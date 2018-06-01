西班牙史上首例！國會通過「不信任投票」請總理下台

西班牙今日通過總理不信任案，在位六年的總理拉荷義（Mariano Rajoy）將下台，拉荷義將成為西班牙1975年民主轉型以來，第一位被不信任投票推翻下台的總理，接下來將由工人社會黨黨魁桑切斯（Pedro Sánchez）接掌總理大位。

西班牙國會在當地時間上午11時1分（台北時間下午5時1分）針對西班牙總理拉荷義就不信任動議進行表決，最後180票支持（比法定人數多出4名）、169票反對、1票棄權，不信任案通過。

《風傳媒》報導，拉荷義從2011年11月開始擔任西班牙總理，成功帶領這個歐元區第四大經濟體走過歐債危機，率領西班牙度過數十年來最嚴重的經濟危機，西班牙的經濟成長表現近年也頗亮眼，西國去年GDP成長率達3.1％。然而，拉荷義實施的撙節措施遭到許多民眾抗議與批評。

但真正讓拉荷義下台的是，他所屬的西班牙執政黨「人民黨」（PP）近年深陷貪腐風暴，多位成員被控從1999年～2005年收受廠商回扣。5月24日，西班牙國家法院判決，29位商人與人民黨成員因洗錢、詐欺、逃稅等罪遭判刑，刑期共計351年，人民黨也因非法獲利被處以24.5萬歐元（約新台幣866萬元）的罰款，人民黨的名聲自此一落千丈，人民黨政府也被批評是「殭屍政府」。

西班牙總理拉荷義在法庭上表示，自己對詐欺帳目並不知情，法官質疑他的話是否可信。最大在野黨「工人社會黨」（PSOE）黨魁桑切斯（Pedro Sánchez）發起不信任案投票，並呼籲拉荷義主動辭職下台，但拉荷義拒絕請辭，譴責桑切斯想奪權。

《中央社》報導，今日西班牙總理拉荷義在國會針對不信任動議表決之前，就在休息時間先行承認失敗，強調自己「很榮幸」報效國家，並對可望接替他的主要在野黨領袖桑切斯表達祝賀之意。

提出不信任動議的桑切斯蓄勢待發，準備接替執政六年的拉荷義出任總理。

《經濟日報》報導，桑切斯46歲，屬於「擁歐派」。兩年前在激烈的黨內鬥爭中成為黨黨魁，之後社會黨在兩次國會選舉中都失利，且民調支持度都低於自由派的公民黨及執政黨，原本沒有機會出任總理，但卻抓住「不信任投票」的機會異軍突起。

桑切斯曾表示如果出任總理，將遵守拉荷義已經完成政黨協商的2018年預算計畫，因此在政策上不會有大變化；他並表示將在薪資、年金及性別平等上落實一些改革。他也打算與主張獨立的加泰隆尼亞政府重啟對話，可能對加泰區採取較寬容的政策。

《聯合報》報導，但新政府將非常脆弱，因為工人社會黨在350席的國會中只擁有84席，因此他恐怕做不了什麼。要通過任何新政策，必須靠兩個加泰獨立政黨、巴斯克民族主義集團及反體制的「我們能黨」支持。

拉荷義雖下台，但他所屬的「人民黨」仍是最大政黨，另外還有新崛起的公民黨，都將與桑切斯領導的社會黨互爭高下。拉荷義就曾譏諷桑切斯的政府將由立場迥異的政黨組成，將是「科學怪人政府」。

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核稿編輯：羊正鈺