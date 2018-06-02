機車密度亞洲之冠，台北橋「機車瀑布」登上《國家地理雜誌》網站

機車是不少台灣人必備的交通工具，而台灣獨有的「機車文化」，日前也被攝影師拍下，入選《國家地理雜誌》年度攝影大賽。

由《國家地理雜誌》舉辦的「2018年度旅行攝影師大賽」剛截止收件，吸引上千件作品投稿，預計在6月底公布獲選者。不過英國《每日郵報》率先公布10個編輯最欣賞的「城市類」作品，包括了迷霧壟罩的香港摩天大樓、筆直的舊金山金門大橋、西班牙加迪斯鎮（Cadiz）的對稱建築，而台北橋下著名的「摩托車瀑布」一景也在其中。

M.CHAK作品〈摩托車瀑布〉（motorcycle Waterfall ）入選國家地理雜誌年度攝影比賽。｜Photo Credit: 國家地理雜誌網站

攝影師M.CHAK表示，由於低成本和人口密度的關係，摩托車在台灣非常受到歡迎，上班日的台北大橋都會出現海量摩托車，看上去就像是壯觀的瀑布。

而其他同獲編輯青睞的作品，也包括了舊金山、巴塞隆納、尼泊爾等知名城市風景：

Tosin Arasi作品〈金門大橋之夢〉（Golden Gate Dream），捕捉了舊金山知名地標金門大橋和馬林海岬。｜Photo Credit: 國家地理雜誌網站

Richard Vandegriend作品〈生活上方 - 巴塞隆納〉（LIFE FROM ABOVE - BARCELONA），凸顯街區的美麗與對稱。｜Photo Credit: RICHARD VANDEGRIEND PHOTOGRAPHY網站

Mohsin Abrar 作品〈大都會〉（Mahanagar），攝影師在尼泊爾發生悲劇性地震之前，拍攝了沐浴在太陽底下的城市加德滿都。｜Photo Credit: 國家地理雜誌網站

▶ 更多入圍作品可點選「國家地理雜誌」網站

這項「年度攝影師大賽」分為3項主題類別，分別為自然、人文與城市，評審將在每類別中選出一名優勝者，最終選出總冠軍，總冠軍可獲得1萬美元（約新台幣29.8萬）和「國家地理旅遊攝影師」的稱號，另外也在6月中旬開放民眾投票，選出他們最喜歡的照片，作為「民眾選擇獎」。

機車數輛亞洲之冠，機車PM2.5排放更勝電廠

台灣是亞洲機車密度最高的國家，根據交通部針對2015年民眾日常使用運具狀況的調查，在台北市，私人交通工具（汽車及機車）的「市占率」仍高達42%。這比東亞各主要城市都還要高：目前，北京大概是30%，首爾與上海約為20%，東京跟香港均僅10%左右。

環保署統計，2017年全台總計有1375萬5582輛機車，比汽車還多出580多萬輛。如果以數量來看，新北市的機車數最多（登記有218萬8019輛機車），其次為高雄市（近200萬輛）、台中市（168.7萬輛）。而以密度來看，最高密度的則是台北市，每平方公里就有3508輛機車。

擁有高密度的機車，排放的廢氣也是台灣空汙主要的來源之一。據環保署最近一次的全國性統計，2013年全台的各類汙染源，排放PM2.5與氮氧化物（NOx）最高的，都是車輛，甚至還超過了工業排放。

Photo Credit: 環保署空氣汙染排放量查詢系統

而更近一步分析，電力業一年的PM2.5排放量為2728公噸，佔全部汙染源的3.64%；不過機車（二行機車加上四行機車）排放2807公噸的PM2.5，佔比來到3.74%。

《中央社》報導，環保署5月31日發布檢測報告，包含汽機車在內的移動污染源對台灣空氣品質的影響約占1/3，通勤時使用的運輸工具更是大眾最密切接觸的移動污染源。

為了解台北都會區民眾通勤的空氣污染物暴露程度，監測人員以進市區的主要道路，以汽車、捷運、公車及摩托車執行平均通勤距離約10.8公里，進行細懸浮微粒（PM2.5）暴露量監測，結果平均濃度值（微克/立方公尺）以機車最高32.1，其次分別為公車23.5、捷運21.9、和汽車7.6。

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核稿編輯：楊之瑜