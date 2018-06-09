《我和總統面對面》：馬哈迪的眼神十分懾人，所幸沒有成為他的敵人

文：黃寶慧

新加坡強人李光耀過世後，東南亞三巨頭——蘇哈托（Suharto）、李光耀與馬哈迪，只剩下馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）一人形單影隻，形同東南亞最後的一位「老衛兵」。

馬哈迪與李光耀長期不和，舉世皆知。我在取得李光耀專訪之後，自然想繼續向馬哈迪推進。加上台灣與馬來西亞在1964到1974年間，有正常的外交關係；而李登輝前總統在1990年代推行「南向政策」，兩國曾經有一段不短的蜜月期，當時的行政院長連戰，也因此以私人度假名義造訪馬國；而馬哈迪本人，也在1997年面臨亞洲金融風暴期間，以過境外交名義到訪台灣，與當時的閣揆蕭萬長會面。

我任職於香港東風電視台副總經理期間，適逢「世界經濟論壇」夏季論壇在吉隆坡召開，我見機不可失，透過我在哈佛的同學萊斯David Rice——他剛好在論壇工作，以優秀媒體人身分，爭取到成為少數10個人、獲邀進入馬國首相府與馬哈迪對談的成員之一。

「世界經濟論壇」（World Economic Forum，簡稱WEF）成立於1971年，每年匯集全球工商、政治、學術、媒體界領袖人物舉行年會，共商國際大事。論壇總部設在瑞士日內瓦，冬季年會在瑞士達沃斯舉行，又名「達沃斯論壇」（Davos Forum）；至於夏季論壇，始於2007年中國舉辦的首屆「新領軍者年會」，此後凡世界已開發國家、經論壇認證的「全球成長型企業」，均可以派員參加。

我從香港飛到吉隆坡之前，做足了功課，打算一窺馬哈迪的廬山真面目。

在位最久首相

馬哈迪出身貧寒，1925年12月20日，生於馬來西亞西北部吉打州亞羅士打市（Alor Setar）的貧民窟。他有四個哥哥和四個姐姐，他排行老么。父親依斯干達，是亞羅士一所英文學校的校長，對子女管教嚴格。馬哈迪十分自律，自幼喜歡讀書，除了曾在日本占領馬來西亞期間停學四年外，成績一直很優異，中學畢業後，即前往新加坡深造。

1948年，馬哈迪考進新加坡愛德華七世醫學院。他在習醫的過程當中，經常以筆名「齊迪」（C.H.E. Det），在《海峽時報》和校園期刊上投稿，積極捍衛巫裔權力，要求恢復以馬來文作為官方語言。

事實上，早自高中開始，他即參與政治，是1946年「馬來民族統一機構」（簡稱巫統）成立之初的首批黨員。

醫學院畢業後，馬哈迪先做了一段時間的軍醫，直到32歲那年，才成立自己的診所。由於醫生從政的關係，所以日後政壇均以「Dr. Ma」來稱呼他。

馬哈迪遲至39歲那年，才當選國會議員；也就是從那時候開始，他與反對「馬來人至上主義」的新加坡執政黨「人民行動黨」對立，李光耀自然成為他的頭號箭靶。

馬哈迪很早就預見，馬來人和華人、印度人之間，存在著一股「即將如山洪爆發般的反感」。果然，這股山洪在1969年爆發，數百人在「513種族衝突事件」中，死於棍棒和刀斧之下。

馬哈迪認為，首相東姑是始作俑者，要不是他偏袒華人，否則悲劇不會發生。東姑在一氣之下，開除了他的黨籍。

被拋進政治荒原的馬哈迪，並未因此氣餒，他開始振筆疾書，出版生平的第一本書《馬來人的困境》（The Malay Dilemma），認為馬來民族積弱不振原因，源自於種族問題。因此他倡議，政府應該對馬來族群，提供政治特權和經濟保護。未料，此書才出版，就立即遭到查禁。

東姑在「513種族衝突事件」後下台，由阿布都拉薩繼任。有別於前任的領袖，新上任的首相對馬哈迪情有獨鍾，不僅勸他重返巫統，還延攬他入閣。三年後，馬哈迪再次當選國會議員，自此成為政壇一顆閃亮的新星。

馬哈迪在1981年7月16日接下首相職務，展開長達22年又107天的執政，直到2003年才卸任，創下首相在位最久紀錄。

為現代化建設奠基

在他執政時期，馬國成為世界開發中國家成長速度最快的國家之一，躋身「亞洲四小虎」之列；他所延續的「新經濟政策」，保障了馬來人在就學、出任公職，以及商業上的利益，雖然拉近了巫裔與華裔的貧富差距，卻遭譏剝奪華人和印度人平等的公民權。

馬哈迪在1982年初宣布「向東學習」，借鏡日、韓打造現代化工程的經驗；之後又提出「2020宏願」（Wawasan 2020）計畫，有心將馬來西亞打造成為2020年的世界先進國。

馬哈迪有「馬來西亞現代化之父」之稱，諸多馬國傲人的基礎建設，都在他任內完成，包括：馬來西亞地標雙子星塔，一度是世界最高大樓；全長772公里的「南北大道」，既是馬來西亞、也是東南亞最長的收費高速公路；吉隆坡機場，堪稱全世界最大、最漂亮的機場之一。

馬哈迪還有一項政績，亦即帶領馬來西亞挺過97年亞洲金融風暴；當時的副首相兼財政部長安華（Anwar Ibrahim）其實也功不可沒。兩人因為意見不和，最後安華遭到革職、開除黨籍的命運；隨之厄運不斷，被控雞姦等四項罪名，被逮捕入獄，直到馬哈迪退位之後，才洗清罪名出獄。

馬哈迪整肅異己，並且對異議人士發動大逮捕，同時勒令報紙停刊，再再為他22年的執政，寫下汙點。

他在2003年10月31日引退之後，將棒子交給阿布都拉巴達威。卸下首相職務後的馬哈迪，依然退而不隱，經常對他國事務進行批判，也不忘對兩位繼任者——阿布都拉和納吉，大加撻伐。

2015年8月，首相納吉遭外媒踢爆，疑似收受大筆賄款，大馬「乾淨及公平選舉聯盟」（簡稱「淨選盟」）於是發起一連兩天的示威遊行，25萬人潮群集吉隆坡街頭高喊：「納吉，下台！」沒想到，馬哈迪亦加入抗議行列。

一年後，馬來西亞第二大華文日報《中國報》，引述自稱前首相馬哈迪私人特助的阿都哈密爆料，指握有鈔票編號足以佐證，馬哈迪在主政期間，將馬幣830億令吉（大約新台幣6,289億元），分批運往台灣藏匿。當此一新聞攻占報紙顯著版面時，我才驚覺，馬哈迪真是長壽，都已經91、92歲了，還是那麼活躍。

九旬高齡再戰大選

其實，馬哈迪的心臟不好，曾在1989年和2005年間，發病過兩次；2007年，還曾進行過繞道手術；也曾因為肺部感染，而多次進出醫院。

我與他面對面進行會談時，他78歲，對於他如何養生，我充滿了好奇，因此第一個問題就丟出：「您是否因為曾是醫生的關係，因此深諳養生之道？能否進一步告訴我們，您是如何維持身體的健康？」

他的回答令我感到意外，都那麼大年紀了，他竟然說，他每天下午都會喝下午茶，並且吃一種塞滿肉、再炸的油豆腐，名為「炸豆乾」；另外，他還喜歡吃人蔘。

他告訴我，養生最重要在於運動，並維持正常的規律生活。

日後，我持續關注有關馬哈迪的新聞，發現80歲的馬哈迪，在網路時代，依然不落人後，開設了個人的部落格；他92歲了，還能騎腳踏車；而多少年過去，他沒有一天不勤於筆耕，幾乎每天都有文章發表，想透過網路的力量，持續發揮他的影響力。最令我感到不可思議的是，2018年初，馬哈迪宣布，將以大局為重，與他的死對頭安華之妻旺阿茲莎，聯袂代表「希望聯盟」角逐正、副首相；而他的對手陣營、執政的「國民陣線（國陣，BN）」聯盟，是他在70年前一手創立的，首相納吉的父親，還曾是馬哈迪的貴人。（編按：本書寫於馬來西亞大選前，現首相已換成馬哈迪）

我這一生唯一一次近距離觀察馬哈迪，有感於他的眼神十分懾人，令人望之生畏。

他這一生與李光耀鬥、與自己人鬥、與反對黨鬥，連澳洲首相基汀不過在1993年批評他一句「頑固不冥」，差一點被馬哈迪氣得斷絕與澳洲的經貿往來；亞洲金融風暴爆發期間，他更將一切過錯推給索羅斯，對他大肆批判。

馬哈迪所做的每一件事，都令人刮目相看。

他到底是可敬的對手、還是可怕的敵人？可以確定的是，我在與他短暫的接觸當中，所幸沒有成為他的敵人，而留下一次難忘的記憶。

相關書摘 ▶《我和總統面對面》：柯林頓是個令人如沐春風的暖男

書籍介紹

本文摘錄自《我和總統面對面：黃寶慧與世界領袖的十次對話》，時報出版

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作者：黃寶慧

在台灣身處的國際環境中，這是一個無比艱難的挑戰，也是無比成就感的任務！

黃寶慧和世界領袖對話的經歷，是台灣唯一，絶無僅有。

她用獨特的視角觀寰宇，用寬廣的維度寫時勢，用0.1％的差異，造就與眾不同的無冕人生！

每一次，都是超越自我的顛峰！

黃寶慧與世界領袖的十次對話：

包括：

美國總統老布希

巴拿馬總統巴雅達雷斯

新加坡國父建國首相李光耀

菲律賓總統羅慕斯

馬來西亞首相馬哈迪

美國總統柯林頓

薩爾瓦多副總統艾絲柯芭與中華民國副總統呂秀蓮

南非總統戴克拉克

中華民國總統馬英九

Photo Credit:時報出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航