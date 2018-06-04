跨國戀愛「CCR」在台灣社會所面臨的歧視與壓迫

文：Yen-ju lam

在Iris Young的〈壓迫的五張臉孔〉之中，提到壓迫的五種形式，其中之一，就是「暴力」，Young這麼形容暴力：「某些群體的成員終其一生都知道他們必須恐懼針對他們個人或財產的任意、無緣無故地攻擊；這些攻擊沒有特定動機，目的只是為了破壞、羞辱或摧毀這個人。」

而今天我們面對了台灣社會對於跨國戀愛更不寬容、更黑暗的部分：歧視；以及隨之而來，如Young所形容的——壓迫。

你有你的自由，我也有我的自由，但，我們不需要互相尊重嗎？

大概幾個星期以前，S和外國男友，以及男友的男性外國朋友走在校園中，有一個中年男性朝他們走近，看了看他們，她一開始沒有多想，但是中年男性靠近了他們，說：「唉唷！妖孽、洋鬼子欸！」

這是她第一次因為她身邊有不同種族的異性，所以特意被提出來、並且加以攻擊的惡意經驗。她形容這次經驗對她的精神上帶來了什麼影響：「我就覺得說雖然可能對那個人是一瞬間的事情，就他這樣擦身而過他就走了，我也沒來得及做反應，但是他留下來的影響對我來說是重大的。他讓我覺得我在台灣、在這個我長大的城市覺得是不安全的。」

S這個經驗揭露了：看似沒有什麼種族歧視問題，其樂融融的台灣，並不是表面上看起來這麼和諧友善的。有一群人，他們可能仍然會因為自己的膚色或是他們選擇了跟自己膚色不同的伴侶，而受到壓迫。在他們的生活裡，恐懼如影隨形。

你的目光，我的困擾——無所不在的歧視

S告訴我們，以往她和她來自本地的男朋友走在路上，其實都不會怎麼樣，但是現在如果她和她的男友在路上比較親密，例如說手牽手之類的，和以前不同的是——常常接收到莫名的惡意。

有一次她和男友上了公車，有一對情侶坐在後頭，其中的男生狠狠的皺眉看著她男友。S當下並沒有發現，而是之後她的男朋友告訴她：「那個人以一種惡意的眼光看我」；而這樣的事並不是單一事件——在路上的時候，會有一些人——通常都是男生——用奇怪的眼神看向S的男友。

S亦有去查詢是否有法律可以對他們加以保護，她期待的是看見像是國外行之有年的〈種族歧視法〉，但是她最後發現，國內並沒有像這樣自成一部的法律，而是將種族這個議題放在散落各處的法條中，像是就業法、教育法……而如果她期望在公共場所又遇到相關的事件能夠自我防衛的話，就只有公然侮辱之類的法條能幫助她了。

她的憂慮，要什麼時候才能為眾人所看重呢？S也說，她正在思考能不能發起相關的倡議活動，讓更多人能明白這種法條的重要性。我也認為，法律作為人的行為的最下限，卻缺少對種族歧視這一塊的認知，是不是也連帶地讓我們的教育中輕忽了關於種族歧視、關於不同種族間的尊重的重要性呢？是不是在S的經驗中，我們可以看得到長期以來，在我們的社會中所缺失的一塊，帶來的後果呢？

失去的不只是對環境的信任，還有作為一個人的自尊

S坦言，這些經驗也讓她做了許多改變。「其實我是一個喜歡觀察環境的人，不是有意識、而是下意識地去做，比如說我剛剛走進來，我會先看看這裡有沒有我認識的人，大概看一下這裡是一個什麼樣的環境。」

「但是我和我男朋友在一起的時候，我開始培養自己不要去看別人。以前我在路上，有人面對我走過來，我會習慣去看一下、去和這個人對眼；但是我現在和他在一起，我會讓自己試著學會習慣不要去看。」

「因為可能有惡意的眼光嗎？」我問。

「對，我覺得別人如果覺得我可能在看他的話，他是不是也覺得自己也應該看我？為了避免這樣的情況，我就發展出一個保護自己的機制：我就希望我不看你們，那你們也不要看我，因為你們看我可能會做出無形的傷害，無論是眼神或是其他。」

S的臉孔帶著一抹——因為環境不得不改變自己、去面對這世間的潛伏的惡意——的哀傷。

你這樣罵我，是在替誰出氣

上一段我們談到S經歷的歧視經驗，以及那經驗對她帶來的創傷——近乎永久的剝奪了她對熟悉環境的信任。我們的訪談彷彿碰觸到了一個未知的、看來暗流四伏的礁岸，我們試圖去探討，究竟這些歧視他人的人，心裡在想什麼？究竟那些人是誰？他們、和那些被他們歧視的人，有什麼不同？最後，我們討論：到底有什麼事物，能隔出歧視與不歧視的那條線？

S直言，在遇到路上陌生男子忽然對她和外國男友大聲嗆聲之後，她想了許多：「第一點，你不會走過一個人就說『你今天穿得好醜喔』對不對？你也不會隨隨便便就說『你髮型不好看』這種話，一般人不會對路人做這種莫名的惡意行為。所以他為什麼覺得他有權力去做這件事情？」

「第二個是他講這句話、做這個批評的時候，他的發語人是誰？他代表的是自己，還是代表了一個群體？或是他代表了大部分人，所以他感到自己有權力去做的這件事情，因為他覺得他做這件事情是對的，或是，這是會幫大家出氣的。」

這口氣，是替誰出的？這口氣，從何而來？

編按：「台灣的、本土的」是西方中心主義之下的「邊緣」，因此台灣男人會覺得西方白人男性難以競爭，不難想像他們「被閹割」的恐懼。然而，CCR現象裡面，台灣女人的形象就更有趣了。除了地域以及文化上的邊緣之外，「女人」的身分是另一層弱勢，因此當台灣女人「投奔」「更文明的西方白人男性」時，會被指認為不忠的、賣國的。但實際上，無論是台灣女人或台灣男人，都是西方白人中產階級異性戀男性價值觀底下的邊緣，卻有「內鬨」的現象，相當有趣。

Photo Credit: Gareth Williams @ Flickr CC BY 2.0

我的感情是否認真穩定，干你屁事

稍後，S和我們分享了一個有關於一名英國男­子和他的台灣女友，在捷運車廂上被陌生男子­用惡毒言語謾罵好幾分鐘的Youtube影­片，我和訪談組的人看了一分鐘之後便無法再­繼續看下去了。那是個對精神有莫大傷害的一­個影片。

「我之後在看台灣的新聞報導時，有一點­我真的覺得很不解，就是報導都會說這個男生­在台灣住了幾年、然後他跟他的女朋友也是認­真穩定的感情，我覺得，為什麼要去強調他們­是一個『認真穩定的感情』？如果是一夜情、­如果是別種型態的感情，那又如何呢？難道這­樣的攻擊就是合理的嗎？」

成見中常有「女生貼白男是為了自抬身價」、「一夜情就是不可取」、「旅遊中的短期關係就是不正經」、「異國戀情=玩玩」這些成見造成了「某些感情比起其他感情更有正當性」的錯覺。

事實上，各種現在看起來習以為常的戀愛模式，在不久以前多半都是被認為「不正當的」，試想，自由戀愛、婚前同居、因為相處不合適而離婚......這些都是曾經前衛、被認為是「不可以」的情感關係實踐，而隨著時間過去漸漸被人們所接受和倡議。而為什麼要決定哪些感情特別「不可取」？無非就是將有道德正當性的自身以及「道德淪喪」的他者劃出界線，將自己的標準強畫在別人身上罷了。

而在這篇貼文中，我們提到這世間對「不符合大眾期待的­愛」缺乏尊重，像是：認為XX是不能接受的­，如果誰XX就活該OOOO；你可以在XX­裏頭放入各種常常受到質疑的族群，OOOO­是他們如果遇到不該吭聲的處境，例如一夜情／CCR／短期關係是不能接受的，如果誰一夜情／CCR／短期關係就活該被­歧視。

而前面提到的新聞中不斷強調「英國男子是在台灣有穩定工作的人」、「情侶關係穩定長期」恰巧符應了前述的思考模式，這種只願意「護航」特定族群的思考模式還預設了一個立場：（隱形地）檢討被害人。因為­被害人具有了XX的特質，所以被害人「應該」被同情、加害者應該被譴責；反過來說，要是被害人先具有其他社會觀感較差的特質，那就是他／她先犯了錯­，所以他／她無論受到什麼待遇，都是不容同­情、都是活該的。

而預設了這些誰可以受到同情、誰不行；­誰因為有什麼特質，所以才可以或是才不可以­去譴責加害者的這些語句，正是歧視經驗中常常出現的戲碼。

這個世界只聽見了你的聲音，卻聽不見我的

「如果有機會的話，你會有什麼話想對那些仇女、仇CCR的人說嗎？」

S笑了，「我覺得這種人都沒辦法溝通欸，像我以前還會去看新聞下面的各種留言啊或是臉書新聞下面的留言，但是現在我已經學乖了，就是不要看，因為這對你的精神狀態沒有幫助，所以……其實我也不會想多說什麼。」

「可是我覺得，人都是這個樣子：如果他們身邊親近的人有類似的經驗，他們會比較能夠去體會、去設身處地的想，所以他們如果有機會的話，說不定可以去和這些他們所仇視的人認識認識？」

說完，我們一群人對視彼此，笑了。彼此相顧的笑裡，是無奈，也是了然。

透過訪談，S像是親切的拉開了她的世界的帷幕的一角，向我們，也向你，展示了她平靜又有尊嚴地去面對一個個或許本不該發生的質疑、騷擾、眼光的姿態。

當她推開咖啡廳的門走出去時，我多希望這世界會像那門外的陽光一樣如此坦然又溫暖的迎接她，以及和她一樣，千千萬萬個為了自己所愛，不但願意背負兩人原生家庭長遠的距離、不同文化的藩籬、語言上的差異......以及原不該他們面對——種種關於歧視的幽暗遠道——的人們。

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文合併上、下兩篇發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航