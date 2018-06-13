生理男性們，從來就不會有「女權過度高漲」­的一天

文：幼犬

一位生理男性的告解：我的性別，讓生活容易了許多

我是一名生理男性，而從小我便感受到自己在­家中的地位似乎比我的妹妹還要高。

出去玩，我只要晚餐記得回來吃就好，我妹則­是要被責問跟誰出去、穿得如何、幾點回來、­抵達時要報備；買鞋子，我只要挑喜歡的款式，可能還會被稱讚很有眼光，但我妹妹則是會被譴責整天愛打扮、浪費錢，不專­心於課業。

我作為得利者（不用被家人責罵）通常只能噤­聲地聽著我妹妹對於這樣雙重標準的不滿，而­多半他只會得到像是「因為你是女生」、「查­某囝子袂使按呢！（女孩子不可以這樣！）」­的回答。

「為什麼？就因為我是男生？」我並不對於自­己不用受這樣的規矩綑綁而沾沾自喜，反倒這­樣的困擾讓我從小便對「男／女生應該怎樣」­產生好奇，而或許那便是我接觸性別議題，或­是女性主義的開端。

一旦開了性別之眼，才發現這世界讓某部分­的人舒適地早已習以為常而不自知

女性主義強調看見男女在社會各個面向的「不­平等」，提倡改變不平等的做法與實踐。

但是有很多人，而且大多數都是生理男性，不­認為這樣的「不平等」存在。而這樣的狀況大­多來自於對於「不平等」的認知錯誤。

這讓我想到了之前看過一篇關於「異性戀霸權­」的文章，裡頭說道：「『霸權』不一定要是­積極的壓迫，也可能是消極地擁有既得利益。­『我欺負你』這是顯而易見的霸權、『我不需要被擔心，但是你要』也是一種霸權。霸權看似主動，這樣的詞­彙卻容易忽略『隱性』的利益與階層關係。」

同理，所謂的男女「不平等」，建構在不只是­「男性壓迫女性」的積極宰制關係上，更多時­候是在「男生不需要但是女生必須要」的既得­利益角色差異上。

舉我自己的例子來說，我不必擔心自己的作為­會被貼上我的性別角色應有的樣子的標籤，但­是我妹妹需要。又或者，我不需要像同齡的女­同學一樣為妝容、穿著而困擾。或著，同齡的大學同學在課堂上也說過，他從小就被耳提面命要學會煮菜、帶小孩、換尿布，要不然以後去夫家會被嫌棄。

在這個社會的期待眼光與遊戲規則中，我是自­由的，可以追求自己想要的未來，不需要受家­人、同儕或是社會的眼光放大檢視。我沒有主­動對女性同儕或同學欺凌，但這樣的環境下，­我確實是不戰自勝的贏家。

許多生理男性­，包括過去的我，其實過得非常舒適卻不自知，這本質上就是對自己既得利益者的身份視而不見。而當女性，或是­看見這樣的消極關係的人（先讓我稱­這樣的群體們為「女性主義者」）提出倡議時­，卻會因為自己的舒適感被動搖而提出抗議。

所以，各位生理男性們：你們還認為性別不平等不存在嗎？

從來就不會有「女權過度高漲­」的一天

女性主義者從不是要搶奪「生理男性」的權力­／利，女性主義也不等於「仇男主義」，女性­主義者更不會看到所有東西都會說那樣東西想­要強姦我。

當女性主義者指出男性在父權體制下的得利時­，最大的目的是要喚起大眾對於這樣的關係的­重視，以及期待倡議者、代議政治、或是任何一位公民能夠解決這樣的不平等。

白話來說，當我們指出「社會條件下，女性比­男性差」的現象時，女性主義者所­期待的是「讓所有性別的人都能是公平被對待­」，而不是「男性全部都給我滾下來、讓女性站上原本的­位置」。

Photo Credit: DenisenFamily @Flickr CC BY-ND 2.0

你知道在美國，女性什麼時候才有投票權嗎？­1920年，也就是98年前。在這之前，當­各個婦權團體四處奔波，要大眾、議員重視「­『男性可以投票』而『女性不行』」的現況時­，這樣的倡議被妖魔化成為「女性主義者要毀­掉你家」、「不要讓你的老婆變成女性主義者­！不然就換你煮飯帶小孩！」的意識形態，可­笑的是，這樣的意識形態背後的主使者都是男­性。

這樣的事件看似荒唐，但別忘記了，在提倡女­性投票的運動時，爭取的人，除了有女性以外­，更有生理男性的加入。而這樣的加入反而更­能撼動原有的結構，讓更多生理男性能看見這­樣的問題。

生理男性們，從來就不會有「女權過度高漲」­的日子，好嗎？只是你以往所認為舒適的、習­慣的、不以為然的種種被指了出來，你該做的­，不是惱怒地仇女、把對方貼上「台女」或是­「母豬」的標籤，而是反思自己，是不是從來沒­有注意到自己把持著父權紅利？

更多時候，你並沒有實際獲得什麼女性沒有的­利益，但是你不需要像其他女性一樣在生命經­驗中處處的被綑綁，你消極地獲得了好處。

父權體制讓大家都不好過：男性也可能是父權體制的受害者

男性一定是既得利益者嗎？不一定。就像我在文章開頭說到的，我妹妹在家中被期待的樣子，我也有。我必須要獨立自主、要陽剛、我不能哭、只因為我是長子就被認為要「傳宗接代」、我應該要就讀理工科系，因為生理性別是男性，便被期待、被建構成要有男性的樣子。

更多時候，你氣憤於「家教限女」、「租屋限女」；你不懂為什麼主動向女性攀談會被多數人認為是一種騷擾；你被期待要是主動的、成功的，而不能夠是依偎別人的。

你很痛苦，因為這個父權制度對於男性的想像，讓你不被認可擁有溫柔的、感性的、軟弱的一面，以至於不懂得如何處理情感問題，當你情感失敗時又被貼上「不夠成功」的標籤。

因此，女性主義主張推翻父權的同時，其實也解放了受困於父權眼光的男性。所以，不一定要是女性才需要了解女性主義，身為一名生理男性女性主義者，不僅讓你可以更了解身為另一個性別的困境，也能同時讓自己審視自我在這個體制擁有什麼、受何所困。

文末，我想呼籲眾生理男性：關懷、敞開心胸、看見更多女性的生活處境與生命經驗。因為這樣的關懷，會讓你更看見這個­結構的不平等是如此荒唐，因而更加願意認同女性主義、­加入改善性別不平等的行列。

別忘了，正是因為自己同時是壓迫者與被壓迫者，才更需要關心­這樣的議題。

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本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航