觀光補助限制重重又邏輯不通，政府的宏觀人才都去哪了？

作者：高洺塗（中華民國旅行商業同業公會全聯會／研究發展委員會召集人）

南台灣頻傳觀光負面消息，加上廉價航空興起，出國旅遊甚至還比國內旅遊便宜，此外陸客來台人數兩年來急凍，南部觀光相關產業營運困難或倒閉屢上版面。交通部長賀陳旦於4月3日表示，將比照推出成效還不錯的花蓮「3355」振興觀光方案，補貼旅宿業者來提供優惠價格，要吸引國人到高雄、台南、屏東、台東、澎湖等五縣市旅遊。

開出一堆限制的補助政策，反而徒增業者困擾

於是觀光局在5月15日宣布振興南部觀光旅遊市場計畫：平日兩天一夜以上補助旅行業每人每日500元，交通費用每團補助上限三萬元，澎湖縣最高五萬元，期限為一個半月。觀光局復於5月18日再宣布投入五千萬元於自由行，即日起至6月底，三人同行可享住宿第二晚免費，住宿限定周一至周四，觀光局號稱南部五個縣市已有180多家飯店及民宿加入此優惠方案，預期能增加十萬住房數，帶來「4.2億元」產值。觀光局殊不知這次五縣市配合的旅宿業者，有些是觀光局直接請公協會幫忙，有些是公協會為了能順利運作不得不配合，雖然登記了340餘家，然絕大部分業者皆因必需「三人同行」與「週一到週四」期間限制才有補助，疾呼不食人間煙火，苦不堪言。

此次南灣補助計畫獨漏嘉義縣市，5月28日上午在立法院遭多名立委不滿與痛批。當天下午交通部緊急會議後，宣佈以嘉義布袋港、澎湖龍門港串連，推出「山海戀優惠行程」補助，將嘉義納入觀光補助。實施時間在9月至10月中，「限定航運旅遊」。

Photo Credit: 行政院

補助項目邏輯不通，學界也霧裡看花

據觀光局統計，2016年與2017年相比，嘉義縣市地方遊客數為全台第二名，但下滑比率達39.11%，遠超過此次被補助的屏東33.31%、高雄26.01%、台南10.87%。實在不懂觀光局所謂的南部，為何不包括嘉義縣市，前文曾提及觀光主管機關的邏輯思維偏頗，然而交通部觀光局的回覆卻是「嘉義縣市已有過燈會補助」這欲蓋彌彰的說法，有如嘉義縣市每年僅能爭取一次補助，或燈會已然將嘉義縣市地方遊客數下滑39.11%救回。

那我們就等待明年初數字的呈現，讓數字來表達一切。

觀光局將補助嘉義縣市的「山海戀優惠行程」與澎湖串聯，說法是澎湖9月舉辦世界最美麗海灣組織年會，再套上是為配合今年海灣旅遊年活動。將補助嘉義旅行業、旅館公會推的行程獎勵措施，區隔出不同於其他五縣市的針對住宿補助，限制必須在「布袋、龍門港搭船來回」以推展海灣航運旅遊，並納入「兩地旅宿」、「在地行程」。

其他五縣市這次的補助方案中，旅行團遊程一定要搭配國家風景區，如西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖及東海岸風景區，維獨此次增加的嘉義縣市不能搭配阿里山風景區，必須跟澎湖串聯上才有補助。據嘉義林管處統計，嘉義縣阿里山森林遊樂區遊客人次，105年度為224萬7千人次，較106年度的174萬8千足足少了52萬人次，降幅為29%；反觀澎湖縣106年度為1萬6千人次，還比105年度多了1000多人次，真不知道交通部觀光局此番政策，是要藉由補助嘉義縣市為名，實質補助沒受災的澎湖，還是另有其他考量，讓產學界丈二金剛摸不著頭緒。

最重要的是，交通部觀光局官員似乎不知道，嘉義—澎湖兩地船班在9月底後，即因東北季風強烈停航，屆時兩地間僅靠一架76人次立榮UIA航班往返。觀光局研議以嘉義布袋港、澎湖龍門港串連的山海戀優惠行程補助，實施時間在9月至10月中，且限定航運旅遊；從航運的實際操作面，就旅客嘉澎往返的安全性與舒適面來看，更是令人不可思議，其決策品質是如此粗糙。

從這次南部補助旅遊曲曲折折來看，交通部觀光局不知所謂的選了五個縣市砸錢補助，再因選擇特定縣市說服力不足，引起輿論撻伐，立委責罵。平心而論，補助不僅是對觀光旅遊相關業者幫助有限，還會因遊戲規則亂套，徒增業者與遊客困擾。

觀光部門的宏觀人才，都去了哪裡？

根據日本觀光局表示，2017年台灣赴日旅客人數為456.4萬人次，創下歷史新高；消費金額達到5744億日圓（約新台幣1571億元）；人均消費12.6萬日圓（約新台幣3.4萬元）。我國交通部觀光主管官員，如能切切實實謀劃如何來改善國內旅遊環境，整體規劃國內旅遊景點可看性，哪怕是投注4000萬元的10倍、百倍資金，只要能留住赴日觀光旅遊的30%國人（136.9萬人次）就能將1,571億元的30%（471億）旅遊花費留在國內消費；與其擬訂這種4000萬一次性小補助，交通部觀光局何不宏觀來規劃，留住471億外匯支出的國內旅遊品質？

很多人問台灣觀光產業如何救？就是應該這樣救！

交通部觀光局應該花心思於在地旅遊吸引力的規劃協助，做好各種觀光資源盤點整合，而不是浪費在這種一次性的補助，或「生態旅遊年」或「海灣旅遊年」這種響亮的口號包裝上面，而是將資源放在旅遊趨勢研發，旅遊創新輔導，旅遊亮點營造上，這才是交通部觀光局應有的專業水準，也是觀光旅遊產業界最大的需求，也才能為台灣擎畫出百年觀光大計。

我們更期待有肩膀的觀光主管機關決策者，如果這是我們台灣觀光產業發展的決策品質；如果交通部觀光局主導者只求美化數字來為主政者粉飾太平，而不拿出應有的專業水準與良心，哪怕是升格為「觀光署」或提升為「觀光部」皆是罔然，已長期衰弱的台灣觀光旅遊產業，也必然危殆無疑。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航