【圖輯】沒有謀殺案、承載許多人生故事的土耳其「東方特快車」

搖晃的車廂、昏黃的燈光，配合著輪軸壓過鐵軌的節奏，以及乘客們的把酒言歡，列車就這樣承載著各種人生故事，行駛在冰天雪地之中。相信許多人都看過電影《東方快車謀殺案》，劇情峰迴路轉、讓人難以猜透真正的結局。而在現實生活中，這班「東方快車」真的存在。

19世紀末，歐洲各地的鐵道運輸越來越發達，開始有長途的臥鋪列車，其中開往土耳其伊斯坦堡的火車，由於方向是往東，所以被稱為「東方快車」（Orient Express），主路線是從巴黎到伊斯坦堡，也有不同出發地點的支線。

然而，土耳其境內也有另一條開往東方的鐵路，就是土耳其國鐵於1936年運行的「東方特快車」（Eastern Express），由首都安卡拉一路往東，終點站是土耳其東北部、接近亞美尼亞邊界的卡爾斯（Kars）。

這條長達1,365公里的鐵路，至今仍是許多土耳其人的共同回憶。

Photo Credit:Reuters/達志影像

29歲的埃姆雷（Huseyin Emre Sen）和他28歲的女友米奈（Mine Nur）一起搭乘了東方特快車，還訂了一個小包廂，裡面是埃姆雷精心布置的照片和電燈：因為他要向米奈求婚。「我們非常喜歡旅行，所以這班車非常適合我們。」埃姆雷與米奈交往兩年，他選在火車上求婚，是認為這代表人生旅途另一個完美的啟程。

埃姆雷和米奈的溫馨求婚現場。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

在過去幾年，搭上這趟上千公里、耗時24小時的火車之旅，而不選擇一個多小時即可抵達目的地的飛機，會被認為是個瘋狂之舉，即便火車票價只需11美元（約新台幣330元）。

但隨著社群網路發達，許多年輕遊客上網分享搭火車過夜的經驗，逐漸讓火車沒人搭的情況出現改變。從那時候起，東方特快車變成一個充滿樂趣、適合探險、體驗社交的新場所，受到越來越多關注，光是在2017年，就有30萬人搭上東方特快車，比前一年增加40％。

「當然，這樣的新風潮促使我們對Instagram有更多的關注，看見新的貼文和動態分享，是鼓勵我們也踏上這個旅途。」紐而尚（Nurcan Guner）說出他與朋友一起坐火車的原因。

這是紐而尚與朋友們的列車早餐。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

東方特快車的火車票非常熱門，即便車廂從五節加掛到十節以上，但還是在開賣後隔天就銷售一空；而不變的是，列車在土耳其廣袤的東部內陸上悠閒的行駛速度。途中火車會經過農田、丘陵、樹林，穿越融雪形成的河流，以及長長的火車山洞。

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目前乘客在東方特快車的小包廂中，都會習慣用聖誕樹小燈泡、氣球、蠟燭等物品布置；另外有四個比較大型的包廂，作為派對之用。甚至乘客彼此熟識後，會在列車停靠某些車站時，一起下車跳舞，非常熱鬧豐富。

乘客們在埃爾祖魯姆（Erzurum）車站下車，於月台上一起跳舞。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

「這是一個最難忘的旅途。」37歲的醫療人員布爾庫（Burcu Yilmaz）說，東方快車是個讓她交新朋友、並舉行派對的好機會，「這是在其他任何形式的旅行，都無法達成的事情。」

但並不是人人都能在這趟旅行中感到心滿意足。24歲的大學生的施南（Sinan Usta），獨自一人裝飾著他所在的小包廂：「其實我跟女朋友早在幾個月前就計畫要一起來，但她的家人不答應，所以我只好自己來。我不希望有任何未竟之事，因此無論如何我都要搭這班火車。」

自己來完成旅程的施南。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

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