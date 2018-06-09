《全圖解貓咪行為學》：各種貓叫聲的含意

作者：單熙汝

貓咪到底在說什麼？

貓咪總是「喵喵」叫，好想知道牠在說什麼！其實，透過貓咪的叫聲，人們能夠了解牠的狀態，是喜歡還是不喜歡？是放鬆還是害怕？

有些貓非常愛叫，彷彿有問有答，但貓其實沒有發展出和人類一樣能夠對話的「語言」，不會你一言、我一語地溝通，因此牠們的肢體及聲音表達通常僅限於簡單的情緒展現與回應。

想要判讀貓咪發出的聲音，必須同時考量當下的環境並觀察貓咪的肢體反應，因為在不同的狀況下，貓可能會出現同樣的聲音，不能單憑叫聲來斷定。

貓咪心情好時的叫聲

呼嚕呼嚕

每隻貓咪的呼嚕聲強弱不同。在幼貓還沒睜開眼的時候，也會透過呼嚕的振動頻率，讓母貓找到自己，這是幼貓與母貓之間的溝通方式之一。

呼嚕還有另外一種意思，類似人的笑容。有時候人會藉由笑容來轉移緊張不安的情緒，而貓咪在外出緊張或是身體不舒服的時候，也會發出呼嚕聲來自我安慰。

平時貓咪在放鬆狀態下主動接近飼主，發出呼嚕聲，代表著撒嬌，大多是要跟主人討吃討玩。

Miaow～

貓咪與貓咪之間，並不會使用喵叫來對話。貓之所以會對人發出「miaow」的叫聲，是在與主人生活後，透過演化而來的表現。這也就是說，貓只有在對人類的時候才會發出「miaow」的叫聲。

貓咪很聰明，牠們很懂得如何引起人類注意，也知道怎麼用叫聲來取得食物或滿足其他需求。有趣的是，這樣的「miaow」叫只有在發出呼喚的貓與飼主之間才有意義。如果你對其他貓這樣叫喚，牠是聽不懂你在喵什麼的！

如果貓咪突然發出一連串的「miaow」叫聲，對主人來說可能相當難理解，就如同貓咪無法理解飼主對牠說的一長串話語一樣。不過主人可以回想，先前在此一時間或是在這個地點，有沒有發生什麼令貓咪喜歡或在意的事情，來推測貓咪想表達的意思。即使是大聲長叫，貓咪很可能只是在表達一些簡單的事情，例如牠在問你「昨天在這裡吃到的小魚乾呢」，或是飼主平常會固定在此時與貓咪互動，但偶爾因為忙碌而忽略了，貓咪也會過來用喵叫提醒

「是玩逗貓棒的時候了，喵～」。

咯咯

這種聲音不像是貓叫，而是有點像「咯咯」的快速連續顫音，每一次發聲大概只有短暫的1～2秒鐘。聲音從喉嚨發出，比呼嚕聲更清楚、大聲一些，發出聲音的時候，貓咪的嘴巴是閉起來的。

貓咪在於活躍狀態或想與其他貓咪、同住的室友互動時，會發出這樣的聲音，類似於表達：「Hi！你好！How do you do？」

Photo Credit：商周出版

貓壞心情時的叫聲

嘶嘶（哈氣）

這是貓最常見具有敵意的聲音。通常在發出這種嘶嘶聲的時候，貓會因為害怕而張大嘴巴，露出一嘴牙齒，試圖嚇退敵人、想要與敵人保持距離，也是攻擊前的最後警告。

通常貓咪被誘捕時，會因為原本的生活與人類沒有交集（或有不良的接觸經驗），卻被突然捕捉，感覺害怕而頻頻哈氣。但有時候即使貓咪沒有看見有其他貓的存在，但因為聞到不熟悉味道，或是剛到陌生、未知的新環境裡，感覺到擔憂、不安，也會發出嘶嘶的哈氣聲。

貓與貓之間也會透過哈氣來表達「走開！別靠近我」的警告。

尤其是彼此不熟悉的貓咪，會優先以警告方式來表達「我不想跟你互動」、「拉開距離、離我遠點」。而即使是彼此熟悉的貓咪，也會因為不想互動而朝對方哈氣。

遇到貓咪哈氣的時候，最好立刻後退，拉開彼此間的距離，眼睛避開避免看牠，身體也不正面面對，令貓咪漸漸放鬆，因為如果再近一步靠近，很有可能會爆發瞬間攻擊的行為。

低吼

貓咪的低吼聲音低沉且微弱，帶有高低起伏，大約持續3～4秒左右，在吞嚥口水後繼續低吼。

當沒有看見明顯的威脅目標，可能是遠處傳來的聲音或散發的氣味讓貓咪感覺到被威脅時，貓咪會試圖躲避，並在隱身成功之前持續發出低吼的警告聲音。

低鳴

在當不想分享資源的時候，貓咪會發出低鳴聲來警告周圍的其他貓不要靠近，這種狀況通常發生在牠咬住獵物或嘴裡有非常在意的食物時。低鳴的音量較低吼來得小，不注意聽可能不會發現。當貓咪發出低鳴聲時，代表牠在保護資源，也表示牠認為環境資源珍貴、不夠充足。

大聲尖叫

貓咪大聲尖叫時，音量非常尖銳，叫聲連續不斷，一聲尖叫可以持續10 秒甚至超過10 秒以上。通常是貓在感受到威脅程度爆表卻無路可逃，打算用盡力氣與敵人做最後的搏鬥時，才會發出這種叫聲。通常家貓在接受美容（如洗澡）或醫療的時候，或是貓咪在地盤被入侵，僵持不下、互相對峙的時候，都會發出這樣的叫聲。

Photo Credit：商周出版

相關書摘 ►《全圖解貓咪行為學》：如何讓喵星人與汪星人和平相處？

書籍介紹

本文摘錄自《全圖解貓咪行為學》，商周出版

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作者：單熙汝

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航