生物分子的「摺」學：發票沒對中？拿來摺DNA吧

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美術編輯：張語辰

生物分子「摺」學

生物分子（Biomolecule）是指存在於生物體內的分子，包含人體中的膽固醇、DNA、還有微生物和植物產生的天然物等等。生物分子大多為有機化合物，由碳、氫、氧、氮、硫等原子，依循大自然的規則組成精巧的結構，彷彿造物主的摺紙作品。現在，你也能透過手中的紙張，摺出存在於你體內的生物分子。

Photo Credit：研之有物 為了讓大人和小孩對生物分子自然產生興趣，而非痛苦地背教科書，中研院基因體研究中心的洪上程主任想到：「不如一起來玩摺紙吧！」（攝影│張語辰）

紙張的超級變變變

多數人聽到「摺紙」，會想到摺紙鶴、摺東南西北，就是小孩子的遊戲。但新式摺紙先驅Robert Lang於演講時曾分享：「摺紙的精髓，在於摺的動作，在於成形的過程。」

摺紙只有一個簡單的方程式：想好要摺的結構→設計摺紙步驟→摺出成品。

摺紙的這種思考方法，和科學家合成生物分子的思考方法類似。先從大到小，運用X射線晶體學、核磁共振成像、低溫電子顯微鏡等設備與技術，窺見生物分子的結構樣貌，並將生物分子結構以反合成分析拆解成小單元；接著，基於有機化學、分子動力學等知識，逆推這些小單元如何組合成完整的生物分子，從小到大，設計出合成反應的步驟。

「不是硬記公式，否則到了實驗室不一定做得出來。」洪上程提醒：要從週期表出發，先了解碳、氫、氧、氮、硫等元素的特性，以及了解這些元素和元素鍵結會形成哪種官能基團，從這些關聯去推理合成反應。

如果這太抽象的話，摺紙可以幫助理解。洪上程拿出一些小紙片：「這些三角形、四角形、五邊形、六邊形，就像生物分子的最小建構單元，可以組合成很多摺紙造型，也能變化出很多生物分子結構。」

Photo Credit：研之有物 不同形狀的紙片，經過組合、黏接，可以創造出許多平面或立體的結構。依此原則，可以摺出許多生物分子結構。（摺紙示範│洪上程，圖說重製│張語辰）

摺出你體內的小夥伴

1953年華生（James Watson）和克里克（Francis Crick）根據弗蘭克林（Rosalind Franklin）的Ｘ光晶體實驗結果提出DNA雙股螺旋結構圖，華生和克里克並於1962年獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

1976年理察．道金斯（Richard Dawkins）出版《自私的基因》一書，從演化論的角度說明DNA如何決定生物的行為。簡要地來說，我們的所作所為都是為了存活並繁衍基因組合，讓DNA可以不斷複製、永久傳承，成為「永恆的基因」。

默默操控我們所作所為的DNA，是由核苷酸組成的生物大分子，而核苷酸是由碳、氫、氧、氮、磷等原子鍵結組成。說了這麼多，DNA雙股螺旋究竟長什麼模樣？不妨拿出一張紙，依下圖摺摺看：

Photo Credit：研之有物 1.先將長紙片對摺再對摺，摺成二、四、八、十六等分，如同紅線

2.摺出各長方形的對角線，如同藍線

3.依序摺藍線、紅線，會獲得一個壓扁的旋轉樓梯

4.拉開來，就是DNA雙股螺旋（摺紙示範│洪上程，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

除了DNA，還有另一種可以用摺紙呈現、跟我們緊密相關的生物分子：青黴素。

1928年弗萊明（Alexander Fleming）在長滿細菌的培養皿中，意外觀察到角落長了一塊青黴菌、而且周圍都沒有細菌滋長。無心插柳，弗萊明想到這塊綠綠的可能與殺菌有關，並進行實驗證明青黴菌含有殺菌的成分，也就是青黴素。

青黴素的化學式為C 9 H 11 N 2 O 4 S，是由碳、氫、氮、氧、硫鍵結組成的生物分子，也人類最早從大自然發現的抗生素，並作為藥品持續使用至今。久仰其名，本尊究竟長什麼模樣？如下圖，其核心結構由五環（五邊形的環）＋四環（四邊形的環）組成，這也是青黴素具備殺菌活性的構效之一。

Photo Credit：研之有物 青黴素的核心結構，中央有一組五環＋四環。如同摺紙示意。（摺紙示範│洪上程，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

但是，你有沒有想過──摺紙會不會摺反呢？如果大自然的創造部門，創造出像照鏡子般相反的生物分子，會有什麼問題？這可以用「膽固醇」的結構來舉例。

說到膽固醇，通常會自然聯想到心血管疾病。其實膽固醇不是只作惡，它在我們體內扮演重要角色，是細胞製造細胞膜的原料、也是合成重要荷爾蒙（例如性荷爾蒙）及膽汁的材料。

膽固醇的化學式為C 27 H 46 O，是由碳、氫、氧鍵結而成的生物分子。其分子的核心結構，由三個六環（六邊形的環）＋一個五環（五邊形的環）組成，如下圖：

Photo Credit：研之有物 膽固醇的核心結構，由三個六環＋一個五環組成，如同左側的摺紙。右側是摺反的鏡像異構物。（摺紙示範│洪上程，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

但若膽固醇的結構摺反了，看起來就像是鏡子的反射，這樣就出現「鏡像」的問題。洪上程拿出兩枚摺紙作品對照，這種鏡像的產物，在有機化學領域稱為鏡像異構物（Enantiomer）。

鏡像異構物就像人的左右手，請伸出你的左右手看看，兩隻手看起來很像，但上下交疊卻無法完全疊合。你的左右手不是同一隻手，鏡像異構物在結構上也不是同一種化合物，在生物體內發生的化學反應也往往不同。「鏡像」是大自然有趣的現象，然而在合成有機化合物時需特別注意，尤其是在合成藥物時，救人與害人只有一鏡之隔。

看了青黴素和膽固醇和兩種摺紙，你是否有觀察到：生物分子結構主要由五邊形、六邊形的環組成。這是為什麼？

五環和六環為何最常見

現實生活的演藝界，5566成員隨著生涯發展而解散。但在生物分子界，原子以五環和六環的結構在一起反而相當穩定。

洪上程說明：「六環各個角的角張力最穩定，其次是五環，因此最容易維持這種結構存在於大自然中。」某些有機分子結構為四角形或三角形，其90度角和60度角的角張力比較大、該鍵結處蘊含較多燃燒熱，組成這種角度的原子或分子彼此容易鬧不合，並發生化學反應斷開連結。

洪上程以人工合成的立方烷（Cubane）為例，如下圖呈現為正四方體，其化學式為C8H8，是由碳和氫組成的有機化合物。立方烷這個漂亮的正四方體，曾被人們認為不可能合成出來，因為各個角都是90度，角張力相當大，頂點和頂點間的碳—碳鍵處於充滿能量，且容易釋放熱能並產生鍵結變動的狀態。

Photo Credit：研之有物 （1）若R=H，則為立方烷。立方烷由人工合成，呈現正四方體，如摺紙所示。八個頂點都是碳原子，並各自接了一個氫原子。（2）若R=NO 2 ，則為八硝基立方烷。同樣是正四方體，除了90度的角張力較大，八個頂點還各接上一個易爆的硝基官能團（-NO 2 ），因此爆炸能量非常強。（圖片來源│Wikipedia，摺紙示範│洪上程，圖說重製│張語辰）

然而，1964年芝加哥大學的Dr. Philip Eaton等人首先將立方烷合成出來，並運用其在燃燒時會釋放鍵結處所含熱能的特點，後與美國海軍研究實驗室（United States Naval Research Laboratory）合作，將立方烷改裝合成為性能強大的炸藥──八硝基立方烷（Octanitrocubane），化學式為C 8 （NO 2 ） 8 。

其合成方式類似鋼蛋機器人的組裝強化，在立方烷四面體的八個頂點，把原本的氫原子拿掉，改成接上容易爆炸的硝基官能團（-NO 2 ），就變成可以製造軍火炸藥的八硝基立方烷。

別把結構當成武功秘笈背

如同上述的例子，若想合成大自然存在的生物分子、或是人工合成的有機化合物，要先做好小單元的片段，最後再組合成想要的完整分子結構。

然而，洪上程提到，學校很少教這些組合的過程，而是直接教你背最後的化學式、硬記化學結構。武俠小說中，常有這樣的情節：師傅丟一本武功祕笈給徒兒，言道「你不會就先背起來，長大就能體會其中的意義。」洪上程笑著問：「有機化學、生物分子，也要當作武功祕笈這樣背嗎？」

透過摺紙培養興趣、在手中賞玩生物分子結構，是洪上程在科普演講中讓大人和小孩放下武功祕笈所做的嘗試。在有機化學領域研究與教書多年，更與研究團隊攜手獲得國家新創獎，洪上程工作之餘的休閒活動，就是坐在家裡客廳思考如何設計摺紙。

此外，洪上程提到許多小孩曾經都很愛東看西看、東問西問，但若家長或老師回答不出來，往往就會從小孩的頭殼巴下去，並罵道：「囝仔人有耳無嘴」。這就像有人在舞台上唱歌，萬一台下聽眾隨口說聲「唱歌那麼難聽」，從此這名演唱者可能就不敢再拿起麥克風。

「現在小孩壓力很大，我在思考如何讓人覺得快樂，例如看看這些漂亮的摺紙作品，可能心情會蠻好的。」洪上程說完並問：「你知道什麼是最長的英文單字嗎？」

聽到這個問題，通常會在腦海搜索、振筆疾書，但英文單字寫再長也才一張A4頁面。「其實，最長的字是smiles（笑容），兩個s中間有1英里長～」洪上程笑呵呵地公布答案，並希望透過分享如何玩摺紙，讓人們多一秒快樂，同時也少一秒憂愁。

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航