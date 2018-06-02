六月十二日：除了「川金會」，另一場讓美國頭痛的「台灣活動」即將登場

曾在一星期前對「川金會」喊卡的美國總統川普，昨天在白宮接見北韓特使金英哲之後，正式宣布「川金會」復活，將如期於6月12日在新加坡舉行。不過同一天，剛好也是美國在台協會（AIT）新館落成之日，美國媒體指出，這是數十年來台美關係最好的時候，而這場「台灣活動」，已成為另一項讓川普團隊頭痛的問題。

（中央社）從川普接受金正恩會面的邀約後，美國與北韓經歷雙方過去常見的隔空叫囂、到川普公開信宣布取消「川金會」、卻又預留協商空間，最後在金正恩的左右手金英哲於美國時間1日下午造訪白宮（台灣時間2日凌晨）、與川普會談逾一個小時後，雙方不但一起步出橢圓形辦公室，川普還在與金英哲合照後、微笑親自送他上車，形同預告「川金會」的起死回生。最後川普親口證實，他將於6月12日於新加坡與金正恩會面。

川普在與金英哲會面後指出，他和金英哲的會談良好，情況就像是「開始認識你」一樣。而他相信，「川金會」也會是他與金正恩兩人建立關係的開始，也是非核化過程的開始，「可能會很成功」、「最終會是個很成功的過程」。

.@POTUS @realDonaldTrump is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse in Washington, D.C., followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/6a1PgFXS3v — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 2018年6月1日

〔金英哲此行也交給川普一封由金正恩所寫、裝在超大信封裡的信。不過兩人會後，川普告訴記者他還沒有機會讀這封信。〕

外界關心，北韓在非核化議題上的誠意，川普則說，他相信、也知道北韓想要非核化，北韓想要發展經濟，而在他與金英哲會談中，雙方討論許多議題，包括經濟制裁。



川普說，美國有威力強大的制裁、「你們都知道那威力有多強大」，但他又說，他現在不想再用「最大施壓」這個字眼談論制裁，因為雙方現在開始嘗試交往，建立關係，但制裁依舊會維持，直到北韓非核化前，美國不會取消，不過，川普也提到「但願有一天我能取消對北韓的制裁」。



對於外界質疑他在「川金會」的反覆，川普則反駁，他之前給金正恩的公開信不是取消會面，而是為了回應當時北韓的激烈言詞，才採取的作為，但之後有許多積極正面的情況發生，而「北韓想會面，我們也覺得很重要，我們認為，如果不見面會是個大錯」。

一向急性子、重效率的川普似乎開始了解北韓的非核化會是個漫長過程，他還說，他從未說過一場會面就能解決所有問題，但「川金會」會是個過程的開始，屆時也不會簽署什麼協議，「讓我們看看會發生什麼事」。

「川金」會不會面？為期兩周的通關談判 —

「川金會」同一日，「沒有名義」的美國在台大使館準備揭幕

當全球都在關注「川金會」會不會再生變，另一場活動 — 美國在台協會（AIT）內湖新館，確定將於同一日（6月12日）舉行落成典禮。《紐約時報》報導，台美關係將迎接「重大升級」，美方屆時派哪位官員出席、陸戰隊是否進駐新館，都是外界關注焦點。

美國國會於1979年通過《台灣關係法》，而為維繫美國與台灣的民間交流，設立了AIT作為台灣事務對口，明年成立將滿40周年，目前辦事處內共有超過450名職員。

AIT台北辦事處新館耗資逾2億美元（約新台幣59.6億元）打造，《紐約時報》形容它是「沒有官方名義的美國大使館」，也指出當台灣邦交國數量持續減少的此時，這個新館象徵了台美關係的提升。不過報導也指出，該派誰出席開幕典禮，這個問題幾個月來讓白宮資深官員傷透腦筋。



報導指出，為了避免激怒北京，台美關係以前一直保持低調，而北京當局在公開和私下場合都已經明白告訴川普政府幕僚，「不管美國做出任何決定，只要參加典禮的代表團包括高層官員，或甚至更糟的有閣員級官員在內，必定會引起北京的憤怒。」

美國政治新聞網站《POLITICO》也指出，幾個月來，白宮高級官員一直在悄悄地斟酌，如何在不激怒中國政府的情況下，處理AIT在6月12日的開幕。

「雖然這只是一個開幕，但中方真會把它當成是政府對中美關係承諾的象徵」，美國前國家安全委員會官員格雷斯（Abigail Grace）說，「如果我是川普幕僚的一員，這會是一個非常困難的決定。」

報導指出，決定誰代表來台之所以更加複雜，是因為造訪台灣的美國官員往往不再受到中國的歡迎，因此美國政府可能不會派出與中國貿易和其他問題正在進行的談判至關重要的官員。

專家認為，如果川普疏遠中國，將在外交上面臨巨大風險。

「中國非常善於利用美國在一個領域的利益，作為另一個領域的槓桿作用。」美國智庫（威爾遜國際學者中心）亞洲區主任鄧志強（Abraham Denmark）說，「我可以預見北京說，『當你（美國）在與台灣的關係如此不幫忙時，我們怎麼能在北韓問題上幫助你呢？」

中國施壓不減，美國如何透過台灣釋放「政治訊息」？

《POLITICO》報導，儘管川普對台灣的態度仍不明朗，但川普身邊有不少「友台派」官員，包括了對中國與北韓態度都強勢的國安顧問波頓（波頓在2016年撰文，呼籲川普利用與台灣更密切的關係，限制中國在南海的威脅性）。行政官員們私下透露，他們預期能盡快看到更具體的對台政策。

「AIT新館在這個關鍵時刻加強了美台關係，」總部位於華盛頓的政府事務諮詢公司（BowerGroupAsia）的高級主管馬翊庭（Tiffany Ma）也告訴《紐約時報》：

「台灣面臨著來自中國的不斷增長的軍事壓力、對競選活動的影響，以及縮小台灣的國際空間的努力，新館在這個時候開幕傳遞了一個至關重要的信息，那就是美國仍對台灣保持著極大的興趣。」

從近日的關係來看，川普政府已經採取了一些初步措施，推動美國與台灣的關係：除了三月份簽署立法、鼓勵美國官員前往台灣，白宮也抨擊中國要求航空公司在他們網站上將台灣列為中國的一部分，稱其為「歐威爾式的胡言亂語」。

而五月以來，也有不少美國「友台派」官員來台，包括了推動台灣加入國際組織的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），5月26日臨時新增訪台行程，與總統蔡英文見面，長期關注台美安全合作議題的美國聯邦參議員帕度（David Perdue），6月1日也更改亞洲行程，首次以美國參議員身分訪台。

Thank you @sendavidperdue for coming to see us & showing support at a difficult time for #Taiwan's international space. We cherish your friendship. JW pic.twitter.com/yRfES8g1PV — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ?? (@MOFA_Taiwan) 2018年6月1日

雖然AIT台北辦事處新館落成典禮，和川金會「撞期」，但報導說，這在台灣仍會是大新聞，總統蔡英文與台北市長柯文哲屆時都將出席，美方代表人選與層級多高，更是令外界好奇。AIT台北辦事處長梅健華（Kin Moy）21日召開記者會宣布新館落成典禮日期時，刻意賣關子，僅說屆時將有幾位「台灣的好朋友」參加，包括大家熟悉的好朋友。

美國總統川普政府中有幾位「台灣之友」，包括國務卿蓬佩奧與白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。川普3月簽署台灣旅行法，為台美高層互訪奠定基礎後，外界臆測波頓可能訪台，成為1979年台美斷交以來訪台的最高層級美國官員（上一次來台廣受關注的美國官員，是1978年來這裡結束正式外交關係的美國副國務卿沃倫·克里斯托弗）。

《美國之音》報導，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）接受媒體採訪時說：「正因為中國做出這種惡劣的行為，我們應該派內閣部長去參加美國在台協會新館儀式，再看看情況會如何。我們在與台灣的軍事關係和經濟關係方面，都還有許多事情可以做。」

戰略與國際研究中心中國權力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）也持相同看法，認為中國近來對台灣的各種恫嚇與壓迫必須受到國際社會公開指責，美國派部長級官員訪台慶祝美國在台協會新大樓落成，正可以發出信號，表明美國與台灣的關係具有持久性。

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核稿編輯：楊之瑜