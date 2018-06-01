歐洲史知多少（六）：誰是世紀帝國的法蘭克人（下）

上篇文章談到法蘭克王國歷代的擴張，以及查理曼（Charlemagne）獲加冕為皇帝的故事。本文將會繼續講述這個大帝國的歷史，說明其最終的衰亡，以及與後來的法國究竟有甚麼關係。

前文提到法蘭克人一直依照日耳曼人的傳統，在國王死後，將土地在所有的兒子之間平分。查理曼死後，只有一個兒子「虔誠者」路易（Louis the Pious）仍然在世，於是帝位和所有土地，都簡單的傳到路易手上。但是，路易自己則有三個兒子。所以，土地在死後如何分配，自然成為了路易十分重視的問題。

Photo Credit: 法蘭克帝國歷代的擴張／Wikipedia

於是在817年，路易在仍在任時，就早早為三個兒子安排好一切：長子洛泰爾（Lothar）將繼承帝位、大部份的領土以及成為兩位弟弟的宗主；次子丕平（Pepin）成為亞奎丹國王（King of Aquitaine）；幼子「日耳曼人」路易（Louis the German）成為巴伐利亞國王（King of Bavaria）。這個安排獲得三位兒子以至國內貴族的一致支持，看似路易即使身故，三個兒子也能順利繼承。

父子相殘

然而，路易竟然在六年後得了第四子「禿頭」查理（Charles the Bald）1，於是問題來了：所有地都分完了，哪裡掏出一塊地給查理呢？路易只好決定在長子洛泰爾的領土中，再割一片予查理。洛泰爾當然深深不忿，於是把心一橫，竟然聯同各地領主及兩位弟弟，起兵攻伐自己的親父。路易於是以增加封地為利誘，令洛泰爾的兩個弟弟見風轉舵，聯手打敗了洛泰爾的軍隊。洛泰爾雖然獲赦免，但卻被放逐到意大利。

僅僅兩年後，次子丕平被父親召進朝廷，卻因為某些誤會，丕平擅自回到自己在國家西部的亞奎丹領地。父親路易經過上次洛泰爾一事，變得十分多疑，結果誤以為丕平策動叛變，於是召集所有人馬到亞奎丹。豈料這反倒弄假成真，導致真的叛變——治理國家東部的三子日耳曼人路易立刻當兄長的援軍，找來斯拉夫人作盟友，佔領了國家東部的史瓦本（Swabia）。

於是父親路易又重施故技，把丕平的亞奎丹分給幼子查理，原本從洛泰爾手上割走的地還給洛泰爾，換其支持。野心勃勃的洛泰爾，卻不甘於父親這樣換來換去，竟然聯同教皇額我略四世（Pope Gregory IV）加入叛變。833年，父親路易和三個兒子的軍隊相遇，雙方都擺出戰鬥陣式，準備大打出手。但洛泰爾與教皇的聯盟，可不是只有軍力這麼簡單。教皇假意與路易見面，聲稱要幫助雙方和解，然後進入路易的軍中。經教皇金口一開，路易手下的領主和軍隊，竟然在路易面前全部倒戈2（所以說，世紀帝國的僧侶不是沒有歷史依據的）。失望的路易解散了少數留下的士兵，自己則被逼退位，退居意大利的一間修道院，置於洛泰爾的軟禁之下。

爭產案的不斷重演

三子日耳曼人路易其後對於父子相殘，深感愧疚，更發動政變把長兄洛泰爾再次放逐到意大利，讓父親路易復位。可是，父親路易卻對幼子查理越來越偏心，不只再分給他大片土地，還從三子路易的巴伐利亞中再割一塊。

大家平常看到有錢人家的爭產案，已經十分夠戲劇性。如果沒有法律束縛，再加上兵權，造成的自然是各方為求利益，不惜兵戎相見。三子路易見屬於自己的家產又減少一份，立即再起兵反抗，父親路易於是又再一次重新分地。正好次子丕平病逝，因此父親路易連丕平的亞奎丹也劃歸幼子查理，但亞奎丹內部卻推舉丕平的兒子丕平二世（Pepin II），還與三子路易聯手。

這個時候洛泰爾沒有造反，反倒成為父親的援軍，以換取更多土地。父親路易把除巴伐利亞外的土地劃成東西兩半，讓洛泰爾自己選擇，洛泰爾當然是選擇包括大本營意大利作內的東部。最後三子路易造反失敗，但仍留住巴伐利亞的大部份土地。父親路易在這次內戰後不久，在840年逝世。

Photo Credit: 843 年凡爾登條約所劃定的三方疆界，橙色屬禿頭查理、紫色屬洛泰爾、綠色屬日耳曼人路易、黃色為教皇國／Wikipedia

路易逝世後，洛泰爾再把自己的野心表露無遺。他不理父親生前的決定，宣稱自己繼承帝國的所有土地。於是，幼子禿頭查理與三子日耳曼人路易聯手，起兵保住屬於自己的遺產。洛泰爾最後兵敗，在 843 年簽定凡爾登條約（Treaty of Verdun），規定洛泰爾保住皇帝頭銜，但只有在名義上對兩個弟弟的宗主權，並獲得帝國中部和意大利；禿頭查理除本身的亞奎丹外，還得到整個帝國西部；日耳曼人路易則得到帝國東部。法蘭克帝國從此一分為三。

中法蘭克的覆滅

中法蘭克（Middle Francia），又名「洛泰爾之地（Lotharingia）」。855 年洛泰爾逝世後，由三個兒子平分。但是，除了繼承帝位和分得意大利的長子路易二世（Louis II ‘the Younger’, Emperor of the Romans）外，其餘兩個也活得不長。根據繼承傳統，路易二世將繼承兩個弟弟的土地。但這個時候，東法蘭克（East Francia）的日耳曼人路易和西法蘭克（West Francia）的禿頭查理，當然不想中法蘭克重新統一，再次成為威脅。於是在 870 年，兩人聯手把中法蘭克瓜分。

Photo Credit: 虛線為中法蘭克，顏色部份為 870 年中法蘭克遭瓜分後的領土／Wikipedia

儘管中法蘭克只維持了短短十數年，但「洛泰爾之地（Lotharingia）」此名，卻繼續成為該地區的地名。隨著時間流逝，讀音不斷轉變，成為了現在的洛林（Lorraine，德語：Lothringen）。

法蘭克再次統一和分裂

同樣的事情，很快又發生在東西法蘭克兩國。東法蘭克的日耳曼人路易，在三個兒子聯手叛變下，被逼把部份國土劃歸兒子的管治之下。雖然這三兄弟之間出奇地和睦，長兄卡洛曼（Carloman, King of Bavaria）甚至在繼承路易二世的帝位和意大利王位後，願意把原本的土地分出部份予兩位弟弟，但是屬於同一家族、西法蘭克的禿頭查理這時卻出兵意大利，爭奪帝位。這個家族之間的爭戰，始終沒完沒了。

禿頭查理其後與卡洛曼和他的二弟先後身故，東法蘭克和意大利由日耳曼人路易的幼子、卡洛曼的三弟「胖子」查理（Charles the Fat）繼承。幾年後，連繼承禿頭查理的兩個兒子都先後逝世，胖子查理於是一下子繼承了查理曼時代的整個法蘭克帝國。但是，胖子查理庸碌無能，根本無法穩定政局，最後導致各地領主的叛變。888 年，統一法蘭克後短短幾年，他就被推翻，加洛林王朝就此結束。至於國土，則再次分裂為東、西法蘭克和意大利三個勢力。

至於皇帝一位，則由於教皇需要討好地理上最接近的意大利，確保教皇國的安全，而落在意大利國王的手上。但是意大利內亂不斷，甚至同時出現幾個意大利國王。雖然其後貝倫加爾一世（Berengar I of Italy）統一各勢力，贏得帝位，但沒有子嗣的貝倫加爾在924年又在一次內亂中，被手下士兵謀殺，皇帝一位從此懸空。

Photo Credit: 加洛林王朝由查理曼到胖子查理的家族圖／friesian.com

東、西法蘭克的變遷

東法蘭克與西方不同的是，這些土地都是法蘭克人征服而來，當地領主皆為其他日耳曼部族。從 911 年開始，這些領主都不再支持法蘭克人作國王，並推舉出弗蘭肯公爵（Duke of Franconia）康拉德為康拉德一世（Conrad I of Germany）。在法蘭克人不再掌權後，東法蘭克易名成德意志王國（Kingdom of Germany）。德意志王國的王位後來傳到薩克遜人奧托一世（Otto I of Germany）的手上，他出兵征服了意大利，還在 962 年獲得教皇加冕為「羅馬人的皇帝（Emperor of the Romans）」，成為神聖羅馬帝國（Holy Roman Empire）的開端。

至於西法蘭克，也在987年開始改由卡佩王朝（Capetian Dynasty）統治。不過，他們仍然保有「法蘭克人之王（King of the Franks）」的頭銜。但是隨著德意志王國和意大利王國演變成神聖羅馬帝國，其他法蘭克人的王國又已經消失，「法蘭克人之王」一位早已名存實亡，不再代表著對這些王國的宗主權。

到了腓力二世（Philip II of France）在位時期（1180-1223），這時距離加洛林王朝的結束已經足足三百年，國王頭銜開始改為以其統治地域「法蘭西（France）」——本意為「法蘭克人之地（Land of the Franks）」，使用比較貼切的「法蘭西國王（King of France）」3（或譯「法國國王」），「法蘭克人」一詞終於成為歷史。

註：

[1]一說為「禿頭」查理其實並非真的禿頭，反而毛髮非常濃密。得此別名是諷刺地比喻其沒有領地，不像早已有自己管治的地區的三位哥哥。

[2]這個父子爭戰、士兵倒戈的地點，位於今天法國的亞爾薩斯省（Alsace），並因此事而得名「謊言平原（Field of Lies）」。

[3]英格蘭國王亨利二世（Henry II of England，1154-1199 在位）亦在大概這段時期把頭銜由「英格蘭人之王（King of the English）」改為「英格蘭國王（King of England）」，但原因則有待考究。

責任編輯：王陽翎

核稿編輯：鄭家榆