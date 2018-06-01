企業給大學新鮮人起薪28K，已創下近15年來新高

勞動部昨（31）日發布2017年職業薪資調查結果，今天「yes123求職網」也發布新鮮人就職調查，社會新鮮人起薪平均27K，大學畢業新人起薪28K，且已經創15年新高。

求職網站：學士畢業起薪28K，研究所30K

（中央社）yes123求職網今天公布「畢業季新人招募與求職早鳥族調查」，調查顯示今年有97%的企業表示，有意願聘僱應屆畢業或剛退伍的新鮮人，企業僱用新鮮人的意願創下2008年以來的新高。至於企業預計招募人數平均落在12.3人，略高於去年的11.4人。

對於聘用社會新鮮人，企業在乎的條件包含責任感、學習意願、抗壓性、穩定度，以及解決問題的能力。

至於在薪資方面，企業對今年畢業擁有學士學歷的新鮮人，平均願意提供的起薪是新台幣2萬8,194元，創下2008年以來新高，相較去年的2萬6,619元，多了1,575元，增幅為5.9%。

至於研究所新鮮人，企業平均願意給的起薪為3萬779元，相較去年的2萬8,625元，多了2,154元，等於加薪7.5%，則創下11年新高。

尤其，頂著名校或研究所學歷起薪會更高，調查顯示，新鮮人若出身「台大、政大、清華、交大、成大、台科大、北科大」，企業起薪則變成2萬9,533元，較去年的2萬7,810元，多了1,723元、增幅6.2%，創五年新高。若比起一般學士學歷的2萬8,194元，則高出1,339元。

新鮮人若從「台大、政大、清華、交大、成大、台科大、北科大」研究所畢業，企業願意給的起薪則變成3萬1667元，較去年的2萬9,900元，多了1,767元，等於加薪5.9%，創5年以來新高；同時，比起一般研究所學歷的3萬779元，高出888元。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著景氣回溫，不論是擴編、展店，或者「汰弱留強」，公司都需要新血加入團隊。另外，新鮮人不管是學士或研究所學歷，今年企業對新鮮人的起薪有明顯增長，再加上今年初基本工資月薪已提高到2萬2,000元，在「比價效應」之下，新鮮人最怕的22K魔咒消除，畢竟企業唯有拉高起薪，才能搶到人才。

「畢業季新人招募與求職早鳥族調查」是yes123求職網於2018年5月9日到5月23日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共940份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。至於求職者部分，調查今年應屆畢業的會員，擁有學士以上學歷的有效問卷共1226份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。

勞動部調查：社會新鮮人27K，創15年新高

昨天，勞動部也公布每年舉辦的「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業事業單位，受僱員工不包括參加作業而不支領薪資雇主、自營作業者及無酬家屬工作者。這次調查在2017年8月間辦理，回收有效樣本計9,766家。

根據調查，2017年社會新鮮人起薪平均為2萬7,055元，較2016年2萬6,723元相比增加332元。以行業別來看，以金融及保險業3萬1,690元最高，其次為專業科學及技術服務業2萬9,345元、第3為資訊及通訊傳播業2萬8,918元；最低者則為其他服務業2萬3,848元。

調查中也顯示，2017年大學畢業生起薪平均為2萬8,446元，跟2016年2萬8,116元相比增加330元。

工時部分，調查中顯示，2017年有87.51%的事業單位一週工作五天，比2016年增加11.35個百分點。

勞動部統計處長羅怡玲受訪表示，新鮮人的薪資提高，研判是景氣好加上基本工資提升的關係。羅怡玲說，社會新鮮人及大學畢業生的起薪是2003年統計以來的新高，也連續八年成長。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯受訪表示，新鮮人薪資跟去年相比有微幅提高，他樂見此結果。但孫友聯認為跟過去比起來，還是有很大的努力空間，呼籲政府應該要儘速處理最低工資政策，讓薪資可以整體往上提升。

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核稿編輯：羊正鈺