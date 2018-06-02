7萬500步，每一步都是痛苦：台灣好手陳彥博不丹高山馬拉松奪冠

台灣超級馬拉松好手陳彥博，日前挑戰不丹高山6天5夜、全程200公里的「高山超馬賽」，連日征戰導致腳跟起水泡破皮，在幾乎用踮腳尖的方式跑完比賽後，成功拿下總冠軍。不過陳彥博也表示，過程中他忍受將近7萬500步的痛苦、痛到幾乎在崩潰邊緣求饒。

這次賽事的賽道在喜馬拉雅山山區的山谷間，選手必須自行背負食物、急救用品及各式裝備，沿途獨自尋找大會標記與路線，賽事共分為6天分站進行。除了賽道的森林比例極高，隱藏著迷路的高度風險，另外賽道海拔最低1200公尺、最高3600公尺，選手在高海拔山區比賽，也必須注意身體在稀薄空氣下的適應力和血氧承載能力。

今年有20個不同國家選手參加，不丹當地也派出兩位19歲和22歲的年輕選手來共同競爭。

因為腳跟起水泡而破皮流血，身體狀況不好的陳彥博，賽後在臉書發文表示：「將近忍受7萬500步的痛苦，幾乎都用前腳掌跑，一到下坡，我幾乎在崩潰邊緣求饒。」



陳彥博說，「每一步，幾乎都在咬牙強忍，每一步，都在強逼自己的極限，每一步，痛到大腦在高音尖叫。」而跑了很久，山頂的終點依然看不見，而他的肌肉痛到快炸裂、腳底痛到在燃燒，不過他表示，「因為其他人比我更努力，我必須要全力拚搏」。



在眼前出現山頂的小白點，看見旗幟、聽見掌聲，隨著海拔快速爬升，身體已經左搖右晃的情況下，陳彥博在忍受7萬500步的痛苦後，終於抵達終點、拿下總冠軍。

比賽最終回，醫生警告「你可能會痛到每一步都無法忍受」

透過臉書，陳彥博也記錄每日比賽的心路歷程。比賽到了第四天的時候，陳彥博說，不知道是海拔反應還是疲勞，有點頭暈，但他警覺如果被超越，之後一定很危險，於是開始不斷加速，過程後腳跟開始有點刺痛，但他沒有停下，「停下來又會被拉開了」，最後領先28分鐘到終點。只不過這時，他的腳底後方已經血肉模糊。

當我馬上把襪子脫下來檢查時，大會人員和醫生都愣住了......我自己也嚇到沒有說話......

雙腳，腳底後方的皮，全部！！全部！！

都被磨掉了，可以直接看到肉，

襪子全都是血......

也痛到沒有辦法走路，第一次發生這樣的狀況...明天還有53km的long day要跑，這下怎麼辦...

陳彥博說，醫生怕感染，馬上幫他把全部的皮剪掉，清理、消毒、包紮，清理消毒時，他也痛到沒辦法克制的大叫。不過即使在這樣的情況，陳彥博仍不放心地問醫生：「這樣明天我還能競賽嗎？」醫生告訴他可以，「但你每一步可能會痛到無法忍受。」

《蘋果日報》報導，陳彥博賽後表示，為了這個比賽準備很久，從去年9月完成義大利賽事後，就一直復健訓練，也在台灣雪山與合歡山進行高地體能強化，他非常堅持要完成這次的高山比賽，雖然最後一天途中非常緊張，因為雙腳已經磨到肉了，他很慶幸自己再一次突破極限，抵達終點。

十年前誤入極限馬拉松，卻成為自己一輩子最熱愛的事

陳彥博在大學的時候，與超馬好手林義傑、遊戲橘子執行長劉柏園組隊，首次挑戰磁北極600公里極限馬拉松，以菜鳥姿態第一次踏進北極。陳彥博說自己當時什麼都不會，但他感覺到好像被「愛神的箭」射進心臟，「了解到這就是我這一輩子所最熱愛的事」。

陳彥博在接受《天下雜誌》2010年專訪時表示，在這場比賽中，他歷經三次差點死掉的經驗：被北極熊攻擊、在零下49度低溫裡失溫，後來又遇到脫水。但他表示，這是一個很深刻的成長，讓你確切的知道生與死，告訴你什麼是活著。

陳彥博說，在那樣的比賽過程中，很少會回頭看，因為太累。他記得有次因為想看自己是從哪裡出來，回頭看，看到一片極白雪地中，有一群很高大的冰群，高達一兩層樓，「當下我就覺得我的信仰在這裡，我的信仰是大自然，我知道我為什麼來參加這個比賽。」

冒險，是為了不再懼怕

不過在2011年，陳彥博卻被診斷出咽喉癌。「為什麼是我？我還能繼續比賽嗎？」他在發現當下開刀切除腫瘤後，才敢讓家人好友知道，雖然醫生不建議他進行激烈運動，但為了夢想，陳彥柏堅持繼續跑下去。

大病剛癒，陳彥柏就在2011年成功挑戰了南非喀拉哈里沙漠250公里超馬賽；2013年5月，他完成澳洲520公里內陸橫越賽，成為完成世界7大洲、8大站極地超級馬拉松賽事的首位亞洲人，也創下最年輕紀錄。

2016年，陳彥博更成為史上第一位在一年完成年度4大極地賽事（一年4站，完成撒哈拉沙漠、中國戈壁沙漠、智利阿他加馬沙漠和南極洲）的亞洲選手，同時摘下當年4大極地賽總冠軍。

而在去年，陳彥博挑戰堪稱「全球十大耐力賽」之一的義大利巨人之旅338KM賽事，過程幾乎無睡眠、不斷的往上爬升，而比賽到了最後，他更拖著韌帶撕裂的左腳，一步一步前進。

《麗台運動》報導，在殘酷的地形、天氣因素之下，加上因為缺少睡眠、過度疲勞，選手會產生幻覺、幻聽。陳彥博當時回憶說：「第二天賽程開始，因為連續超過30個小時以上沒有睡眠，我開始產生幻影和幻聽，連續比賽很疲累的時候，在身處雲霧繚繞中聽到歌聲，仔細回想當時半夜三點，高海拔山頭一望無際，四周根本就沒有人啊！」

陳彥博說，數年前也有選手因爲疲勞而摔落、撞擊頭部、搶救無效傷重死亡。但他表示，「冒險是為了不用再懼怕。」在最後100公里，第100個小時遇上暴風雪、失溫顫抖令人喪志崩潰，彥博說再苦也要完成這場硬仗，直到返台才知道是左膝韌帶撕裂傷，腳掌水泡與血泡交疊，免疫力失調。

出發前往不丹之前，陳彥博表示，今年是他接觸極地超馬第十年，除了原有的極地技能外，他要更朝向教練方向邁進，把自身的運動專業項目系統化、數據化去指導後進運動員和台灣熱愛運動的市民跑者。他說：「對自己嚴格、對目標嚴苛，才能不斷持續進步，在各個國際賽事中，讓更多人看到我是來自『台灣』的代表選手。」

陳彥博參賽紀錄：

2018 高山不丹200km超馬賽 - 總冠軍

2017 義大利TDG高山non-stop 330km超馬賽- 106小時45分鐘21秒完賽

2017 祕魯亞馬遜叢林230km超馬賽 - 第三名

2016 四大極地4 Deserts 總冠軍 / 大滿貫賽 總冠軍

2016 南極洲250km超馬賽-第二名

2016 智利阿他加馬寒漠250km超馬賽-總冠軍

2016 中國戈壁沙漠250km超馬賽 - 第五名

2016 撒拉哈沙漠250km超馬賽 - 第二名

2015 非洲213km沙漠超馬賽 - 總冠軍

2015 美國大峽谷273km超馬賽 - 總冠軍

2015 挪威170km non-stop超馬賽 - 第二名

2014 南美洲玻利維亞170km高原超馬賽 - 總冠軍

2013 澳洲520公里內陸超馬橫越賽 - 第二名（最年輕完賽紀錄）

2013 加拿大育空700公里極地超馬橫越賽 - 第三名

2012 歐洲西班牙洛哈235公里超馬山徑賽 - 第四名

2012 南美洲巴西170公里non-stop挑戰賽 - 第二名

2011 南非喀拉哈里沙漠250公里超馬賽 - 第三名

2010 南極洲100公里超馬賽 - 第二名（首位亞洲選手完賽）

2010 北極點馬拉松賽 - 第三名

2009 喜馬拉雅160公里5天分站賽 - 第四名

2008 磁北極650公里大挑戰 - 第三名（創下歷屆最年輕成功挑戰完賽紀錄）

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核稿編輯：楊之瑜