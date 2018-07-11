不懂得「抓大放小」，你大概也不懂得處理人生

「抓大放小」是中國政府在1995年面對國企改革問題時提出的應對方針。所謂抓大，扶持大型國企，改善其管理水平及提升競爭力。而放小則是指對於中小型企業，採取相對靈活，甚至放任的姿態，把它們直接推向市場。這一波國企改革的效果如何，我無意評價。只是「抓大放小」這四個字多年後經過一位mentor傳到了我的耳朵，從此便用這個「方針」審視周遭的一切，發現許多人類，根本就不懂得處理人生。

我長期並沒有去追溯「抓大放小」的出處，所以其意思完全停留在字面的理解，當時那位mentor提起「抓大放小」主要指的是做事情的輕重緩急。一堆事情放在你面前，你一天就二十四個小時，什麼都想做怎麼辦？先做最重要或者最想做的，再來處理次重要及次渴望的事物，對於一個對世界充滿各式各樣熱誠卻又不夠耐心的我來說，這樣的提醒可謂是一場及時雨，把自己落得個清醒。

再後來體會到這四字方針還真是一個好的工具，萬事萬物萬人，思考清楚什麼是「大」，什麼是「小」，基本就能明白該如何去切入它她他了。在加拿大，我有不少的社會參與，有一類叫做所謂的左派活動，有主流社會的，也有華人社區的，在一個民粹右翼狂掃西方社會的時代，我發現左派互相爭吵，翻臉的事情還是一如既往傳承著左翼愛分裂的傳統，我自己就碰過左翼活動者認定我是個右派，就因為我並沒有在所有議題上都認可他的立場。

同樣的狀況在中文圈子也時常發生，因為一個細節問題的理解不同，質疑對方的忠誠度，更荒謬的故事是，一個朋友好心幫忙寫文章宣傳一些左翼華人的行動，得到的第一回應，是照片的版權問題被破壞了。

川普主義仍在橫行，左圈還在互相開除「球籍」，這就是典型的不懂得「抓大放小」。

既然核心理念相同，大家為何不能交個朋友？

大是什麼？你的最大敵人，你的核心理念。小是什麼？你跟你的同志很可能不是什麼議題都有同樣的立場，但若核心理念接近或者相似，難道不應該至少是暫時性的團結一致嗎？愛人都不能做到樣樣事情都彼此認同，何必如此苛求有志同道合潛力的人呢？

剛回到中國，微信群組一個校園《陰道獨白》劇的廣告引起了我的興趣。剛想點開看看是否這是什麼劇目，是否有時間觀賞，就看到下面有人留言「標題黨」。我忍不住回一句「就算標題黨又如何了呢？」

「標題黨就很low啊。」

是否一個校園的文化活動，因為「標題黨」讓你覺得這個細節「low」了，就不該支持了？後來孤陋寡聞的我上網搜索了《陰道獨白》，這是一部1996年所寫的戲劇，用女性視角去看待性，身體，生產等問題，後來創作者更是發起了「V-day」義演運動，意在反對針對婦女的暴力活動。若一個「標題黨」式的劇目能做到那麼多，又有何不是，此處，什麼是「大」，什麼是「小」。

Photo Credit: AP/ Eugene Hoshiko/達志影像

我周遭更是見過不少朋友，明明他們也知道核心是什麼，什麼不是重點。卻因為「非重點」的細枝末節去放棄一個對的方向，對的決定，對的人。一個很優秀又急需要的拍檔，因為人家生活習慣不同就不願意與其共事，哪怕只是暫時；一個好的工作機會，因為某個地區的飲食不夠完美，所以拒絕前往；甚至有人面對一個真誠的朋友，卻因為其「衣服品味」太差而選擇疏遠。

真不曉得那些會為了「小地方」的不對路，而放棄「大方向」的人是出於什麼樣的狀態，是太愚蠢，缺乏戰略性思維？還是某種近乎變態式的「完美主義」？他們這類人或許一定要等到「萬事俱備」，「面面俱到」才願意去實踐，去認可，去擁抱。只是人生哪有那麼多「萬事俱備」和「面面俱到」，作為一個粗線條的白羊座，坦白講，我受不了那些過份潔癖和極度扣細節的人類。

不懂得「抓大放小」，我篤定你的人生走不太遠。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航