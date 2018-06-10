戴季陶《日本論》：國家主義與軍國主義

文：戴季陶

國家主義與軍國主義

我們總理孫中山先生在民族主義第一講上面說：

民族和國家是有一定的界限。要分別民族和國家最好的方法，是從造成的『力』是什麼上面去求。民族是由天然力造成的，國家是由武力造成的。中國人說，王道是順乎自然。換句話說，自然便是王道，用王道造成的國體，便是民族；武力便是霸道，用霸道造成的國體，便是國家。

這一個說明實在是分別國家和民族最好的定義。讀總理書的人要曉得總理在這一篇講義裡面主要的目的，是說明國家主義和民族主義的區別。主義的意思，總理已經很明白的講過了，是「一種思想生出信仰，再由信仰成為力量」，換一句話說，能夠決定人類之生活的方式、生存的方向、生計的方法、生命的意思的主旨。再明白些說，就是人生的目的和達到目的的途徑，就是主義。古人講道德，道是什麼，用字雖然不同，我們很曉得和今天我們所用的主義這一個字，是沒有兩樣的。德就是能夠行主義，而有得的能力，和能力所發生行為之總和。所以並不是除卻一個主義，就沒第二個主義存在，而必定有兩個以上的主義存在，方才發生主義的效力。

凡是一個主義，必定包含著許多事實，必定認定有一個主義的本體，民族主義的本體是民族，國家主義的本體是國家，但是民族不是不要國家的，而民族主義的國家是以民族為本體，國家主義不是離開民族的，而組織不是以民族為單位，不能適合於一切民族的存在。更有一點，我們要特別留意的，就是總理所主張的民族主義，是以民族之平等的存在發展為基礎。主張民族即國族，有一定的分際，不能隨意曲解。所以以一民族為主體而壓迫他民族所組成的國族，是國家主義、帝國主義而不是民族主義。這都是就人類的目的，和達到目的的途徑立言，並不注重在詳詳細細說明民族和國家，而是注重在說明這兩個主義。至若說到這兩個團體的本身，他的成立經過，在歷史上的關係，是比較複雜的。

許多現存的民族，除了很野蠻的民族而外，沒有不是由幾個民族混合而成的。所以「歷史民族」即是「文化民族」，而「文明民族」即是「混合民族」。混合的次數越多，文化程度越高。民族的成立，混合是一個頂大的要素。混合的事實，就不外總理所指出的幾種：一血統，二生活，三語言，四宗教，五風俗習慣。這幾種混合的要素，都不外以「力」為結合的中心，強的可以吸收弱者，大的可以吸收小的。成就一個完全的民族，是要經過很長的歲月，這很長的歲月當中，要經過很多次的變遷，變遷的重要形體，往往仍舊不脫國家團結的形式，不過國家這一個形式，只是形式中的一種而不是全部，並且所經過的國家組織，時分時合，隨時是隨各種自然力而為變遷。所以我們曉得一切國家，總不能離開民族的基礎，一切民族，也不能拋開國家這一個工具。只是說到行動方針的主義，在今天這一個時代裡，便有確然的分解，而不能夠相混的。

我為什麼要把這一個道理來辯明呢？是因為要避免一種極端論者的誤解。分別不清楚事實和主義的人，往往會產生一種錯誤的理解，以為民族的成立，絕對不要武力，而國家的成立，是單純靠著武力一個力量。孔子說：「足食，足兵，民信之矣。」孔子是不講霸道的人，是反對武力的人，而他不能不承認武力是維持人民信仰的最大原因。中山先生也是反對霸道、反對帝國主義的人，他的目的在救國，救國的手段，仍舊注意在造成適當的武力，作適當的活動。因為我們今天講民族主義，我們的目的，是要建設民族主義的國家。說到建國，便不能不受「國家是武力造成」這一個原則的支配，要建國，要救國，而不注意武力，是絕對要不得的。

這些年來，中國對於武力，簡直可以說沒有正當的瞭解，有一個時代，一般國民的思想，幾乎把武力鄙棄得不成樣子。從民國三、四年以來，到八、九年的當中，聽見武力就反對，以為這是一個頂不好的東西。就是最近這兩年，風氣變了一點，然而在「打倒軍閥」這一個口號之下，一般人對於武力依然沒有正確的瞭解，連軍人的當中，都沒有敢主張軍隊是國家存在唯一的組織元素，戰鬥是民族存在唯一的動力的人，這的確是思想界的最大弱點。我們試看，人類的生活哪一樣不是含有很強力的鬥爭性的。就是血統、生活、語言、宗教、風習，這五種民族力的存在，哪一樣不是在鬥爭的當中進行著。「天行健，君子以自強不息」這一種努力向上的觀念，是表明自古到如今人類生存競爭的真理。

戰爭和武力是一切社會力的徹始徹終的表現，不過不是目的而是手段，不是經常而是非常，不是全部而是一部。互助的組織、和平的幸福，乃是全人類經常的手段和經常的目的所在。所以我們不主張軍國主義，而我們承認在建國的工作上，必須有軍政的組織，在民族競爭的當中，必須造成強有力的軍隊，在世界的目的當中，必須要以中國民族的能力，為世界人類打不平。過去和現在的一切歷史事實，都是如此證明的，我們看見日本民族種種歷史上的思想，看見日本維新的思想根據，使我們愈加瞭解「武力」和「戰爭」這一個事實，是建國的最要緊的手段。不經過很多的惡戰苦鬥，費過很大的犧牲，民族的平等，國家的獨立，是決計得不到的。

我們要主張取消不平等條約，要主張中國人在世界上生存發展的權利，要為一切被壓迫的人類打抱不平，必須要造成強有力的武力。今天我們反對中國的一切軍閥，並不是因為他們有強有力的軍隊，而是因為他們不能為國家為民族為民眾造成強有力的軍隊。試看過去他們的軍隊，如何的脆弱，如何的腐敗，如何的墮落。他們的行徑，說不上是什麼主義，他們的力量，更夠不上維持什麼主義。中國的兵家，以孫子的著作最有系統、有價值。今天翻譯外國兵書的人，還是借用他許多的名詞。他講兵力的構成原素，第一就是「道」。他為「道」字下的註解就是：「道者，令民與上同意也。故可與之死，可與之生，而民不畏危。」

這一個定義和總理宣言上所說「使武力與人民結合，使武力成為人民之武力」的話有什麼兩樣呢？我們中國人因為這些年受軍閥的壓迫太多了，所以只有從消極的方法，解釋總理《北伐宣言》上的兩句話，而不曉得在兵學的原理上，非此不能造成強有力的武力，作為民族爭生存的基礎。中國民族如果不能夠決死，決不能夠求生。要想求生，必定先要敢死。要民族敢死，在今天世界文化的條件下面，必須要成「有意識的民眾的武力」。從前的民族競爭，只是單純的爭生存。單純的爭生存，就需要軍國主義。今天的民族競爭，不單是爭生存，而且是要爭「有意義的生存」。我們的三民主義，就是今天生存的意義，要全國上下都能同意，要將士兵卒都能同意，然後才可與共死，可與共生，而不畏危。這是我們今天的「共由之道」。

日本維新的歷史，我們已經從前面種種事實講明白許多了。我們再從國家的意義上看，可以看得明明白白，日本民族之所以有今天，完全是幾次戰爭的結果。而這幾次戰爭得到勝利，都是人民與政府同意的結果。就國內來說，倒幕府廢封建的完全成功，是明治元年之戰、九年之戰、十年之戰的成績；廢除不平等條約，是二十七、二十八年戰爭的成績。取得世界強國的地位，是三十七、三十八年之戰的成績。這幾件重大事實，是我們不能不注意的。

相關書摘 ▶戴季陶《日本論》：「尊王攘夷」與「開國進取」

書籍介紹

本文摘錄自《日本論：一個外交家的日本風俗、政治、文化考》，不二家出版

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作者：戴季陶

「要切切實實的，鑽到他社會裡面去。」

上世紀前葉，身處中日政治核心的戴季陶寫下了《日本論》，企圖將日本視為客觀研究對象，以自身的思索評判能力，解剖它的哲學、文學、宗教、政治、風俗。

刪繁就簡的二十四篇文章，追溯了日本皇權、武士道、財閥等社會階級的形成與本質，剖析時代大勢下日本軍國主義、封建制度的演進。幾篇對日本掌權人士的側寫，有驚人史實也有政治藝術。最後，戴評論這個「好美」民族的信仰與藝術生活，尋找它走向強盛的精神來源。《日本論》成為近代論日本的經典，地位媲美《菊花與劍》。

然而，不同於《菊》的西方視點與學術語言，戴季陶筆下的日本，還不是戰敗的研究對象。東京是當時中國政治人物趨之若鶩的寶地，袁世凱是抗日楷模，論武士道可以從《道德經》「君子重然諾」破題，評它是「民族的自畫自讚」也是優美的「生的奮鬥」。

對中國或台灣人而言，《日本論》的珍貴還在於它沒有中日戰爭後的憤怒觀點，也沒有五十年統治期的愛恨交織。它有孺慕、有批判，既不「哈日」也不「仇日」。這個中國第一等知日家談的是日本，心心念念的是大家能窮極思變。

《日本論》原意在引中國人認識日本人，它的理性與深度，最終也折服了無數日本人。

Photo Credit: 不二家出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航