每年支付8億「天災保費」卻一毛理賠都拿不到，調降國際保費有多難？

時代力量立法委員黃國昌昨（31）日在立法院指出，公辦財團法人住宅地震保險基金（簡稱「地震基金」）每年交8億納稅錢給國外保險公司，這幾年天災頻傳，保險公司卻都未曾理賠。黃國昌也質疑保費太高，地震基金董事長陳明仁解釋曾要求保險經紀公司調降5%，但遭金管會主委顧立雄及地震中心總經理侯自維「阻撓」。

顧立雄和侯自維則表示，去年第三季起，國際天災保險價格就開始調漲，保險經紀公司不可能接受5%的降幅，他們只是為了避免保險經濟公司抽手，讓再保服務開天窗。

《風傳媒》報導，地震基金於2001年成立，當初是有鑒於921地震導致住宅大量倒塌、民眾頓失依靠，2001年成立地震基金，透過「保險經紀公司」向「國內保險公司」或「國際保險公司」購買「再保」服務。如果受災戶向地震基金申請的理賠超過一定金額，就可以要求「國際保險公司」幫忙分擔一部份的理賠。2001年成立時，由時任財政部次長的陳沖兼任，陳明仁則是該基金首位「專任」董事長。

每年支出納稅人8～10億的再保費，但一毛錢都收不回來

昨日，立法院財政委員會審查金管會函送地震基金等五家公辦財團法人107年度預算書案。根據黃國昌的FB質詢影片，時代力量立委黃國昌在會中指出，地震基金每年支出高達8～10億再保費。

而地震基金董事長陳明仁回答，但過去數十年來，地震基金給受災戶的理賠從來沒有超過約定的門檻，因此，地震基金每年花8～10億，透過「保險經紀公司」向「國際保險公司」購買再保服務，未曾回收一毛錢。

地震基金黃姓發言人表示，根據金管會《住宅地震保險危險分散機制實施辦法》，我國地震基金的理賠，共分三層，第一層，若理賠總金額在30億內，由國內的保險公司承擔；理賠總金額若在30億～170億，則由地震基金負擔；理賠總金額若超過170億，才會由國外的再保公司理賠。

2016年南台灣大地震和今年2月花蓮地震，由於都單一建築結構出現問題才造成嚴重災害，因此理賠金額都只在1億～2億間，都是由國內保險公司承擔。

地震基金曾要求保費降價5%，為何失敗了？

陳明仁表示，地震基金曾與合作的保險經紀公司「怡安」（後面簡稱「怡安保經」）簽訂合約，並約定「2018年再保費率必須降幅5%」，否則地震基金可以向怡安保經公司求償。但是，怡安保經沒達成降幅，地震基金也沒有對怡安保經求償。

地震基金陳明仁解釋，之所以無法求償，是因為地震基金總經理侯自維「吃裡扒外」，「蓄意」配合怡安保經調高保費費率，加上金管會介入「施壓」。

4月24日，金管會召集地震基金人員、較懂國際保險狀況的財團法人保險發展中心（保發中心）人員召開會議。陳明仁表示，在會議中，金管會主委顧立雄要所有人到門外，私下與陳明仁達成三項要求，其中一項就是「不得向怡安保經求償」。但因為是「私下談」，因此陳明仁表示，「我沒有證據」。

顧立雄答詢表示，之所以召集當天的會議，是因為陳明仁與地震中心董事長爆出內鬨。私下談話內容，只是要求地震中心，不得讓地震基金的再保業務被中斷。並強調，「沒有裁示不得向怡安保經求償」，針對未達5%的爭議，當天會議最後裁示「尊重地震中心的決定」。

《中央社》報導，顧立雄會後受訪時說明，金管會之所以介入地震基金與怡安保經合約求償糾紛，主因是「董事長和總經理對於求償金額不一致」，雙方對再保差額要不要全賠，有不同見解。

顧立雄說，陳明仁認為怡安保經費率調降空間沒有達到當初說的5%，因此多出來的再保費用，怡安要補償；侯自維則認為，根據合約，怡安保經只賺手續費，而手續費有差額補償機制。

顧立雄表示，為釐清爭議，他有請保發中心說明，保發中心回覆，再保費率是以整體國際市場來看，而國際上再保費率是向上的，且怡安保經已經能稍微拉低費率了，只是幅度沒有到5%這麼多。

《聯合報》報導，今日，地震基金總經理侯自維也發表聲明說明，去年第三季國外巨災頻頻，例如美國發生三個颶風、加州野火、墨西哥地震等造成全世界再保人嚴重損失達4.2兆台幣，導致今年國內所有產險公司天災合約全面上漲平均約5%。

侯自維表示，大家都希望爭取好的再保成本，這個立場一致，他自問和工作團隊已盡全力，努力到最後一刻、不希望合約到期無保障造成保險「開天窗」，成本也是來回與怡安保經協商數10次，要求他們盡最大努力達標，雖然最後只降了0.35%，仍是市場數一數二的最佳費率。侯自維說，根據保發中心提供金管會的報告，也給予沒有明顯不合理的結論。

顧立雄跟地震基金總經理都跟保險經紀公司「有關係」，涉及利害關係衝突

昨日質詢時，黃國昌也提出證據質疑，2015年，顧立雄還未擔任金管會主委，仍在法律事務所工作時，曾擔任怡安保經的訴訟代理人，簡言之，怡安保經曾是顧立雄的客戶。黃國昌質疑，顧立雄如今仲裁怡安保經與地震基金的爭議，可能涉及利害關係衝突。而後國民黨立委費鴻泰在質詢時，也詢問侯自維是否曾在怡安保經任職。

顧立雄在黃國常提出證據後承認，他是過去任職萬國律師事務所時，曾受其他律師委託，擔任怡安保經訴訟代理人。但他身為金管會主委，擔心再保開天窗，必須召開會議協調再保問題。

《聯合報》報導，侯自維在聲明中表示，曾於2009至2011年1月任職於「怡安班陶氏保險經紀人（後改名怡安保險經紀人）」，負責新客戶業務開發，但侯自維強調，與現在負責地震基金再保的單位「怡安奔福（Aon Benfield）」完全無關，接下再保任務前與該單位人員並不孰悉。

《中央社》報導，有關地震基金求償爭議，國民黨立法院財政委員會召委曾銘宗原本表示，此案要移送北檢偵辦，但考量過去沒有前例，民進黨立委也有不同意見，財委會決定「保留」暫不移送。不過，曾銘宗也強調，財委會的「保留」並不是「不移送」，而是事情還在發展，假設更明朗或有更多事證，仍不排除將此案移送北檢偵辦。

顧立雄為什麼要找陳明仁「私下談」？陳明仁又為何罵自家總經理「吃裡扒外」？

《中央社》報導，顧立雄昨日會後也解釋，為何把其他人支開，只和陳明仁「私下談」，他說，會議當天是為了釐清再保問題，陳明仁當場卻說「我以為今天就是來討論總經理解任案」，當時侯自維就坐在陳明仁的旁邊，使得當下氣氛有點僵，加上地震基金的律師未出席，因此，他才選擇私下與陳明仁溝通。

顧立雄表示，陳明仁一直主張侯自維的操守有問題，要求金管會撤換侯自維，可是他沒有辦法理解地震基金向怡安保經求償與侯自維操守有問題，這兩件事情間有什麼樣的連結。

《自由時報》報導，侯自維也在聲明中解釋與陳明仁不合的原因，侯自維表示，地震基金原本在2017年9月已遴選好2018年的再保經紀人，分別是「佳達保險經紀公司」（Guy Carpenter）占55%，為首席再保經紀人；「怡安保險經紀公司」（Aon Benfield）占45%，為協同再保經紀人。

侯自維說，後來是陳明仁臨時指示要更改合約內容，且規定須在今年2月28日排完100%再保認受成分，並達成費率降價5%目標，否則處罰價差。但兩家保險經紀人皆因內部規範拒絕接受。

此時，陳明仁擔心找不到再保經紀人會讓再保開天窗，因此，與怡安保經舉行電話會議，在電話中，陳明仁與宜安保經達成以下協議：

只要2月28日排滿100%認受成分（即排滿再保額度，不讓再保額度開天窗，不管費率多少），只罰KPI，不會罰價差。 如果2月28沒排滿100%再保額度（即再保開天窗），將罰價差。 原先寫好的條件書面上不能更改也不能加但書，因為怕另一家經濟公司佳達知道後反彈抗議，所以絕對不能改。

侯自維強調，此外，陳明仁在電話中還以不雅與恐嚇語氣警告怡安保經，考慮這麼久若不接，以後將不再與怡安保經合作任何案子。

侯自維表示，後來怡安保經依書面合約與口頭承諾跟地震基金簽約，但第一輪報價沒達到預期，陳明仁馬上翻臉，要他發信向怡安保經「罰價差」（但依照雙方口頭承諾，應該只罰KPI，因為怡安達成排滿100%再保額度）。侯自維表示，陳明仁為了自保，還說要記侯自維大過，否則保險局會找陳明仁麻煩。侯自維強調，從以上可知，再保安排的保險經紀人非他圈定、價格更不是他決定，也沒有向陳明仁說的「蓄意配合提高價格」。

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核稿編輯：羊正鈺