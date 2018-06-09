《我和總統面對面》：柯林頓是個令人如沐春風的暖男

文：黃寶慧

希拉蕊（Hillary Clinton）在回憶錄《活出歷史》一書中，比較她與柯林頓（Bill Clinton）的成長背景：她的家庭健全而美滿，母親堅毅冷靜，父親保守傳統；但柯林頓是個遺腹子，母親歷經三段婚姻，第二任丈夫對她家暴；柯林頓還有位同母異父的弟弟羅傑，因吸毒而入獄。

柯林頓在自傳《我的人生》一書中也提到，從小家境貧窮，繼父酗酒，經常對母親動粗。他15歲就上法庭作證，為母親打離婚官司。因此，從小養成堅強、獨立的個性。

「我依舊相信有一個叫『希望』的地方。」這是柯林頓1992年競選總統時的口號，他用「依舊」兩個字強調：即使他的身世坎坷，個性並未遭到扭曲，心志也未被動搖；而他的出生地——阿肯色州希望鎮（Hope），就是那個叫「希望」的地方。

他從小就懷抱總統夢，玩伴常聽他說：「我要當總統！歡迎你們日後到白宮來找我，我招待你們住林肯套房！」

他讀高中時，參加校內大大小小的公職選舉，每選必中，是校園裡的風雲人物。當時同學就預測，未來的柯林頓，真有可能當上白宮的主人！

有兩件事是他朝夢想進軍的推進器。一是，他17歲、高三那年，以阿肯色州「少年國家參議員」的身分，到白宮參訪，見到他的偶像總統約翰．F．甘迺迪（John F. Kennedy），還握到他的手；再者，他在聽了馬丁路德．金恩（Martin Luther King, Jr.）的《我有一個夢》演講，震撼不已，因此下定決心從政。

卸任時身無分文

柯林頓當選阿肯色州長時，只有33歲，是全美國最年輕的州長。當時許多人就看好他，是未來角逐總統大位的明日之星。

他的從政之路未必一路順遂。他在尋求州長連任時失利，待重整腳步後出發，才東山再起；1998年他與陸文斯基（Monica Lewinsky）爆發醜聞，面臨從政以來最大危機，共和黨對他提出彈劾，幸好在參議院遭到否決，否則他的總統職位有可能不保。

柯林頓繁榮了美國經濟，是他穩坐總統寶座的利器，即使在「拉鏈門」事件之後，他依然在民間擁有七成的聲望。

他們兩夫妻長期深陷「白水案」的泥淖，好不容易在2003年7月16日等到法院做出判決，好消息是，這個噩夢終於結束；但壞消息是，這個案子歷經七年審理，獨立檢察官史塔對他們兩夫妻窮追不捨，前後總計耗費政府7,000萬美元公帑，法院判決，大部分該由柯林頓和希拉蕊支付，政府只需負擔一小部分。這筆龐大經費，再加上650萬美元的律師費，簡直是天價。

希拉蕊在卸任美國國務卿之後，出版回憶錄《抉擇》（Hard Choices），接受美國廣播公司（ABC）訪問時透露，柯林頓在2001年卸任總統職務時，早已因官司訴訟而宣告破產，「那時候我們身無分文，負了許多債，因此想盡各種辦法，動用所有資源，窮於應付帳單、房貸和女兒的教育費。你知道，這並不容易！」

半夜打電話找人

事實上，柯林頓卸任後，享有每年大約20萬美元（大約600萬元台幣）的卸任總統禮遇金；加上他們兩夫妻分頭出書，擁有豐厚版稅，光是希拉蕊《活出歷史》一本書，就拿到800萬美元（大約2.4億台幣）的預付版權費；況且，希拉蕊後來擔任參議員，還有高額的薪水，怎麼會沒錢？希拉蕊是否為了選舉而哭窮？只要看柯林頓繼2005年後，再次造訪台灣，就可以一窺堂奧。

這些年，為了弭平財務問題，柯林頓四處演講，每場收費大約10萬美元（約300萬元台幣）起跳；2010年，台灣主辦花博前夕，他應旺旺集團友人新加坡公關公司之邀，來台擔任「花博重量級嘉賓」，即使這一次，他又是旋風式造訪，前後只停留24小時，但是在國際會議中心，還是安排了一場演講，入場券一張1萬元、合照25萬元，一次可賺取好幾百萬元。

柯林頓與時任東森集團總裁王令麟，有不錯的交情，但因為王令麟當時有家族案件訴訟中，必須保持低調，所以即使知道他來，並沒有主動與他聯繫；反倒是柯林頓到訪當晚深夜，王令麟接到一位朋友從美國打來的電話，說柯林頓到處在找他，請他回電。回電？怎麼回？我只好用採訪老布希的常理判斷，他應該住在美系的君悅飯店！

我們半夜打電話到君悅（全世界的君悅飯店電話末四碼都是1234），我說要找柯林頓總統，但不管我們怎麼遊說、或是留話請飯店代轉，他們都表示愛莫能助。我只好以簡訊方式，不斷留言給王令麟總裁熟悉的柯林頓的幕僚長道格Doug Band。

重逢的喜悅

隔天上午十點多、上班時間會議中，王令麟接到外交部的電話。原來，君悅飯店不敢忽視我們前一晚的電話，回報外交部，外交部這會兒是打電話來確認。「咦！這時候柯林頓不是應該在花博現場？」原來，基於維安考量，柯林頓決定取消一早原定在花博的行程。因此前一天晚上，他還在飯店與隨行企業家打橋牌、打到深夜。

王令麟會開到一半，接了電話，立刻帶我前往君悅飯店，我們搭乘電梯直上21樓重兵布署的總統套房樓層。當柯林頓見到王令麟的第一句話是：「我不能來台灣而沒有見到王令麟！」

我們特意帶來2005年他上次來台灣時所拍的一些照片，說：總統這是五年前的我們（Mr. President, this is us five years ago），請柯林頓在照片上簽名，王總裁和我還拿著iPad蹲著，一張張滑給他看，一邊聊著當年事，同時再留下幾張合影。

那次重逢，我們天南地北聊，聊得十分開心。柯林頓打開話匣子，首先提到：特別檢察官史塔為了「白水案」，一路追殺，每每都在他發表國情咨文前夕（每年1月21日），大張旗鼓辦案，刻意整他，就想讓他走進國會現場時十分狼狽。他卸任總統後，幾乎所有收入，全都花在訴訟費上。「檢察官動用國家資源辦案，花的是公帑，他自己不用花錢；但我可就不同了！」

他透露，前不久才做過心臟繞道手術，十分重視養生，當時已經改吃素了。

他不忘調侃了一下自己的老婆，說希拉蕊自從當上國務卿之後，忙碌不在話下，連想跟她吃個飯，都要事前預約時間。

他也聽說，王令麟總裁已改信基督教，因此當面邀他，不妨在日後來趟美國行，他要介紹最好的牧師朋友，幫他做見證。

中途，柯林頓臨時起意說，他離台前，還有一點兒空檔，想要去故宮看看，問我們要不要去？我立刻說：「要！要！要！」他打破維安限制，邀我們同車，我和王令麟就不客氣跳上總統座車裡去。

當時故宮正在舉辦唐朝仕女展，柯林頓一邊走馬看花、一邊回頭跟我說：「我好高興你不是生在唐朝！」（Rebecca I am so glad you're not born in Tang Dynasty.）他的意思我懂，若我生在唐朝就慘了，因為唐朝審美觀是欣賞胖女生，我如果活在唐朝，一定不吃香！

轉身依舊給人溫暖

參觀完故宮，柯林頓馬不停蹄，將到松山機場搭乘專機，前往下一站——越南。我們一行人步出故宮展覽館，在外等候的媒體蜂擁而上，王令麟總裁刻意走在人群後方不想入鏡，沒有想到柯林頓心細如絲，毫不猶豫，刻意轉過身來，將王令麟肩一搭、手一抱，與王令麟緊緊相擁，同時要他加油，期待與他重聚。

回想起那天與柯林頓在飯店聊天，他特別提到，前一年、也就是2009年，他曾經扮演美國特使前往北韓，救援被控非法入境、遭到關押的兩位美國女記者——華裔凌志美（Laura Ling）和韓裔李雲娜（Euna Lee）。在他斡旋下，金正日同意特赦，隔天，兩名女記者就在柯林頓的保護下，順利離開北韓，回到溫暖的家。他透露，北韓當時有些不合理、甚至滑稽的要求，例如，規定他不能有任何表情，不能笑、也不能哭。

我記得當時我看新聞，有一個畫面，令我印象深刻，亦即：當兩位女記者不明究裡地，被帶到另一個處所，滿臉盡是驚恐。當時，柯林頓背對著她們，當他一轉身，果然，臉上也無風雨、也無晴。可是，當兩位女記者一看，那異地相逢的，竟然是她們的前總統，那再熟悉不過的人，千里迢迢來救她們了，兩人頓時莫不激動地痛哭流涕。

柯林頓是位十足的暖男，他所到之處，莫不令人感受到他的溫度。他的母親是、王令麟是、我也是。

相關書摘 ▶《我和總統面對面》：馬哈迪的眼神十分懾人，所幸沒有成為他的敵人

書籍介紹

本文摘錄自《我和總統面對面：黃寶慧與世界領袖的十次對話》，時報出版

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作者：黃寶慧

在台灣身處的國際環境中，這是一個無比艱難的挑戰，也是無比成就感的任務！

黃寶慧和世界領袖對話的經歷，是台灣唯一，絶無僅有。

她用獨特的視角觀寰宇，用寬廣的維度寫時勢，用0.1％的差異，造就與眾不同的無冕人生！

每一次，都是超越自我的顛峰！

黃寶慧與世界領袖的十次對話：

包括：

美國總統老布希

巴拿馬總統巴雅達雷斯

新加坡國父建國總理李光耀

菲律賓總統羅慕斯

馬來西亞總理馬哈迪

美國總統柯林頓

薩爾瓦多副總統艾絲柯芭與中華民國副總統呂秀蓮

南非總統戴克拉克

中華民國總統馬英九

Photo Credit:時報出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航