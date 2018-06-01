這是宮崎駿唯一一部，慰藉中年大叔的「恐怖片」—話說《紅豬》

表面看動畫角色都在「嘻嘻哈哈」，其實埋藏灰暗的心

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

女人往往沒有男人般忌諱透露內心世界，我們常聽說「中女情懷」百般滋味，倒沒怎麼提起典型「中年大叔」的心聲（或 「中佬」心事），似乎他們伴隨歲月變得憤世嫉俗之外，沒甚麼情懷和心思可言，簡單用「大男人」三字形容就足夠了吧？

不過，一個人是否有情懷與心思，還是跟那人的心境、性格與經歷有關，不能把「中年大叔」一概而論。

就如宮崎駿在人到中年時，為他矛盾複雜的心境遺下了《紅豬》。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

及後宮崎駿回顧時，竟然把一部看起來繽紛又有趣的作品，感悟出面對「末世」（大毀滅之後）的堅強態度，如果不是他親述感想，我們可能以為是影評人在誇張地「詮䆁」一番，始終，實在很難理解「紅豬」跟「末世」有何關連；而且，宮崎駿一度稱這部個人作品「是這麼恐怖的東西」。

是的，他主要在宣洩、自嘲和告誡人生，其次獻給許多中年大叔們看，至於其他人是否看得懂，他並不執著。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

這可謂是他唯一一部給自己與中年大叔看的「恐怖片」，我們稍後便會知道；宮崎駿眼中的恐怖，跟其他男人感受到的恐怖，有所不同，他在製作《紅豬》前數年，曾經對自己的人格感到非常失望，看事灰暗起來。

如果說《天空之城》是宮崎駿心思最簡單的一部作品，那麼，《紅豬》則是他心思最複雜的一部（或是最有情緒的一部），到了完成動畫的時候，彷若已徹底推翻原初的意念，由本來充滿活力和一片光明的情景，到後來隱藏灰暗帶有強烈違和感：

在一個充滿空賊與法西斯狂熱的世界裏，不管空賊搶劫橫行，卻得不到懲治；政府軍官追捧法西斯主義，只求升官發財。如此社會，人們依舊醉生夢死、嘻嘻哈哈地過日子，任誰在做傷天害理的壞事，都沒甚麼人在乎，只剩下一隻「被詛咒」的36歲肥豬飛機師苦中作樂，一邊逃離法西斯政治，一邊收賞金制裁空賊作亂，閒時經常躲藏起來聽音樂自娛。儘管有兩位紅顏知己傾慕他的「俠義」魅力，但是，在絕大部分的人眼中，他只不過是靠做任務，拿賞金過活的「中年死肥豬」而已。

推翻原初故事藍本的朝氣和光明，變成中年男人的慰藉

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

可見，當我們認為動畫氣氛很繽紛和愉快，看到故事裏不少人嘻嘻哈哈，其實在映襯「紅豬」的沉重鬱悶。

肥豬飛機師外貌原本俊逸不凡，年輕時跟軍隊兄弟出生入死，駕駛技術一流，看來有大好前途，可惜，在一次大型空戰，那位新婚不久的好兄弟貝爾里尼，以及一眾伙伴全數在戰事喪命，剩下他空中成功逃亡直至筋疲力竭，期間，他進入了奇幻雲海平原，看到死去的伙伴升天，事後雖然倖存，卻受了怪異詛咒變成豬頭人身。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

接著，餘下的日子他心灰意冷，退出了軍隊，儘管對好兄弟遺下的嬌妻心動，亦絕不敢碰。生活像不停重重複複，他雖然沒有選擇自殺，但人生感到盡是黯然神傷，唯獨靠打擊空賊收取賞金排解鬱悶之氣，偶爾自我安慰，認為即使自己是一隻豬，至少仍是一隻能飛天的豬。

宮崎駿在製作動畫之初，遠遠沒有想過表達得如此沉重，倒是希望簡單為觀眾注入朝氣勃勃的活力，1991年稱要做出這樣的一部作品：

「（動畫裏）男人們都非常豪邁快活，女人們都非常有魅力，他們盡情地享受著人生。而且，整個世界也是一片光明、美麗無比。我想做的就是這種電影。」、「給因過度疲勞，而腦筋混沌的中年男人觀看的漫畫電影」。

那到底是甚麼原因，令宮崎駿最後把動畫加長篇幅，變奏成細說「中年大叔的愁哀」？

宮崎駿那次之後，曾極討厭自己

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

大概，他的情緒底蘊，間接受到「堀田善衛」的思想衝擊，有過深刻反省。多年來，宮崎駿一直是堀田善衛的忠實讀者，對堀田的反戰立場和情操相當敬佩，亦貫徹自己年輕時「對日本這國家深惡痛絕，並且以身為日本人為奇恥大辱」的看法。

可是，在美國老布希總統攻打伊拉克時期，宮崎駿認為這場波斯灣戰爭，簡直是大混亂，美國為制衡伊朗，曾提供武器給伊拉克使它不斷壯大，結果，助長其野心後繼而進侵科威特，到了伊拉克佔據得手之後，美國在欠缺充分理由下攻打伊拉克，在他眼中「美國、伊拉克、科威特」三國誰都沒比誰高尚，全是一團糟的亂局。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

有一天，宮崎駿在看報導時，內心竟然冒出了這樣的想法：

「『打吧！』開戰吧，把美國和伊拉克都打爛吧！這樣的話，說不定會變得比較清爽一點。這是我的吶喊。我感到很困惑⋯⋯對於漸漸偏向『打吧！』的主戰情緒的自己，只能感到錯愕。」

就是這樣，宮崎駿隨即回想，當初如何不滿父親在二戰時為偷襲珍珠港而歡呼，現在卻跟父親一模一樣變得「愚不可及」；加上，再讀到堀田善衛的作品受衝撃，為自己的人格感到相當難過，到底甚麼時候，自己人到中年，竟然不知不覺變得如此憤世嫉俗？（更準確而言他反省的是個人的「庸俗」）

宮崎駿：即使世界變得一團亂，人類還是得活下去

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

於是，在1992年《紅豬》公映前夕，他提到末世的看法，其實背後承接了一種中年大叔久未散去的情緒：

「直到遇入90年代，正當『紅豬』的企劃付諸實現的時候，不但蘇聯崩解、民族紛爭白熱化，又目睹所有蠢事同時發生、日本經濟泡沫化就近在眼前，這才讓我意識到末世不會來得如此乾脆。⋯⋯用一句話來說，就是『即使世界變得一團亂，人類還是得活下去』。

⋯⋯總有一天會爆發大災難，文明便會因此毀滅；或是再次發生關東大地震，使得東京成為一片焦土⋯⋯一夕之間，昔日繁華地將會荒廢傾圮，變成一座鬼城或是貧民窟。⋯⋯二十一世紀不會有任何解決，所有的問題將會拖延下去，人類也只能在不斷重蹈覆轍之中繼續求生存而已，這就是我的領悟。」

我們便明白，在《紅豬》中的法西斯軍隊猶如「末世大毀滅」的前夕，其他人愈是毫不在乎、嘻哈快活，愈是反映肥豬飛機師設法麻醉不安的自我，同時面對暗黑的世界到臨，人們沒有意志扭轉，毫無生機。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

在動畫中，有看似很快帶過的兩幕，投射著宮崎駿透過肥豬飛機師宣洩的情緒。在戲院中，他跟少校朋友談論是否返回軍隊時，少校稱讚播放中的電影，而他卻痛斥這是垃圾電影（留意有酷似迪士尼老鼠的身影）；又在故事後段，少女說了句正面形容空賊的話，他立即狠批那些空賊全都是垃圾。可見，紅豬未有因為平日麻醉自己裝沒事，便放下對事情的覺察力和憤慨，亦更顯他內心的孤寂，彷彿正在吶喊：

這個充滿法西斯和空賊的世界，那些電影又如此垃圾，大家都覺得沒問題，只有我一個人還在意！

《紅豬》的寓意並非仿照《小王子》

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

至於動畫的結局，曾有中國內地的影評指，恰巧肥豬的身份是「機師」，最後似乎消失在天空中，再也沒出現過，看來是宮崎駿仿照《小王子》作者的經歷或寓意。筆者倒不是這樣看，首先，宮崎駿畢生鍾愛飛機，一系列動畫出現飛機、機師屢見不鮮，難以說他在模仿指定的文學作品，而且過往所見，宮崎駿在受訪時都會大方分享創作靈感來源，又源自那一些經典文學佳作（若有），對他來說不是甚麼重要秘密。加上，故事裏宮崎駿還是對主角命運保留一些不確定，沒有斷言紅豬經已在空難中喪命，因此不再回來，既然如此，還未見得他在仿照或呼應《小王子》作者的經歷。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

更重要的是，《紅豬》沒有強調過「大人要保留童心啊」這樣的價值觀，而是懷有另類「中年大叔、知識菁英」的浪漫感，人到中年，不管看到的世界如何灰暗，即使末世來臨也要堅強活下去，是故，他才如此總結感想：

「縱使百般不願意，反正無可奈何，何不一起面對生活。雖然有時候會氣得七竅生煙，但也只好彼此忍耐共同生活，這是我悟出的道理。

⋯⋯我也願意像個傻瓜一樣，邊吸廢氣邊開著雙人座敝篷車上班，就算車子裏既無冷氣又無暖氣，穿著禦寒衣物行駛在髒骯的東京街頭，弄得全身髒兮兮也沒關係⋯⋯是『紅豬』使我覺得自己找到了生存的原動力。」

中年階段，不同人自有複雜心情

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

顯然，透過自嘲受詛咒的中年肥豬，終於緩解了宮崎駿幾分「中年危機」的心結，現實中的他只能從事動畫編導等專業，像是故事裏的肥豬飛機師，只能倚靠飛天任務面對漫長的人生、看似無望的世界，還是要活下去。正如他就個人的體驗，多次說過類似的話：

「我喜歡『失去的可能性』這句話。誕生本身就代表著我們是在沒有自主的情況下，選擇了時代、地點和人生。自己現在的處境，就代表自己失去了更多曾經可能的自我。⋯⋯只不過，那一切自己都是無法挽回。」

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

或者，從宮崎駿的分享和宣洩，這未必是難以理解的情緒，不管他累積的見識和修養如何，人生走到中年，面對自己、面對世界，免不了無法滿足一些期許，心境不會常年如一，只是每人情感的反彈程度有異；正如學者大衛．班布里基（David Bainbridge）曾在《中年的意義》（Middle Age）所言：

「針對人的一生中『掌控感』的心理學研究，大多顯示我們在中年的掌控感最強。⋯⋯中年人和青年、老年人不同，提起事業和照顧他人時，中年人常常把這兩件事視為生命中最重要的兩件事，且看來他們也把這兩件事視為生命中最能掌控的兩個面向

⋯⋯雖然心理學家針對中年人所測到的平均評分比較好，卻不代表所有中年人都覺得自己可以主宰自己的命運。有人覺得可以隨心所欲，同時也有人覺得自己的生命一片混亂，無法預期。」

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

無論如何，宮崎駿描繪的紅豬，就是失去事業（仕途）、照顧他人等心靈支撐，四處紛亂，卻依然能挺過生命沉重的抑壓，堅強活下去（而且得到兩位美人傾慕），作品猶如獻給所有中年大叔重拾動力的禮物；既然因此，日本作家杉田俊介對《紅豬》過於悲觀和自責的解讀，算是略嫌太過了。

Photo Credit: 宮崎駿電影《紅豬》

延伸閱讀：

參考資料：

大衛．班布里基（David Bainbridge）著：《中年的意義：一個生物家的觀點》（Middle Age: A Natural History），臺北市，2016年6月，初版。

杉田俊介著：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》（宮崎駿論：神々と子どもたちの物語），臺北市，典藏藝術家庭出版》，2017年，8月。

宮崎駿：《出發點（1979－1996）》，台灣東販，2006年1月。

核稿編輯：周雪君