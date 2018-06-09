《全圖解貓咪行為學》：如何讓喵星人與汪星人和平相處？

作者：單熙汝

喵星人與汪星人的同居法則

很多飼主誤以為，家裡養多種寵物或多隻寵物，能夠幫助原本飼養的貓狗「排解寂寞」或「增加新朋友」，但這是不正確的想法。

無論是貓咪或狗狗，都不會因為有了新同伴的加入而排遣無聊、增加生活樂趣，事實上，對原本居住在家中的貓狗來說，新成員的加入，反而是既有資源重新分配的危機，伴隨而來的是生活上的轉變與主人態度的變化。

因此，預防勝於治療，建立良好的第一印象勝過貓狗發生衝突之後再重新修補關係。對於正在考慮將貓咪與狗狗結合為一家人的飼主來說，在增加家庭新成員之前，最好做足準備。

已經養狗，準備養貓者：挑選幼貓容易融入家庭

首先，請確認家中的狗狗過去是否有咬傷貓咪的紀錄？尤其是體型與貓咪落差較大的狗，更容易有這種情況發生。如果狗狗原本有傷害過貓的「前科」，請務必尋找訓練師協助評估，進行訓練。

根據每一隻狗狗的學習經驗不同，對貓咪有不一樣的認知，有些狗對貓咪只是心懷好奇，但因為互動方式不良，導致貓咪恐懼害怕，而有些狗狗可能因為過去有狩獵貓咪而得到獎勵，判定貓咪是可以獵捕的。

你的狗狗在遇見你之前，可能已經有其他的學習經驗，因此不可大意。這方面的訊息，可以藉由平常狗狗散步時看見貓咪的反應來觀察。

如果家中飼養的狗狗對於貓咪的接受度很高、反應穩定，建議挑選幼貓作為家庭新成員。因為幼貓的好奇心和學習能力都很強，可以很快找到與狗夥伴的相處之道。若新成員是成貓，可能因為牠過去從未近距離接觸過狗，或是接觸狗的經驗不佳，壓力較大。

當然，如果新加入的成員是一隻與狗狗社會化經驗良好的成貓，那麼彼此衝突的可能性就大大降低了。

Photo Credit：商周出版

已經養貓，準備養狗者：保持互動距離，並確保各自動線

為了盡可能降低貓咪面臨新加入時的壓力，貓咪常使用的休息區、專屬睡墊、最常去的地方、必須要去的地方、廁所地點、吃飯地點都必須列入考慮，避免讓讓狗的活動範圍影響貓咪使用的權益。

在貓狗還不熟悉彼此的階段裡，請讓牠們保持適當距離，避免驚嚇。常見的情況是當貓咪還不確定狗狗的威脅性有多高時，熱情的狗狗就已經撲向貓咪，這對貓來說是極可怕的事情，像是被獵捕一樣。初次相遇，如果就發生了這樣的衝突，不管最終有沒有造成傷害，這種讓貓咪受驚嚇的舉動，已經造成了貓咪判讀「狗很危險」的結論。

一開始讓貓狗見面的時候，保持適當的安全距離，最好是讓貓咪處在空間上方，在狗狗無法接近的高處自行觀察，以降低貓咪的戒心。一旦貓咪降低了戒心，自然會縮短彼此之間的距離，也不太會發生哈氣或是揮拳攻擊的問題。

貓狗特性大不同，要讓牠們同住一個屋簷下其實並不難，主人需要滿足牠們各自的需求，將資源和動線規畫安排好，貓咪和狗狗一樣可以成為感情融洽的一家人。

Photo Credit：商周出版

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化解貓狗衝突，先從飼主離場開始

狗會主動和主人互動，以取得主人的關注，因此，在你希望狗狗養成的行為上做獎勵，對狗的學習來說非常重要。但往往也因為如此，狗因為追逐貓咪或對貓吠叫引來主人關注，久而久之令狗狗認為，這一類行為能夠引來主人注意，最終形成習慣。

解決之法很簡單。首先，在狗狗安定的時候給予稱讚和獎勵，例如坐著、趴著或任何沒有將注意力放在貓咪身上的時機點。萬一不小心發生狗追逐貓咪或是對貓咪吠叫的行為，主人必須忽視狗狗的行為，並且在第一時間立刻離開現場，因為主人脫離紛爭現場的行為，已經在告訴狗狗「別做這件事情」，同時狗也會觀察飼主的反應，決定下次要不要繼續加重這樣的

行動。切記不要強行制止或體罰狗狗，因為制止本身對狗來說，就是最大的關注，而體罰會加重三方的關係惡化，無法解決任何問題。

相關書摘 ►《全圖解貓咪行為學》：各種貓叫聲的含意

書籍介紹

本文摘錄自《全圖解貓咪行為學》，商周出版

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作者：單熙汝

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航