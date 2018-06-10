令人易於發怒的思考模式（下）：完美主義、欲望與需求的混淆

文：伯納・高登（Bernard Golden）

其他對期待與判斷產生負面影響的態度

除了柏恩斯探討的「認知扭曲」之外，還有別的想法與態度顯然也會對期待與判斷有所影響。有的可能會與已知的認知扭曲同時發生，有的則源自更常見的思考方式。

完美主義

堅守對於完美的期待，從許多面向而言都有破壞性，但也有一些對完美主義的堅持具有建設性，例如考試得到滿分、音樂演奏完美，或是打高爾夫球一桿進洞，都能給予我們正面的回饋。我們在努力學習及鍛鍊技能之後得到成功，能讓我們產生滿足感，使我們覺得快樂。

有益的完美主義，意指替自己設定高標準，同時清楚認知生活中大部分的事物不可能完美。這可幫助我們在面對考驗時堅持下去，或者集中注意力，讓我們表現得更好。有益的完美主義可以幫助我們跳出舒適圈，努力實現我們的目標。雖然過程可能涉及與他人競爭，但通常只會根據自己以往的表現來設定目標。

有益的完美主義有賴我們在未達目標時自我慈悲，而非自我批判。這種自我慈悲的意思，是指以明智的態度辨識面臨的阻礙，並思量未來還有哪些不同的方法可行。自我慈悲也有助於我們一開始就先確定目標是否合乎實際。

當然，當我們無法達到完美境界時，可能會感到失望或沮喪，因而產生些微程度的惱怒。然而，相較於因「適應不良的完美主義」所生的憤怒，這種動怒的反應通常是溫和的。

嘗試補償無能的感覺，有時候會變成有害的完美主義。有害的完美主義通常是因為想要避免被批評、被拒絕或感到羞愧等威脅，只會讓我們一心躲避不舒服的感受，而非朝著目標邁進。

有些人在努力追求完美時，如果遭遇阻礙或挫折，就會因此產生強烈的焦慮。這種完美主義是我們在害怕失敗或擔心自己一事無成時，用來提升自信的方式。我們可能會將自己的不完美當成對自尊心或自身價值的威脅，因此不經思考就萌生使我們易於發怒的負面評價，尤其是對自己的負面評價。

當我們無法達成目標時，例如學習新技能、學會某種運動或展開嶄新職涯，就可能因此對自己動怒。如果我們把期望設定得過高，這種感覺就會出現。有些人會因此不再嘗試；有些人則會被完美主義打敗，失去完成目標的動力。有些人只要有一點點不適感，就馬上宣布放棄；有些人只差臨門一腳，就能達到目標。還有許多完美主義者無法容忍別人的不完美。

我某位客戶的姊姊在高中時期是非常優秀的泳將。有一次，這位客戶與她姊姊比賽游泳，結果贏得勝利。她的姊姊因此感到挫敗，第二天便退出校隊，並發誓再也不游泳。這個決定顯示出她的憤怒，因為她認為自己未達自身的期望。這是出於過度自我要求的決定，她無法接受自己不是最優秀的。

需要感覺自己是正確的

當我們與人爭辯時，如果立於正確的一方，會讓我們感覺良好，這點無庸置疑。感覺自己是正確的，可讓我們在內心深處得到肯定，並且使我們覺得自己被接納，進而提升自信。我們可能因為自己所說的話、所做的事，或者所知悉的內容而感到自己是正確的。

然而，強迫自己「必須正確」，會對我們的生活有截然不同的影響。這種需求會變成一種執迷，導致我們產生不切實際的期待與判斷。我們可能會因此耗費大量精力與時間，試圖在別人和自己眼中成為正確的一方。

這聽起來明顯易懂：我們對錯誤的恐懼，迫使我們必須成為正確的一方。然而我們沒察覺的是，成為錯誤的一方會讓我們產生強烈的負面情緒。為了避免感到羞愧、被拒絕、無能或感覺失敗，也為了逃避感受自己出錯時的脆弱，我們會迫使自己成為正確的一方。這會讓我們在無形之中對自己設定極高的標準，進而導致羞恥、退縮與自我批評。此外，需要感覺自己是正確的，就像需要自己力求完美一樣，往住反映出對自我過於苛刻的心態。

自認應該享有權利

有些人認為自己應該享有特定權利，這種想法會讓他們更容易快速發怒，因為他們的期待不適當也不實際，誤以為所有人都「應該」對他們比較好。他們經常抱持一種自己「比較特別」的心態，因此別人應該禮遇他們。懷有這種心態的人會認為自己不應該遭遇挫折，他們相信自己的需求和渴望都應該優先於其他人，但這種想法會導致他們發怒。

兒童邏輯顯然會影響我們，讓我們覺得自己應該享有特定權利。這種自以為是的想法和態度，會降低我們對別人表達慈悲的能力，使我們難以區分需求與欲望的差別，以致我們格外容易發怒。

認為人生應該是公平的

相信人生應該是公平的，是形成憤怒的強大基礎。這種想法來自兒童邏輯，沒有意識到人生其實不公平，這種想法也忽略了一項事實：身為人類，表示我們有時候會受苦，無論我們是什麼人、如何過生活。

我們可能會生病、會遭遇經濟困難、會感到失落、會有人際關係的衝突或其他創傷。有些人受的苦會比別人多，但這是身為人類無可避免的事。如果堅信人生應該公平，只會增加我們的苦痛與憤怒。正如猶太教拉比哈洛德．庫什納（Rabbi Harold Kushner）所言：壞事可能發生在好人身上，有時候好事也會發生在壞人身上2。

比方說，你可能認為：如果你注重飲食均衡、定時運動並且睡眠充足，就能夠無病無痛。但儘管上述行為有益健康，卻不能保證你絕對不生病。同樣的，你可能深信：如果你多多行善，好事就會發生在你身上。或許行善會增加遇上好事的可能性，但誰也沒有辦法保證，就好比你有虔誠的宗教信仰，但還是可能會經歷生活的種種苦難。

「欲望」與「真正需求」的混淆

如果我們深信自己的欲望（desire）就是需求（need），可能會因此變得容易發怒，因為這會降低我們感受威脅與負面情緒的門檻。所謂的負面情緒包括受到傷害、感到失望與覺得悲傷。我們最基本的需求，是用來維持生命的事物，例如食物、衣服與住所。與需求相近的欲望，則包括我們的人際關係、金錢財富，或是上班所需的交通工具。至於其他的，只是你的渴求或願望。雖然渴求或願望能改善我們的生活品質，但並非必需。不幸的是，許多人深信我們「需要」擁有特定物品、經歷特定事件，或者認為別人必須對我們做特定行為。

我無意建議你放棄那些可讓生活更加充實的欲望。畢竟我們在前面章節談過，你的大腦在某些部分會幫助你朝這方向發展，但如果你對快樂的定義是滿足「欲望」，而非只是滿足「需求」，就會比較容易感到憤怒。

舉例來說，希望得到他人的肯定、希望與我們喜歡的人產生強烈連結，都是非常自然的欲望，然而許多人認為自己「需要」被「所有人」接受與喜愛。這可能是由於缺乏自信、依賴感過於強烈，或者沒有安全感。因此，雖然我們希望受所有人尊重、欣賞和肯定，其實這並非我們所需。每次你誤將欲望當成需要時，就等於強硬地把「期待」變成「應該」，無論對別人或自己。

太過聚焦於過去與未來，而非現在

你每天都可能會有各式各樣的念頭，但你所關心的「時區」究竟是過去？現在？還是未來？當你測量在第三章中學到的身心脈搏時，請以正念觀察自己的思維最常停留在哪個時區。

聚焦於未來，會把我們帶入未來，為未來設定目標，也能賦予生活意義，並且豐富我們的人生。它為我們提供方向，讓我們得到力量和主控感。儘管如此，如果我們太專注於未來也不妥，無論所謂的未來是接下來的數天、數週、數月還是數年，因為我們可能會過度想像未來的幸福，以致無法在現在的生活中創造快樂。反之，對未來的擔憂或恐懼，則可能導致我們為了掌控全局而耗費過多精力。

相對的，有人可能會專注於過去。回顧過去當然有助於現在做出明智的選擇，我們可用懷舊的心情去回想多年來正面積極的人際關係或生活體驗。以這樣的態度回顧過往，可讓我們感知那些塑造並充實我們人生的歷史往事。當然，如果我們要繼續向前邁進，也需要好好哀悼過往的苦痛，因為這麼做可以讓我們的情緒更健康。然而，太關注於過去，可能會導致我們一味以過去的體驗來觀察生活中發生的一切。倘若我們過去曾遭遇過困難，現在就可能會對生活中的種種感到威脅，即使威脅根本不存在。

過度聚焦於過去或未來，只會浪費太多時間在胡思亂想上。擔心未來或拘泥過去，都會形成焦慮和沮喪，讓我們無法活在當下、好好享受現在的人生。

相關書摘 ▶令人易於發怒的思考模式（上）：非黑即白、以偏概全等「認知扭曲」

書籍介紹

本文摘錄自《憤怒療癒力：每一次失控都隱藏著被忽略的傷痛，透過三大覺察練習走出情緒黑洞，和更好的自己相遇》，麥田出版

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作者：伯納・高登（Bernard Golden）

譯者：李斯毅

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專治憤怒問題的心理學家融合40年經驗提供實用技巧，

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Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航