既然新加坡能獨立，香港當然也能

對於當年香港的雨傘革命，新加坡官方表示了批評意見，新加坡是在討好中國嗎？

新加坡總理李顯龍2014年在新加坡國立大學的論壇上，被問及香港問題時說，香港不是一個主權國家，必須遵守一國兩制，外人不應干涉。「在英殖民時期，香港從未舉行過選舉。」他指出，在英殖民結束後，中國做出一國兩制的安排，在香港也有一些有限的民主形式，最後擴大到直接普選。所以，治理香港的法律是基本法，香港的主權是中國的，香港在地緣現實是中國的一部分。

「中國要香港取得成功，也為香港取得成功做好萬全的準備，但中國不希望香港成為深圳河另一邊的麻煩。絕對不希望。」對於香港的佔中運動，李顯龍說，外人不應該摻合。「如果其他群體捲入，用來作為對中國施壓或者改變中國的方式。我在報紙上看到，來自台北太陽花學運的學生跑來切磋，教你如何佔領什麼地方，我不認為這需要幫助。」

新加坡外長尚穆根在受訪時指出， 西方媒體對香港做了許多不實、帶有反華成見的報導，反之中國中央政府的觀點被忽視。尚穆根說：「西方媒體隱去了一個事實，就是過去150年以來，香港並沒有實行民主制度。港英政府和香港媒體從來沒有討論香港實現民主的問題，1984年的《中英聯合聲明》也沒有提到普選。」

具有諷刺意味的是，新加坡人力部長兼人民行動黨東海岸集選區領軍部長林瑞生，在東海岸集選區競選集會上發表談話時說，慶幸其父親決定來新加坡，不然現在就是中國人，也慶辛和馬來西亞分家，不然現在可能是馬來西亞人。後來，這個說法引起爭議，他又澄清説，「幸虧論」是想要藉此提醒新加坡國民，新加坡一路走來50年並不容易，因此慶幸自己能身為新加坡人，與國人共慶金禧五十。他也說：「我相信有很多中國人也會說自己的父母當初沒有來到新加坡，而慶幸自己是中國人。」各國的國民應該為自己國家的進展而感到慶幸，並有所歸屬。

新加坡能獨立，為什麼香港就不能獨立呢？若是新加坡因為害怕得罪中共，不敢公開支持港人的本土化和獨立訴求，倒還可以理解，但也不必為了討好中共，而猛踩香港啊？這不是一個獨立國家應當做的事情。香港未能如新加坡那樣獨立，有兩個原因：第一是中國堅持對香港擁有主權，香港始終處於中國的陰影之下，彭定康在回憶錄中早已指出這點：如果沒有中國因素，香港的獨立和民主化都不會成為問題，這是現實政治因素。第二是港人存有民主回歸的幻想以及大中華、大一統的「國族情結」，本土意識和港獨選項遲遲未能形成。這是文化傳統和價值取向的因素。

回顧新加坡的獨立進程，未必就是「天注定」。新加坡於1959年從英國統治下獲得獨立，1965年又被動地脫離馬來西亞聯邦。那時的新加坡，無論在人口基數還是經濟規模上，都無法與香港相比。這個當年人口和面積只有香港約一半（多年填海已令其國土面積擴大至約香港面積的三份二）之地，被逐出馬來西亞聯邦之後，世界對於它能否存在大都表示疑問。除了主權糾紛，其它重要的問題包括：住宅短缺，缺乏土地與天然資源短缺，失業率當時高達12％。社會主義陣線宣佈進行民主抗爭，抵制議會，動亂隨時會發生。

當初，李光耀從未想過獨立，他正如今天眾多香港人所「以為」的香港不能獨立一樣，以為獨立的新加坡根本無法生存。李光耀認為新加坡不能獨立之四個主要理由是：幅員太小；毫無資源，並無水源；與馬來西亞有地理、經濟和親屬關系；鄰國（包括印尼）充滿敵意。

李光耀在回憶錄的《新馬分家》章節中寫道：「前途是渺茫的。新加坡和馬來亞只隔著柔佛海峽，由新柔長堤連接起來。兩地向來是由英國當作一個地區統治的。新加坡是英帝國的行政和商業中心。現在我們分了出來，一切都得靠自己。馬來西亞政府正準備教訓我們。他們可能不再讓我們扮演傳統的角色，繼續成為他們出入口貨物以及為他們提供種種服務的中心。所有新興國家都在推行民族主義經濟政策，一切都要自己幹，直接同歐洲、美國和日本的主要買客和賣客打交道。在這樣的世界裏，新加坡沒有腹地，就連我們的飲用水也來自柔佛州，該怎麼生存下去？……我們從來就不相信一個商業城市國家能生存下去，搞社會主義的國家更不必說。」

面對突如其來的獨立，面對這個幅員細小、毫無天然資源、鄰國充滿敵意卻無自己軍隊、亦無龐大儲備（比今天的香港情況惡劣得多）的新國家，李光耀憂心如焚，當地人民卻大肆慶祝，對比強烈。作为一个蕞爾小國，新加坡的「國父」李光耀如履薄冰，生怕遭到來自馬來西亞和印尼兩大強鄰的攻擊。然而，獨立帶來的「紅利」遠遠超過政治人物的想象，半個世紀之後，新加坡的經濟發展水準讓馬來西亞和印尼望塵莫及，儘管政治民主停滯不前，但新加坡已成為「小而富」的亞洲先進國家。

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香港自開埠起都是一個獨立的地區，而新加坡於殖民地時期，大部份時期都屬「海峽殖民地」之一部份，直至二次大戰之後。故此新加坡於獨立前，其「獨立生存」的歷史和經驗都比香港少。

「香港獨立生存不了」，今天乃掛在很多人口中。香港與當年新加坡面對的國際時局與凶險不盡相同，但對比之下，當年新加坡面對的困難比今天的香港更甚，至少在發展成熟度、國際資訊網絡與財力方面。然而新加坡人樂觀其成，欣然面對建國困難。今天的香港人卻妄自菲薄，尤其嬰兒潮掌權一代，只有攀附鄰國之心。

與新加坡相比，香港在很多方面的條件都更加優越——香港面積比新加坡大，人口比新加坡多，經濟基礎也比新加坡好。從《亞洲兩個城邦國：香港與新加坡之比較》中就可以看得清清楚楚：

獨立是香港亟待普及的觀念。獨立當然需要付出代價，但獨立並不是遙不可及的夢想。訴諸近代民族國家追求獨立的歷史，除了新加坡之外，還有諸多先例可供香港參考。

兩百多年前，美洲13個殖民地，地廣人稀，人口不足300萬，卻因堅持「無代表，不納稅」的原則，挺身反抗號稱「日不落帝國」的大英帝國。當時，英國擁有全世界最強大的軍隊和最富有的政府，而美洲殖民地人民既沒有統一的政府、也沒有正規的軍隊。一般的觀察家都認為，美洲殖民地對抗英國，是以卵擊石、自取滅亡。然而，經過八年艱苦卓絕的戰爭，美洲殖民地打敗了英國，堂堂正正地贏得了獨立。

波羅的海三國獨立，更是一場螻蟻撼大象的鬥爭。愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國加起來總人口近400萬，遠遠少於香港的700萬。1989年8月23日，三國共同發起「波羅的海之路」人鏈活動，有五分之一的居民參與，紀念三國同在二戰中被蘇聯非法佔領，追求恢復獨立（後來，台灣本土力量也仿效該活動，發起數百萬人參與的「牽手護台灣」）。戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）一度嘗試使用武力壓制，1991年1月12日，蘇軍開進立陶宛首都維尓紐斯，克格勃特種部隊強行佔領立陶宛電視台大樓，殺害了14名立陶宛平民。然而，由於立陶宛群眾捨生忘死的抵抗，蘇軍未能如期佔領議會大樓。緊 接著，是國際社會和蘇聯其他加盟共和國對武力鎮壓的齊聲譴責，莫斯科被迫下令將軍隊撤入兵營。1991年8月19日，蘇聯發生「八一九政變」，愛沙尼亞於次日宣佈獨立，其他兩國緊緊跟上。隨後，政變失敗，蘇聯這個不可一世的巨人轟然倒下，波羅的海三國以及其他更多被蘇聯吞併的國家獲得了真正的獨立。

綜上所述，無論是美洲殖民地，還是新加坡，以及波羅的海三國，這些國家的獨立之路都是香港的前車之鑑。獨立是香港唯一的出路。共產黨萬變不離其宗，獨裁暴政是其本質，它從來不知道什麽是談判、對話和妥協，它只相信「槍桿子裡出政權」。而以「香港之小」和「中國之大」的不成比例的對照，香港不可能獨自承擔推動中國民主化的任務。若是當年英國割占了十個香港，如今十個香港一起點燃烽火，倒有可能讓中共顧此失彼、窮於應付。但是，在只有一個小小的香港的情勢之下，香港不妨走向獨立、獨善其身，下一步才有可能對中國的民主化提供幫助。否則，香港必將自身難保、墮入醬缸、萬劫不復。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航