《我和總統面對面》：柯林頓是個令人如沐春風的暖男

文:黃寶慧

希拉蕊(Hillary Clinton)在回憶錄《活出歷史》一書中,比較她與柯林頓(Bill Clinton)的成長背景:她的家庭健全而美滿,母親堅毅冷靜,父親保守傳統;但柯林頓是個遺腹子,母親歷經三段婚姻,第二任丈夫對她家暴;柯林頓還有位同母異父的弟弟羅傑,因吸毒而入獄。

柯林頓在自傳《我的人生》一書中也提到,從小家境貧窮,繼父酗酒,經常對母親動粗。他15歲就上法庭作證,為母親打離婚官司。因此,從小養成堅強、獨立的個性。

「我依舊相信有一個叫『希望』的地方。」這是柯林頓1992年競選總統時的口號,他用「依舊」兩個字強調:即使他的身世坎坷,個性並未遭到扭曲,心志也未被動搖;而他的出生地——阿肯色州希望鎮(Hope),就是那個叫「希望」的地方。

他從小就懷抱總統夢,玩伴常聽他說:「我要當總統!歡迎你們日後到白宮來找我,我招待你們住林肯套房!」

他讀高中時,參加校內大大小小的公職選舉,每選必中,是校園裡的風雲人物。當時同學就預測,未來的柯林頓,真有可能當上白宮的主人!

有兩件事是他朝夢想進軍的推進器。一是,他17歲、高三那年,以阿肯色州「少年國家參議員」的身分,到白宮參訪,見到他的偶像總統約翰.F.甘迺迪(John F. Kennedy),還握到他的手;再者,他在聽了馬丁路德.金恩(Martin Luther King, Jr.)的《我有一個夢》演講,震撼不已,因此下定決心從政。

卸任時身無分文

柯林頓當選阿肯色州長時,只有33歲,是全美國最年輕的州長。當時許多人就看好他,是未來角逐總統大位的明日之星。

他的從政之路未必一路順遂。他在尋求州長連任時失利,待重整腳步後出發,才東山再起;1998年他與陸文斯基(Monica Lewinsky)爆發醜聞,面臨從政以來最大危機,共和黨對他提出彈劾,幸好在參議院遭到否決,否則他的總統職位有可能不保。

柯林頓繁榮了美國經濟,是他穩坐總統寶座的利器,即使在「拉鏈門」事件之後,他依然在民間擁有七成的聲望。

他們兩夫妻長期深陷「白水案」的泥淖,好不容易在2003年7月16日等到法院做出判決,好消息是,這個噩夢終於結束;但壞消息是,這個案子歷經七年審理,獨立檢察官史塔對他們兩夫妻窮追不捨,前後總計耗費政府7,000萬美元公帑,法院判決,大部分該由柯林頓和希拉蕊支付,政府只需負擔一小部分。這筆龐大經費,再加上650萬美元的律師費,簡直是天價。

希拉蕊在卸任美國國務卿之後,出版回憶錄《抉擇》(Hard Choices),接受美國廣播公司(ABC)訪問時透露,柯林頓在2001年卸任總統職務時,早已因官司訴訟而宣告破產,「那時候我們身無分文,負了許多債,因此想盡各種辦法,動用所有資源,窮於應付帳單、房貸和女兒的教育費。你知道,這並不容易!」

半夜打電話找人

事實上,柯林頓卸任後,享有每年大約20萬美元(大約600萬元台幣)的卸任總統禮遇金;加上他們兩夫妻分頭出書,擁有豐厚版稅,光是希拉蕊《活出歷史》一本書,就拿到800萬美元(大約2.4億台幣)的預付版權費;況且,希拉蕊後來擔任參議員,還有高額的薪水,怎麼會沒錢?希拉蕊是否為了選舉而哭窮?只要看柯林頓繼2005年後,再次造訪台灣,就可以一窺堂奧。

這些年,為了弭平財務問題,柯林頓四處演講,每場收費大約10萬美元(約300萬元台幣)起跳;2010年,台灣主辦花博前夕,他應旺旺集團友人新加坡公關公司之邀,來台擔任「花博重量級嘉賓」,即使這一次,他又是旋風式造訪,前後只停留24小時,但是在國際會議中心,還是安排了一場演講,入場券一張1萬元、合照25萬元,一次可賺取好幾百萬元。

柯林頓與時任東森集團總裁王令麟,有不錯的交情,但因為王令麟當時有家族案件訴訟中,必須保持低調,所以即使知道他來,並沒有主動與他聯繫;反倒是柯林頓到訪當晚深夜,王令麟接到一位朋友從美國打來的電話,說柯林頓到處在找他,請他回電。回電?怎麼回?我只好用採訪老布希的常理判斷,他應該住在美系的君悅飯店!

我們半夜打電話到君悅(全世界的君悅飯店電話末四碼都是1234),我說要找柯林頓總統,但不管我們怎麼遊說、或是留話請飯店代轉,他們都表示愛莫能助。我只好以簡訊方式,不斷留言給王令麟總裁熟悉的柯林頓的幕僚長道格Doug Band。

重逢的喜悅

隔天上午十點多、上班時間會議中,王令麟接到外交部的電話。原來,君悅飯店不敢忽視我們前一晚的電話,回報外交部,外交部這會兒是打電話來確認。「咦!這時候柯林頓不是應該在花博現場?」原來,基於維安考量,柯林頓決定取消一早原定在花博的行程。因此前一天晚上,他還在飯店與隨行企業家打橋牌、打到深夜。

王令麟會開到一半,接了電話,立刻帶我前往君悅飯店,我們搭乘電梯直上21樓重兵布署的總統套房樓層。當柯林頓見到王令麟的第一句話是:「我不能來台灣而沒有見到王令麟!」

我們特意帶來2005年他上次來台灣時所拍的一些照片,說:總統這是五年前的我們(Mr. President, this is us five years ago),請柯林頓在照片上簽名,王總裁和我還拿著iPad蹲著,一張張滑給他看,一邊聊著當年事,同時再留下幾張合影。

那次重逢,我們天南地北聊,聊得十分開心。柯林頓打開話匣子,首先提到:特別檢察官史塔為了「白水案」,一路追殺,每每都在他發表國情咨文前夕(每年1月21日),大張旗鼓辦案,刻意整他,就想讓他走進國會現場時十分狼狽。他卸任總統後,幾乎所有收入,全都花在訴訟費上。「檢察官動用國家資源辦案,花的是公帑,他自己不用花錢;但我可就不同了!」

他透露,前不久才做過心臟繞道手術,十分重視養生,當時已經改吃素了。

他不忘調侃了一下自己的老婆,說希拉蕊自從當上國務卿之後,忙碌不在話下,連想跟她吃個飯,都要事前預約時間。

他也聽說,王令麟總裁已改信基督教,因此當面邀他,不妨在日後來趟美國行,他要介紹最好的牧師朋友,幫他做見證。

中途,柯林頓臨時起意說,他離台前,還有一點兒空檔,想要去故宮看看,問我們要不要去?我立刻說:「要!要!要!」他打破維安限制,邀我們同車,我和王令麟就不客氣跳上總統座車裡去。

當時故宮正在舉辦唐朝仕女展,柯林頓一邊走馬看花、一邊回頭跟我說:「我好高興你不是生在唐朝!」(Rebecca I am so glad you're not born in Tang Dynasty.)他的意思我懂,若我生在唐朝就慘了,因為唐朝審美觀是欣賞胖女生,我如果活在唐朝,一定不吃香!

轉身依舊給人溫暖

參觀完故宮,柯林頓馬不停蹄,將到松山機場搭乘專機,前往下一站——越南。我們一行人步出故宮展覽館,在外等候的媒體蜂擁而上,王令麟總裁刻意走在人群後方不想入鏡,沒有想到柯林頓心細如絲,毫不猶豫,刻意轉過身來,將王令麟肩一搭、手一抱,與王令麟緊緊相擁,同時要他加油,期待與他重聚。

回想起那天與柯林頓在飯店聊天,他特別提到,前一年、也就是2009年,他曾經扮演美國特使前往北韓,救援被控非法入境、遭到關押的兩位美國女記者——華裔凌志美(Laura Ling)和韓裔李雲娜(Euna Lee)。在他斡旋下,金正日同意特赦,隔天,兩名女記者就在柯林頓的保護下,順利離開北韓,回到溫暖的家。他透露,北韓當時有些不合理、甚至滑稽的要求,例如,規定他不能有任何表情,不能笑、也不能哭。

我記得當時我看新聞,有一個畫面,令我印象深刻,亦即:當兩位女記者不明究裡地,被帶到另一個處所,滿臉盡是驚恐。當時,柯林頓背對著她們,當他一轉身,果然,臉上也無風雨、也無晴。可是,當兩位女記者一看,那異地相逢的,竟然是她們的前總統,那再熟悉不過的人,千里迢迢來救她們了,兩人頓時莫不激動地痛哭流涕。

柯林頓是位十足的暖男,他所到之處,莫不令人感受到他的溫度。他的母親是、王令麟是、我也是。

相關書摘 ▶《我和總統面對面》:馬哈迪的眼神十分懾人,所幸沒有成為他的敵人

書籍介紹

本文摘錄自《我和總統面對面:黃寶慧與世界領袖的十次對話》,時報出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:黃寶慧

在台灣身處的國際環境中,這是一個無比艱難的挑戰,也是無比成就感的任務!

黃寶慧和世界領袖對話的經歷,是台灣唯一,絶無僅有。

她用獨特的視角觀寰宇,用寬廣的維度寫時勢,用0.1%的差異,造就與眾不同的無冕人生!

每一次,都是超越自我的顛峰!

黃寶慧與世界領袖的十次對話:

包括:

美國總統老布希

巴拿馬總統巴雅達雷斯

新加坡國父建國總理李光耀

菲律賓總統羅慕斯

馬來西亞總理馬哈迪

美國總統柯林頓

薩爾瓦多副總統艾絲柯芭與中華民國副總統呂秀蓮

南非總統戴克拉克

中華民國總統馬英九

Photo Credit:時報出版

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航