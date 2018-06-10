戴季陶《日本論》：「尊王攘夷」與「開國進取」

文：戴季陶

「尊王攘夷」與「開國進取」

日本推翻幕府，恢復王室之原因，大約可以下列幾件事，概括一切。是不是武斷，大家且去研究日本維新的歷史，便可以明白了。

德川幕府本身的腐敗。 幕府和各藩的財政難，幕府武士的生活難。 外國勢力壓迫漸烈，於是引起國民「攘夷倒幕」的感情。 有力的雄藩，如長薩等，向來不滿於幕府，久存待時而動的念頭，又兼地理上和海外及京都的交通接近，所以成了「尊王攘夷」的重心。 德川執政以後，古學派的神權王權思想普及，和漢學發達的影響。

以上所述的五個原因，如果一一敘述起來，決非這一篇小論文所能盡，總之當時日本幕府和各藩的情形，已經是到了窮極必變的時代。即使沒有外來的種種原因，幕府的權力和各藩的地位，已經要動搖起來了。恰好這時歐美的勢力，很猛烈地壓迫了來，青年的武士們，只要看見外國人跋扈，幕府退讓，恨得了不得，就標榜一個「尊王攘夷」的旗號去反對幕府。我們試看幾十年歐美人記日本當時情形的書，就可以曉得當時倒幕原動力的浪人，差不多很像是義和團一流人物。

在這個時代，各國強迫日本通商的行動，也一天比一天激烈。「黑船」的威力，決不是日本人的力量所能抗拒的。而且荷蘭的兵學，輸入日本很久，日本人已經曉得外國是有學問有力量的。一面儘管說「攘夷」，事實上哪裡攘得來，於是在積極圖強的必要上，當然更一面歡迎歐洲的學問。當時所謂「英學（註1）」、「佛學（註2）」，英吉利、法蘭西的學問的價值，漸漸的為一般人所認識。所以幕府一倒，「尊王攘夷」四個字的目標，就變成了「開國進取」。攘夷和開國，是兩個矛盾的傾向，而這兩個矛盾的傾向，都是造成了日本今日絕盛的基礎。如果沒有義和團的精神，決不能造成獨立的文化，這是我們所應當曉得的。

倒幕府的事業是什麼人做的？就是那受神權思想的武士。京都來的幾個公卿，本來就不過是裝門面的。什麼三條實美（註3）、巖倉具視（註4），不過是一般武士穿的號衣。這些武士們，平時腦筋裡面，裝滿著英雄思想。幻想中的模範人格，不過日本戰國時代的所謂七雄八將。什麼豐臣秀吉的雄圖，加籐清正（註5）的戰功，塞滿一頭。在這一種下面來標榜起「開國進取」，這開國進取的意思，也就不問可知了。從前豐臣秀吉征朝鮮，他的目的，從「答朝鮮國王書」裡面，可以看得出許多。我且把賴山陽《日本外史》所記的抄出來。

「日本豐臣秀吉，謹答朝鮮國王足下。吾邦諸道，久處分離，廢亂綱紀，格阻帝命。秀吉為之憤激，鈹堅執銳，西討東伐，以數年之間，而定六十餘國。秀吉鄙人也，然當其在胎，母夢日入懷，占者曰：『日光所臨，莫不透徹，狀歲必耀武八表。』是故戰必勝，攻必取。今海內既治，民富財足，帝京之盛，前古無比。夫人之居世，自古不滿百歲，安能鬱鬱久居此乎？吾欲假道貴國，超越山海，直入於明，使其四百川盡化我俗，以施王政於億萬斯年，是秀吉宿志也。凡海外諸藩，役至者皆在所不釋。貴國先修使幣，帝甚嘉之。秀吉入明之日，其率士卒，會軍營，以為我前導。」

Photo Credit: 狩野光信 @Wikimedia Commons Public Domain 狩野光信所繪的豐臣秀吉畫像。

由這一篇擬史漢體的文章裡面，我們不單可以看出秀吉的懷抱，也可以看出那時一般人的思想。我們可以斷言，這一種氣魄，這一種懷抱，是武家時代以前所決不會有的。而且當豐臣秀吉以前，日本國內統一之基未立，民族獨立思想未成，中國的失敗未著，都不會刺激出這種「問鼎之意」來。無論一種什麼思想，似乎是先時代而生，實則也都是後時代而起，精神物質，是一物的兩面，過去未來，是一時的兩端。時代的生活要求產生思想，思想又促進新時代的要求，如是推移，乃成歷史。然而就我們中國民族想來，以這樣大的一個國家，這樣古的文化，不能吸收近鄰的小民族，反使四圍的小民族，個個都生出「是可取而代也」的觀念，這是何等的可恥呵！

在日本維新前的「攘夷」思想，是外力的壓迫逼出來的，前面已經說過了，外力的壓迫，大體可以分為兩方面，一是北方俄國政治的壓迫，一是南方歐美各國商船的來航，這兩件所引起來的對抗思想，內容和方面，都有不同。由對抗俄國而起的攘夷思想是激越的，武力的，由對抗歐美諸國之航船而起的思想是打算的，經濟的。這兩個不同事實所引起的不同的傾向，其後在開國進取思想上的影響，也是不同。直至明治時代，支配日本國防政策外交政策的北進南進兩個潮流，也都和這兩個傾向，成很密切的連帶，是我們所不能不注意的。

那時候的攘夷論，是些什麼內容呢？我們也可以舉幾條文獻來看看。

肥後國細川山城守的上書中一節說：「本朝自有大法，交易雲者，不外通信，此外則一切皆當謝絕。」 佐賀藩主錫島肥前守的上書中有一節說：「幕府之職，世號征夷大將軍，此征夷二字，實為萬世不易的眼目，當今太平日久，士氣偷惰，正宜乘時奮發，耀威國外，乃足以挽回末運，奠定國基。」 川越藩主松平太和守的上書中有一節說：「凡諸外夷，對於皇國有敢為不敬者，允宜施以皇國武力，悉加誅罰，以光國威。」

只此區區數節，也就可以揣測當時人的思想和知識了。在這樣一種空氣下面，最有力的刺激文字，就是宋明亡國的歷史，蒙古滿洲躁躪中國的事實。一般有志氣的人，時時把這一種事實，來鼓舞全國國民團結抵抗的士氣。而鴉片戰爭和英法聯軍戰爭兩件大事，更把日本全國的武士的熱血，沸騰起來。一面以亡國的危險，警告國民，一面也學習不少的國際情形。所以中國在十九世紀初中葉所受外國的壓迫，也是日本維新的大興奮劑。梁川星巖（註6）詠鴉片戰史：

赤縣神州殆一空，

可憐無個半英雄，

台灣流鬼無人島，

切恐餘波及大東。

山內容堂（註7）詠英法聯軍陷北京詩云：

誰教丑膚入燕城，

八百八街膻氣腥。

開帙獨誦淡庵集，

失聲欲罵小朝廷。

這兩首詠中國的詩，不用說是處處都對著日本當時的國情說話，想要激動全國士氣的。幕府外受逼於外國的威力，內受逼於志士的責備，其非倒不可，實在已成了必然的事實。所以攘夷和倒幕，成了一樁事情，正和中國排滿和排外，成為一個時代傾向，是完全一樣的。

大家以為明治初年的征韓論，是薩藩西鄉一派鼓吹出來的，其實不然。長藩裡面的人，主張征韓，並不在薩藩之後。木戶孝允（註8）、大木喬任（註9）甚至是最初頂熱心主張征韓的人。大木喬任有一篇文章，論日本國是，說「世界各國，惟有俄國，是頂可怕的，是頂能夠妨害日本大陸發展的。日本如果要在大陸發展，應該要和俄國同盟，中國的領土，就可以由日俄兩國平分。」這個意見，木戶孝允極力贊成，以為是日本建國唯一的良策。他這主張，還在西鄉隆盛（註10）之前。不過是後來大家雖是理想一樣，政策上打算就不同。主張征韓的，以為「國裡面的封建制度廢了，不趕快向外面發展，那些沒有米吃的武士們，怕要鬧亂子。」反對的人說，「日本國裡面的政治，還沒有改良，力量還沒有充足，趕快要整理內政。」相差的地方，不過如此，並不是根本上有什麼兩樣。

這兩個時代，還有一般受了歐洲民權思想感化的人，曉得世界潮流，不是繼續日本的法律政治，可以圖國家發展。所以民權思想，就同「開國進取」的思想，同時並進。力量最大的，就是英法的思想。據明治四年統計看來，東京一個地方，教授英法文字的學塾，已經十有一所。合了蘭學通算起來，有十九所。就學的學生，有二千多名，可見明治初年時代，外國文化輸入的勢力了。

我們將日本從封建時代變成統一時代的歷史看來，有什麼感想呢？簡單講來，就是日本的改革，並不是由大多數農民或者工商業者的思想行動而起，完全是由武士一個階級發動出來的事業。開國進取的思想固不用說，就是「民權」主義，也是由武士這一個階級裡面鼓吹出來的，還有一個最要點，就是「世界的人類同胞思想」，在前期和後期，都是由外來思想的感化而起。前期的「世界的人類同胞思想」，是由中國儒家思想給與一種政治和道德的世界大同理論；由佛教的眾生平等思想給與以世界大同的信仰。然而這一個觀念，在武家時代漸漸被日本民族優越的統治思想壓伏了下去。連奉中國文化為正宗，認中國為中國的意義，都被「中朝事實」那一種日本正統的神權歷史學說壓伏。

王道的政治理論，在亂時勝不過霸道的武力，也是必然的現象。這日本式的自尊思想，到得幕末時代，被歐美侵來的勢力，又壓迫出一個新體態來。民權思想和歐化主義，就是維新後的特產。這一種新的民權思想，自由平等博愛的思想，可以說是日本後期的「世界人類同胞觀念」。一個閉關的島國，他的思想的變動，當然離不了外來的感化。在他自己本身，絕不容易創造世界的特殊文明，而接受世界的文明，卻是島國的特長。我們觀察日本的歷史，應該不要遺漏這一點。

相關書摘 ▶戴季陶《日本論》：國家主義與軍國主義

註釋

[1] 指英國的學問。

[2] 指法國的學問。

[3] 三條實美（1837－1891），日本幕末時期政治家，最後一任太正太臣，為倒幕運動與明治維新的指導者。

[4] 巖倉具視（1825－1883），日本幕末、明治初期政治家，曾任孝明天皇宮廷大臣，主張王政復古，讓明治天皇即位，進而導致戊辰戰爭。

[5] 加籐清正（1562－1611），日本江戶時代豐臣秀吉的武將，戰功彪炳。

[6] 梁川星巖（1789－1858）日本江戶時代漢詩人，有日本李白之稱。作品致力於學習唐詩風格，主題多是語錄或感慨國事。著有《星岩集》、《星岩先生遺稿》等。

[7] 山內容堂（1827－1872）日本幕末大名，於擔任土佐蕃蕃主期間實行改革，對王政復古有功，被列為幕末四賢侯。

[8] 木戶孝允（1833－1877），日本幕末武士、政治家。與西鄉隆盛、大久保利通同被稱為明治維新三傑。

[9] 大木喬任（1832－1899），日本幕末佐賀藩武士、明治維新時期政治家。曾任東京府知事等，確立當時的教育與法律制度。

[10] 西鄉隆盛（1828－1877），日本幕末薩摩藩武士、明治維新時期政治家。曾任明治政府陸軍大將，後與明治政府決裂，叛亂失敗後切腹身亡。

書籍介紹

本文摘錄自《日本論：一個外交家的日本風俗、政治、文化考》，不二家出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：戴季陶

「要切切實實的，鑽到他社會裡面去。」

上世紀前葉，身處中日政治核心的戴季陶寫下了《日本論》，企圖將日本視為客觀研究對象，以自身的思索評判能力，解剖它的哲學、文學、宗教、政治、風俗。

刪繁就簡的二十四篇文章，追溯了日本皇權、武士道、財閥等社會階級的形成與本質，剖析時代大勢下日本軍國主義、封建制度的演進。幾篇對日本掌權人士的側寫，有驚人史實也有政治藝術。最後，戴評論這個「好美」民族的信仰與藝術生活，尋找它走向強盛的精神來源。《日本論》成為近代論日本的經典，地位媲美《菊花與劍》。

然而，不同於《菊》的西方視點與學術語言，戴季陶筆下的日本，還不是戰敗的研究對象。東京是當時中國政治人物趨之若鶩的寶地，袁世凱是抗日楷模，論武士道可以從《道德經》「君子重然諾」破題，評它是「民族的自畫自讚」也是優美的「生的奮鬥」。

對中國或台灣人而言，《日本論》的珍貴還在於它沒有中日戰爭後的憤怒觀點，也沒有五十年統治期的愛恨交織。它有孺慕、有批判，既不「哈日」也不「仇日」。這個中國第一等知日家談的是日本，心心念念的是大家能窮極思變。

《日本論》原意在引中國人認識日本人，它的理性與深度，最終也折服了無數日本人。

Photo Credit: 不二家出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航