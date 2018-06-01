數學題︰小明有多少種方法上樓梯？（加強版）

早前史丹福醫生提出了一道「上樓梯」數學題︰假如小明要上一條100級的樓梯，但他可以跨步——最多可以跨100級——那麼他有多少種上樓梯的方式？（不可後退、先用左腳或右腳踏上相同梯級視作同一方式。）

當然可以跨100級這個假設很不實際，不過有助解決進一步的問題。

我們可以把每一種上樓梯的方式編碼，寫成一個99位長的數字，每個位只可以是0或者1︰假如踏上第n級，對應的第n位數字就是1，否則為0（由於第100級必然踏上，所以只有99位）。例如︰

0000….…0000（全部為0）代表一步跨上第100級；

1111……1111（全部為1）代表沒有跨步，逐級走上去；

0101……0101（0和1梅花間竹）代表不斷跨兩級走上去…

編碼每個位有兩種可能，而且有99個位，因此總共有299種可能，代表小明有299種走法。

＊ ＊ ＊

當然這問題並不困難，史丹福接下來問︰如果小明最多只可以跨50步，那他總共有多少種走法？

這問題要比上一題複雜一點，不過可以用上一題的答案協助算出來。我們知道如果不限制小明跨越的級數，他可以有299種方法上這100級樓梯，現在限制他最多可以跨50級，即是說他不能跨超過50級，只要我們把跨超過50級的方法總數算出來，就能找到答案。

用編碼角度去看，問題變成找出有多少個編碼包含連續50個0。

這個問題頗有趣，如讀者想自己思考，可以先別讀下去，想完再回來。以下一段可視作提示。

首先要注意的是，假設小明上樓梯時跨了超過50級，他只能這樣跨一次（因為跨兩次超過50級的話，總數就超過100級），而他必須在第49級或以前跨出這一大步（若他在第50級直接跨到第100級，也「僅僅」跨了50級）。

Photo Credit: Hans , Public Domain

假如小明一開始就跨出這一大步，所對應的編碼頭50位都是0，餘下49個位並沒有任何限制，總共有2⁴⁹個組合，每個對應一種先跨最少50步的上樓梯方法。

假如他在第1級跨出這一大步，所對應的編碼首50位會是「1000…000」——第一個位是1，接下來是50個0——餘下48個位沒有任何限制，共有248個組合，每個對應一種在第1級跨最後50步的上樓梯方法。

假如他在第2級跨出這一大步，所對應的編碼第2個位開始是「1000…000」 ——第2個位是1，接下來是50個0——餘下48個位（第1個位以及第53至99個位）沒有任何限制，同樣有248個組合。

如此類推，直到小明在第49級跨出這一大步，還是有248種方法上樓梯。

把上述數字加起來，跨超過50步的方法總數是 248 + 49×248 = 51×248。因此小明不跨多於50級的上樓梯方法，總共有299−51×248種。

＊ ＊ ＊

這個問題可以從另一角度思考，不用減法而用加法︰由於小明最後一步只能跨1至50級，所以他踏出最後一步時必然在第50級或以後其中一級，我們可以把踏上第100級的方法，細分成「最後一步在第50級的方法」、「最後一步在第51級的方法」、「最後一步在第52級的方法」…等等，再把這些方法的數量加起來。

（以下的解法會有較多運算，比較繁瑣，建議有興趣的讀者自行拿紙筆計算一次，會較易理解。萬一覺得頭暈眼花，不妨拉下去看下一部分。）

在此我們先定義一個數列f n ，n必須是正整數，代表小明在最多可以跨50級的情況下可以走上第n級的方法。當然，我們的目標是計算出 f 100 。

根據上面的定義︰f 100 = f 50 + f 51 + f 52 + … + f 98 + f 99 。對 1 ≤ n ≤ 50 而言，下面這條公式成立︰f n+50 = f n + f n+1 + … + f n+48 + f n+49 。

我們知道，小明踏上第50級有 250 種方法，即 f 50 = 250。而且如果 k≤50 的話，他踏上第k級就有 2k 種方法，即 f k ＝ 2k。那麼 f 51 , f 52 , … f 98 , f 99 是多少？先嘗試逐個算出來︰

f 51

= f 1 + f 2 + f 3 + … + f 49 + f 50

= 20 + 21 + 22 + … + 248 + 249

= 250−1（最後一步可使用幾何級數的求和公式計算。）

f 52

= f 2 + f 3 + f 4 + … + f 50 + f 51

= 21 + 22 + 23 + … + 249 + 250−1

= 20 + 21 + 22 + … + 249 + 250−1−20

= (251−1)−2

= 251−3

f 53

= f 3 + f 4 + f 5 + … + f 51 + f 52

= 22 + 23 + 24 + … + 250−1 + 251−3

= 20 + 21 +22 + … + 250 + 251−1−3−20−21

= (252−1)−7

= 252−8

這樣算下去似乎不是辦法，我決定把減去的那個數字稱為g k ，所以 f 51 = 250−g 1 , f 52 = 251−g 2 , f 53 = 252−g 3 … 當 n ≥ 50 時，f n+1 = 2n−g n+1−50 ，憑上面的結果我們知道︰g 1 = 1, g 2 = 3, g 3 = 8。

從上面的算式可看得出︰

g k+1

= g 1 + g 2 + … + g k + f 1 + f 2 + … + f k-1 + f k +1

= g 1 + g 2 + … + g k + 20 + 21 + ... + 2k-2 + 2k-1 + 1（因為此處k必定小於50，所以f j = 2j）

= g 1 + g 2 + … + g k + (2k−1) + 1

= g 1 + g 2 + … + g k + 2k

（完整證明較難在此打出來，就此略過。）

由此可推出 g k+2 −g k+1 = g k+1 +2k，並得出 g k+2 = 2×g k+1 +2k。不斷代換下去，最終可得出以下公式︰g k+2 = 2k+1 + k+1 ×2k = k+3 ×2k

（同樣因為不方便打數學公式而略去細節，如不明白請親手計算一次。）

終於到計算答案的一刻︰

f 50 + f 51 + f 52 + … + f 98 + f 99

= 249 + 250−g 1 + 251−g 2 + … + 297−g 48 + 298−g 49

= 249 + 250 + 251 + … +297 + 298−[g 1 + g 2 + … + g 49 ]

= (20 + 21 + … + 248) + 249 + 250 + … + 297 + 298 −(20 + 21 + … + 248) −[g 50 −249]

= 299−1−(249−1)−[51×248−249]

= 299−1−249 + 1−51×248 + 249

= 299−51×248

＊ ＊ ＊

若把小明可以跨的級數再減少，例如減少最多只能跨30級，上述兩個方法都可以推廣來計算答案。

使用第一個方法時須注意，不要重複點算了上樓梯方法，因為這時候小明可以跨兩次甚至三次超過30級。簡單來說，小明開始跨超過30級時在第0級（即地下）、第1至30級、第31至60級以及在第61至69級的情況，需要分開計算。在排除重複的情況時，只要再按上述思路點算便可，雖繁瑣但不太困難。

使用第二個方法時須注意，在最多跨30級的情況下，要在 f 31 而非 f 51 開始計算 g k （注意此處的f、g跟跨50步的情況是不同的數列），而且在 k 的值較大時不能使用 g k = g 1 + g 2 + … + g k + 2k 這條公式。

雖然在小明最多可以跨50級時，第二個方法麻煩得多，但小明可以跨的級數越少時，我猜想第一個方法會越麻煩（因為要減去的上樓梯方法越多），第二個方法則會變得簡單。不過我怕麻煩沒有找出一般的公式，也不肯定數字要多小時才會改變，僅提出一個極端例子作佐證︰假如小明只能跨最多兩級，用第二個方法思考，不難得出公式 f n+1 = f n + f n−1 ，而且 f 1 = 1 和 f 2 = 2——也不妨定義 f 0 = 1——正是費氏數列（Fibonacci sequence）。

原文見作者 Medium。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎