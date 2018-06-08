朱家安：三個反對網路實名制的理由

文：朱家安

網路速度越來越快，社群網站越來越發達，人線上溝通的時間越來越多。我們在網路上跟自己本來就認識的朋友聊天，也和陌生人對話。網路促成人際溝通和協作的威力之大，足以在幾年內發展出人類有史以來最豐富的百科全書：維基百科。

然而，網路的自由也促成麻煩。維基百科有用假消息搗亂的用戶，社群網路也有各種你我熟悉的攻擊。眼看網路逐漸成為惡意攻訐和假消息的溫床，有些人認為應該限縮網路的匿名性。限縮匿名性最極端的做法，就是「網路實名制」：人必須付出暴露身份的代價，才能在網路上發言和互動。實名制的支持者認為，比起具體生活，人在數位世界有更多脫序行為，這是因為人在數位世界更容易匿名，限縮匿名性之後，我們可以期待網路世界有更順暢和真實的溝通。

網路實名制

當然，現在看起來「網路實名制」的形象很差。韓國憲法法院在2012年判定相關的實名制法律違憲，目前世界上唯一認真以國家地位推行網路實名制的是中國，不過中國同時也用臉部識別AI去監控自己的老百姓，隨時替他們打分數，並根據分數高低決定人民擁有哪些權利。

如果我說我不同意中國實施網路實名制，你大概不會太意外，因為有許多歷史證據顯示中國是個不在乎人權的國家。中國實施網路實名制不OK，這不代表網路實名制真有問題。

然而，如果主事者不是中國，網路實名制會比較不令人擔心嗎？假想一下：有個社會決議實施網路實名制，而且這不是因為他們慣於箝制言論自由，而是因為他們有共識想要讓網路發揮更好的效果：促進更多負責任的討論。在這種情況下，這個社會會成功嗎？

弗斯塔諾（Karen Frost-Arnold）認為不會。

好討論的判準

弗斯塔諾是紐約赫伯特和威廉史密斯學院的哲學家，專攻社會知識論和倫理學。

我們該怎麼評估網路實名制的影響？弗斯塔諾認為，既然我們最終希望網路提供公平的環境讓大家藉由討論達至真實，那麼有兩個簡單的方向可以參考：

避免錯誤（error-avoiding）：怎樣做會讓網路上有更少錯誤的說法？

追尋真實（truth-seeking）：怎樣做會讓網路上有更多符合真實的說法？

這兩個判準互相獨立，如果一個討論區的發言審核嚴格到沒有人能真的發言，這個討論區在「避免錯誤」方面會很高分，在「追尋真實」方面會超級低分；而一個人超多且完全不審核留言的討論區，則應該會完全相反。

從這兩個判準，弗斯塔諾認為我們可以看出匿名環境的三個好處。

1. 免於恐懼懲罰

首先，匿名的選項能讓發言者免於身份暴露的恐懼，以及發言導致的懲罰。這讓某些在現實社會中有難言之隱，或會造成當事人負面影響的事實更有機會被揭露。

這件事情其實不需要弗斯塔諾特別提到，我們也可以在各種「靠北XX」板上觀察到。有時候學生╱員工╱家人即使對於學校╱雇主╱家庭不滿，也不見得願意以真實身份提出。

不過，值得注意的是，「免於恐懼」雖有助於「追求真實」，卻不見得能「避免錯誤」。

2. 鼓勵經驗糾正

弗斯塔諾指出，匿名性也會對「避免錯誤」有幫助。匿名性讓弱勢、邊緣的族群更容易安全地分享他們的見解和經驗。

多元民主社會的公共討論裡，常常有議題涉及你我從未經歷過的生命經驗，在這種時候，匿名性可以保護那些擁有這類經驗的少數人，讓他們比較容易把自己的經驗介紹給其他人知道，來糾正對他們來說並不公平或者錯誤的說法。

3. 免於證言的不正義

若別人僅僅因為你的身份、種族等不相關的因素，就認為你的發言不可信、不值得認真對待，根據哲學家弗利克（Miranda Fricker）的說法，這代表你身陷證言的不正義（testimonial injustice）。你可以把證言的不正義看成訴諸權威謬誤（appeal to authority）的相反，訴諸權威謬誤，是基於無關的個人特質去認為一個人說的話有道理，而證言的不正義，則是基於無關的個人特質去認為一個人說的話無足輕重。

值得注意的是，證言的不正義並不是只發生在法庭上手按聖經講的那些「證言」上。記得上次你開會時提了一個不錯的點子，但因為人微言輕直接被省略嗎？那也是一種證言的不正義。

我們有理由相信，社會上的一些人正在吃證言不正義的虧。芝加哥大學經濟學家貝特朗（Marianne Bertrand）和哈佛大學經濟學家穆拉伊特（Sendhil Mullainathan）做過一個實驗。他們捏造求職信件，隨機把信件配上白人常用的名字（例如「Emily」、「Greg」）或黑人常用的名字（例如「Lakisha」、「Jamal」），統計這些求職信得到面試機會的機率。在貝特朗和穆拉伊特於2004年發表的文章〈愛蜜莉和格雷，會比拉吉沙和賈墨更容易找到工作嗎？〉裡面，你應該已經猜到，和擁有黑人名字的拉吉沙和賈墨相比，擁有白人名字的愛蜜莉和格雷確實收到更多面試機會。

白人比黑人更容易找到工作機會，這件事你不需要經濟學家統計，也可以猜到。貝特朗和穆拉伊特的研究顯示的另一件事，你就未必想得到了：註記黑人名字的求職信件除了爭取職位的功能低落，似乎連被認真看待的機會都比較少。

在捏造求職信件時，貝特朗和穆拉伊特區分兩種設計：「好資歷」（higher-quality）和「壞資歷」（lower-quality）。好資歷的「求職者」有比較多正面工作經歷、通常當過兵、有一些電腦技能、比較少工作空窗期⋯⋯等等，壞資歷則相反。

貝特朗和穆拉伊特的統計顯示，資歷的好壞確實大幅影響面試機會──不過僅限於白人。好資歷的白人名字求職信，得到面試的機會比壞資歷白人名字多出30%。而好資歷的黑人名字得到的面試機會，只比壞資歷黑人名字多出10%。雖然這些線索稱不上是直接證據，不過從這裡我們可以做的一個推測是：雇主花費相對少心力去評估來自黑人的求職信件，因此求職申請被接受的機率，無法像白人那樣較大幅反映資歷好壞。

如果別人不認真看待你的發言，就算你有言論自由也沒用

在一般關於匿名性的討論裡，「免於恐懼懲罰」和「鼓勵經驗糾正」應該是比較容易想到的考量：匿名與否，有時候決定人是否敢說話。

弗斯塔諾的洞見在於，匿名與否不只影響人是否敢說話，也影響你說的話被別人如何看待。有些話，就算你在身份暴露時依然敢說，別人也有可能恰恰因為你的身份，而低估那些話的可信度，或者認為不需要認真對待。以此看來，在弗斯塔諾眼裡，匿名環境不只保護人發言的自由，也讓人的發言不因為身份而被虧待。

參考資料

Bertrand, M. & Mullainathan, S. 2004. “Are Emily and Brendan More Employable than Lakisha and Jamal?,” The American Economic Review. Frost-Arnold, Karen. 2014. “Trustworthness and Truth: the Epistemic Pitfalls of Internet Accountability.” Episteme, 11,1.

※感謝王尚、RW Chang、XBlackDragon621、PTK、Sora Wang、105001435 105a-給本文初稿的資訊建議。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣