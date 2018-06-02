自助旅行小攻略：出國什麼時候買機票最便宜？

出國旅遊花最多錢的大概就是機票了。而最令人喪氣的，莫過於買了機票之後，卻每天看著機票價格一直調降，原來自己當初買的竟不是最便宜的機票。

對於這點我們做了點功課，跟你分享該怎麼在最佳時間點購買便宜機票。這篇不討論航空公司的促銷策略、票種、旅行社／OTA銷售組合方案、廉價航空等狀況，只討論根據此研究報告的數據分析。

根據CheapAir.com在2017年，從293萬次航線的美國境內機票研究報告指出：

平均一張機票從開賣到出發日會有71次價格調整，平均每4.5天就會調整一次，而每調整一次就有約33美金的漲跌幅度。

因此我們可以了解，機票本身具備的浮動性是旅客較難掌握的，所幸現在有Skyscanner、Kayak等相關的比價網站可以幫忙，但仍然沒有解決什麼時候可以購買到便宜機票的問題，我們試著整理如下。

圖片來源：作者提供

優先決定區（First Dibs，深藍區域）

購買期：約6～11個月前（180天前）

航空公司通常在11個月前就會開始推出機票銷售，並在離出發日越近的期間做不同的促銷方案，盡可能去讓機位提早賣完。因此當你傾向越早買機票，且在優先決定區的話，基本上可預期的機票價格會比較貴，或是屬於正常票價沒有優惠，而且有很大的機會在未來會看到機票價格不斷往下調整。

但那麼早買機票也是有好處的，你可以根據你的行程來提早安排機票，或是提早確認機票後，更完美的安排好你在目的地的行程。此時的機位絕對充足，你也不用擔心沒有機位，只是價格比較貴而已。

安心區（Peach of Mind，深綠區域）

購買期：約3個半～6個月前（106～177天前）

你不想買到最貴的機票，也不想有壓力去賭買不到最便宜機票反而更貴，或讓自己飛不出去的結果，你傾向買中間價格的機票，讓你自己最放心的話，安心區是很棒的選擇。在這期間購買的機票，通常比最便宜機票平均貴約20美金以上，只需要多花一點點錢鎖定自己的機票，而且這時你仍然有很大的機會可以買到自己喜歡的特定日期。

最主要購買區（Prime Booking Window，淺綠區域）

購買期：約3週～3個半月前（21～105天前）

最主要購買區離出發日較近，也有許多專門瞄準便宜機票的背包客或小資族會搶購，若航空公司還有許多機位沒有賣出，就會做更多的價格促銷補滿機位，不然空著許多機位起飛，那一趟可是虧錢的。在這段期間，票價仍然會上下波動，有機會出現最便宜的機票價格。建議你，此時必須緊盯機票價格，也必須內心設定好一個價格區間或最後購買日期，否則你可能會買不到你想要的機票。

運氣區（Push Your Luck，黃色區）

購買期：約2～3週前（14～20天前）

雖然你可能錯過的最主要購買區，但在運氣區這個非常短的購買期中，你仍然有機會買到便宜機票，但可以說是非常非常非常少了，真的可以說是用賭博來比喻了。一般來說，這個時候機票價格會一直往上，機位也幾乎接近滿位狀況，特別是目的地屬於旺季的機票更是如此。不過，這時候你選擇目的地屬於淡季的機票，那很可能會買到便宜機票，如果你屬於選擇便宜機票不管目的地的旅遊個性，這樣的方式很適合你喔。

最後一刻賭一把區（Hail Mary，紅色區）

購買期：2週以內（13天內）

這時的機位比運氣區更少，有時還沒有你要的出發日或時間，就算有也會非常非常昂貴。大家都認為最後一刻出清機票（Last minute fare）會非常便宜，是的沒錯，但很多時候航空公司早就確定這航班的機位狀況已經抵銷成本了，之後每賣一張機票就都是淨利時，當然就要把機票價格拉到最高，盡可能賺錢。如果你真的要拖到最後一刻才買，你可能要有心理準備可能會比同航班乘客貴249美金，所以如果可以提早買，我們還是建議你提早買比較安心，也不會比較貴。

買機票小秘訣

千萬不要在週五、六、日的時候買，週二、三比較可能有優惠票價出現。 大部分人喜歡早出晚歸，如果買傍晚六點過後出發的班機會比較便宜。飛歐美的班機可以選擇夜間航班，因為到目的地差不多就是當地早上時間囉！

本文經airConcur 航空權益保護團隊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航