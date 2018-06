聽歌學英文：老菸槍雙人組〈Young〉，年少輕狂學習如何愛

2017 全美音樂獎(American Music Awards)得到最愛電音藝人獎(Favorite Artist – Electronic Dance Music)的老菸槍雙人組(The Chainsmokers)在12月15日釋出專輯中的歌曲〈Young〉的混音版!〈Young〉歌詞中敘述年少輕狂的愛,雖然不成熟,常做出瘋狂的決定,但我們就是這樣學習如何愛的,那些輕狂時刻也都成為人生的美好瞬間。一起來聽聽吧!

12/15 釋出的 remix 版(KOYU Remix):

原版聽這裡:

Fought about anything, everything led to dysfunction 每件事都吵,每每都導致關係失衡

Fight about / over something 就是「為某事爭吵」的意思,例如:

That couple always fights about trivial things. (那對情侶每次都為了枝微末節的小事吵架。)

歌詞中的 dysfunction 是指在一群人之間不健康或不良的關係或態度,也就是「失衡」的意思。最常用的用法就是:family dysfunction(家庭失衡)。

We both know I go too far like when I wrecked your car .(我們都知道當時我弄壞你的車真的太過分了。)

Go too far 字面上是「走太遠了」,當一件事情走得太遠了,就是代表「太過分了、太超過了」的意思,例如:

Haters’ comments under this photo really went too far. I do think this should stop.(這張照片下酸民的留言真的太超過了,我真的覺得該停止了。)

Wreck 是「弄壞」的意思,年少輕狂的時候可能因為吵架就 wrecked your car(弄壞你的車),但這舉動對於兩人的關係有害無益呀!大家不要學喔!

Caught, we were caught up in the high, it was better than drugs 我們深陷在愛情帶來的快感中,比毒品還美妙

Be / get caught (up) in something 是「被...吸引、陷入...之中、被捲入...」的意思,例如:

He was caught up in a scandal.(他被捲入一場醜聞中。)

We were caught up in the excitement of the concert.(我們沉浸在演唱會的興奮氣氛中。)

High 是「(酒精或毒品引起的)快感或興奮感」,例如:

They felt high after drinking for an hour.(他們喝酒喝了一個小時後就開始嗨了。)

And all those nights we snuck out, like to meet up at the bar 還有那些夜晚,我們偷溜出來,喜歡在酒吧碰面

Snuck out 是 sneak out 的過去式,就是「溜出來」的意思,例如:

We often snuck out at night and met at the park when we were young.(年輕的時候,我們常常在半夜偷溜出來,在公園約會。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航