Ouagadougou

政變、獨裁，二次建交

拉米札那在上伏塔民主化之後，於1978年，在公開選舉中，勝選而續任總統，很不幸的是他支持學運、工會運動起家，無法處理工會勢力過大，使得國家經濟全面停擺的經濟危機，導致於1980年遭軍事政變推翻，但政變者至1982年又遭工會勢力反抗推翻，新執政黨人民救贖議會（Council of Popular Salvation，CSP）陷入嚴重的左右翼分裂，1983年左翼領袖托馬斯·桑卡拉（Thomas Sankara）原本獲任命為首相，卻旋即遭逮捕，引起為了解救桑卡拉而發生的軍事政變，桑卡拉因而上台，並於1984年，將國名更改為「正直祖國」，也就是布吉納法索（Burkina Faso）。

桑卡拉推動全面的左傾政策，包括農業自給、兒童全面施打疫苗、全面推動基礎建設、興建醫院、興建學校、抗沙漠化、提升女權，就政策本身看來這些都是布吉納法索急需的建設，但是卻無視國家阮囊羞澀，全面投注資源到這些領域，在其他領域就造成嚴重的撙節，因而引起反抗，當面對反對勢力時又採取高壓鎮壓策略，最終導致1987年桑卡拉遭刺殺，軍事強人布萊斯·龔保雷（Blaise Compaoré）上台，自此開始27年長期獨裁專制。

當布吉納法索又從民主回歸長期穩定獨裁統治，接著冷戰解凍、蘇聯瓦解，使得美國不再需要「聯中制蘇」，反而因1989年六四事件而與國際一同譴責中國與武器禁運，台灣的外交機會又來了，1994年，台灣與布吉納法索建交，同時布吉納法索與中國斷交。

然而，2014年龔保雷計劃修改憲法延長任期，引發暴動，不得不宣布辭職、流亡，2015年支持龔保雷的士官兵發動軍事政變，但最後談判退讓，交出臨時總統，是為龔保雷最後影響力的尾聲，當布吉納法索在政變之後的秋後算帳逐漸完結，與台灣的斷交，也就倒數計時。

2014年布吉納法索民變，宣布成立過渡組織

從這樣的歷史可以明白，台灣傳統外交體系，擅長於跟獨裁者打交道，雖然過去因此開創了外交機會，每當政權更迭，邦交也就岌岌可危，這樣的外交方式，不僅在國內遭到抨擊，認為是把民脂民膏輸送給第三世界國家的貪官污吏，在邦交國國內也無法得到好感，例如與中非共和國斷交時，暴民竟然洗劫我國外交團隊。民主化終究是全球大勢所趨，台灣不能再只會招待獨裁者，必須要培養能在民主國家爭取邦誼的能力。

台灣發展邦交，最大因素，固然在於國際戰略，例如上伏塔與我國斷交的時間，正值我國遭逐出聯合國，這段期間也是我國喪失最多邦交國的時候，包括最終與美國斷交；第二重要的因素，則是本身的經濟實力，布吉納法索與我國再建交的期間，不僅冷戰結束的國際形勢對台灣較有利，經濟上，中國改革開放才剛略有小成，而台灣則正「錢淹腳目」，當時正是台灣邦交國從谷底回升重新成長的期間。之後，隨著台灣走向「悶經濟」，中國卻發展為「世界工廠」，邦交國也就回到逐漸減少趨勢。

國際戰略操之在人，但經濟發展則操之在我，最根本的，仍是富國強兵，提高外交籌碼，這部分需要整個政府與全民共同努力，但是，同樣的外交籌碼，外交人員是否能以此產生最大槓桿，則是外交部無可推卸的任務。期望外交部能走出只能與獨裁政權打交道的過去，建立務實、確實、有效的新外交。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航