通膨爆表、信用破產，馬杜洛將把委內瑞拉帶向何方？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

位於南美洲的委內瑞拉為拉丁美洲第五大經濟體（次於巴西、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞），世界探明石油儲量（Proven Crude Oil Reserves）超越沙烏地阿拉伯居世界第一位。但是委內瑞拉之所以受到國際矚目，係因為其20年以來長期之「反美」立場。

委內瑞拉於5月20日舉行總統大選，依據國家選舉委員會公告之選舉結果，選舉投票率為46.07％，現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）獲得624萬票，以67.84％得票率，大勝主要對手法爾康（Henri Falcón）之192萬票、20.93％得票率。惟此一選舉結果非但對手法爾康宣稱無效，美國、加拿大不承認。包括巴西、阿根廷等拉丁美洲大國之西半球區域組織「利馬集團」（Lima Group）14個成員國於5月21日發表聯合聲明，拒絕承認5月20日委內瑞拉總統選舉的合法性，並召回各國駐委內瑞拉大使，降低外交關係層級。

委內瑞拉九成以上外匯收入依賴石油出口，但是近年來面臨石油産量下降、經濟持續衰退，國內政治極端對立及高犯罪率，通貨膨脹率過高與幣值不穩定等問題。加上美國持續對委內瑞拉實施經濟和金融制裁，在拉丁美洲鄰國均不支持下，馬杜洛還能抵擋住國內外壓力繼續執政嗎？

強人查維茲逝世，馬杜洛未能延續其政治理念

有「反美鬥士」、「拉丁美洲左翼旗手」封號的前委內瑞拉總統強人查維茲（Hugo Chavez Frias）爭議性極高，國內及國際均有眾多支持者及反對者，但無疑地為一極具個人魅力（Charisma）之政治領袖，曾四度經由民主選舉程序獲得政權。雖然有人批評查維茲利用民粹，但歷次競選對手從未質疑選舉的公正性。

查維茲因罹癌在2013年3月5日病逝，委內瑞拉政府為其舉行之國葬儀式，共有55個國家及國際組織代表參加，拉丁美洲及加勒比海地區幾乎所有國家元首均出席，伊朗、白俄羅斯總統及西班牙王儲親臨悼祭，悼念民眾排隊綿延數公里，葬禮備極哀榮；古巴更以「自己領導人」逝世規格，全國哀悼三天。

馬杜洛為查維茲欽點之繼承人，曾任巴士司機、工會領袖、國會議員及議長，並在查維茲政府擔任外交部長及副總統；馬杜洛於總統補選中以微小差距勝出。由於受到查維茲的餘蔭，馬杜洛就職典禮中共有61個特使團出席，其中包括伊朗、古巴、尼加拉瓜、玻利維亞等國總統；「南美國家聯盟」（UNASUR）發表支持馬杜洛之聲明，南美洲兩大國之女總統——阿根廷克里斯汀娜（Cristina Kirchner）及巴西羅賽芙（Dilma Rousseff）亦親自出席。相比之下，與此次包括巴西、阿根廷等「利馬集團」成員國拒絕承認委內瑞拉選舉合法性之聯合聲明，有如天壤之別。

馬杜洛接任總統後不久，國際原油價格於2014年下半年自每桶超過100美元之高點開始大幅下滑，委內瑞拉石油收入大幅減少，無法支撐高社會福利政策之需求，重創委內瑞拉之經濟。委內瑞拉當前面臨恐超過13000％的惡性通貨膨脹、經濟衰退可能超過9％、食品及藥物短缺、犯罪率上升等問題，引發人民不滿及暴力騷亂事件。面對這些問題，馬杜洛大力鎮壓異議分子，近年來數以萬計民眾大規模出走鄰國。

►我是查維茲，我們都是查維茲：南美洲民選的獨裁政權

Photo Credit:Reuters/達志影像

委內瑞拉與美國關係難以改善

在查維茲1998年當選總統前，委內瑞拉一直與美國維持良好關係，委内瑞拉是美國第四大原油供應國（次於加拿大、沙烏地阿拉伯及墨西哥）。由於美國近年來開採油頁岩技術獲得突破，國內油產量增加，自國外進口原油需求降低。查維茲14年總統任內，除嚴詞批評美國對外政策，經常以激烈之情緒化言語對美國總統小布希（George W. Bush）進行人身攻擊。2006年9月，查維茲更在聯合國大會發言中，八次以「魔鬼」（devil）稱小布希。

查維茲除與美國之敵國古巴關係密切外，並與伊朗、敘利亞和格達費時期之利比亞關係良好。伊朗和委內瑞拉除為「石油輸出國家組織」成員外，兩個擁有豐富石油資源，但地理位置相距遙遠、歷史與文化背景差距極大的國家，在國際政治上應不具備成為外交及軍事盟邦之條件。但由於「反美」立場一致，促使兩國關係積極進展，兩國元首多次互訪。

美國總統歐巴馬（Barack Obama）2009年就任後，一改前任小布希總統與查維茲勢不兩立的作風，力圖緩和與委內瑞拉關係，但最後徒勞無功。然而，委內瑞拉雖與美國關係緊張，但未發生實質嚴重衝突，兩國經貿關係正常進行。在2017年川普（Donald Trump）就任美國總統後，兩國關係好轉之可能性極微。

委內瑞拉與金主中國關係備受矚目

委內瑞拉與中國於2001年建立「共同發展的戰略夥伴關係」，並於2014年提升為「全面戰略夥伴關係」。兩國無論在政治、經貿、軍事等各領域之關係均非常密切，最重要的是中國為委內瑞拉最大的債權國。另由於委內瑞拉與美國關係長期不睦，使得與中國之密切關係特別受到矚目。

中國進口原油四分之三來自中東及非洲，油輪均須航經麻六甲海峽，自委內瑞拉進口原油，可分散原油進口風險。而委內瑞拉由於與美國地理位置相距較近，傳統上大部分原油出口目的地為美國，委內瑞拉欲分散原油出口市場以擺脫對美國之依賴，亟思拓展其他原油外銷市場。委內瑞拉原油占中國原油進口總量比重，自2003年之0.2％成長至約6％，成為中國第七大原油進口來源國。

在兩國對原油需求具有互補性情況下，中國採取「貸款換石油」政策；自2008年起中國開發銀行向委內瑞拉提供以石油擔保之貸款，迄今估計貸款總額超過600億美元。委內瑞拉利用來自中國之貸款從事國內能源、鐵路、住宅、電力、農業等領域建設計畫，相關工程亦由中國企業承包。中國石油三巨頭：中石油、中石化及中海油在委內瑞拉有多項油田探勘及開發合同。委內瑞拉並與中石油合資在中國興建煉油廠，提煉來自委內瑞拉之重質高硫原油。此外，中國還曾於2008年、2012年為委內瑞拉發射通信衛星及遙感衛星，2007年委內瑞拉亦向中國購買價值1.5億美元之三座JYL-1三座標長程監視雷達系統。

委內瑞拉能否能度過此次政治及經濟危機？

委內瑞拉擁有豐富石油、天然氣資源，傲視拉丁美洲、甚至全球；但國家經濟太過於向能源產業傾斜，原油出口占全國出口比例高達95％。並且不若中東產油國家位於沙漠地帶，委內瑞拉國內水利資源充沛，但由於經濟未能多元化發展，導致民生物資缺乏，全國三分之二農產品需要進口。

委內瑞拉此次大選之合法性，雖未獲得歐美及大多數拉丁美洲國家承認，但有中國、俄羅斯及伊朗區域外大國的支持，亦有古巴、玻利維亞、薩爾瓦多、尼加拉瓜等拉丁美洲小國力挺。雖然委內瑞拉經濟面臨崩潰，亦有嚴重國際債務支付壓力，但尚未有如過去阿根廷（2001、2014）及厄瓜多（2008）之拖欠違約債務情事發生，在近期國際原油價格大幅提升下，委內瑞拉能否能度過此次政治及經危機？值得持續觀察。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航