批評中國在「威嚇鄰居」，美國防部長：堅定與台灣軍事合作

第17屆亞洲安全峰會（又稱「香格里拉對話」），從6月1日起在新加坡舉行為期3天的會議，50多國國防官員齊聚一堂，討論南海、印太安全以及朝鮮半島核武問題。會中美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）批評中國在南海的擴張，是在「威嚇鄰居」，如有必要，美國將與中方展開激烈的競爭，他也提到，將與台灣密切合作，提供足夠的防衛性武器給台灣。

第17屆「香格里拉對話」今天（6月2日）來到第2天的議程。

《BBC》報導，美國國防部長馬提斯說，中國正在具爭議的南海部署導彈，包括了反艦導彈、地空導彈系統和電子干擾機等軍事設備。另外，中國的轟炸機在伍迪島（中國所稱永興島）著陸，也加劇了緊張局勢，為此馬提斯特別批評，中國是以武力在威嚇與脅迫鄰近的國家。

馬提斯表示，川普政府希望與中國 建立具有建設性的關係，但如果有必要的話，將會與中方展開激烈的競爭。

（中央社）馬提斯表示，身為太平洋國家，美國會持續投入建立印太區域的共同命運，不會要求夥伴放棄主權，從未夢想霸權，會基於共同原則合作。美國支持中國的決策，但中國要支持長期的和平與繁榮是其中的最重要前提。



馬提斯說，中國在南海的軍事化作為，包括艦砲、高射砲，或電子干擾機，或轟炸機降落，這些武器系統與軍事相互關連，也具有恐嚇或脅迫目的，和中國國家主席習近平在2015年所做的擔保是相互矛盾的。

Chinese bombers including the H-6K conduct takeoff and landing training on an island reef at a southern sea area pic.twitter.com/ASY9tGhfAU — People's Daily,China (@PDChina) 2018年5月18日

馬提斯也提到，美國上週拒絕中國海軍代表參與2018年環太平洋軍演，就是因為中國的行徑與美國的原則、目標並不一致。

馬提斯重申，美國將 致力與台灣合作， 提供台灣需要的物品和服務，確保台灣有足夠的自衛能力。而對於中國最近強制美商更改台灣屬性作為，馬提斯也表達反對立場，強調反對任何不尊重海峽兩岸人民意願進行的改變 。

中國代表：不允許台灣從中國版圖割裂出去，美國不要「擴大麻煩」

不過，馬提斯的演說內容，也獲中國代表的回擊。中國人民解放軍代表團團長何雷接受媒體採訪指出，「台灣問題是中國的核心利益」，中國堅決反對美國對台灣軍售，也不容挑戰。



他指出，絕對不允許任何人以任何名義，在任何時候把台灣從中國版圖割裂出去。何雷並說，中國軍隊有決心、也有能力捍衛主權。

而中國代表團成員、軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓也指出，美國意欲透過售台武器方式，解決「兩岸問題」，不可能會有任何「出路」，只會加劇台海兩岸的衝突對抗，最終也只會傷害美國利益，如果真正要解決「兩岸問題」，只有靠兩岸交流。

趙小卓指出，美國想製造麻煩，包括「台灣問題」也是其中之一，美國還想擴大麻煩的製造點，這對地區和平、中國與美國的關係並不是一件好事，而是一件壞事。

台灣角色，升級為印太戰略的「雷達螢幕」

而台灣與會學者之一、中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖告訴《中央社》記者，美國對於中國在南海人工島礁的部屬十分關切，特別關注軍事化的行為。美國強調「自由航行」的權力，也在進行自由航行的演練，從中可見中美之間的角力。

楊念祖也指出，美國要和台灣加強自我防衛的合作，並基於《台灣關係法》，強化美國與台灣的軍事互動。而馬提斯在香格里拉對話中，凸顯台灣首度身處美國印太戰略的「雷達螢幕」，「這是過去沒有的事情」，台灣已很清楚成為美國印太戰略中的一環。

位置重要的南海，跨越包括台灣、越南、菲律賓、中國、馬來西亞、汶萊等六國的主權範圍，而這也使得台灣在南海區域的重要性，日益提升。｜圖片來源：行政院

楊念祖指出，馬提斯雖提到要加強進行與台灣的原則性合作，但細節部分要繼續去談。台灣究竟在印太戰略角色中扮演什麼功能，恐怕是下一步美國要與台灣慎重討論之處。

另外，馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山指出，這是美國防長重申對台灣安全防衛承諾，其中並提到台灣關係法，尤其是會提供足夠的防衛性武器給台灣。



他指出，美國川普政府過去一年提出的印太戰略，台灣究竟能扮演什麼角色，相信也是周邊國家關心的議題。

而對於美國國防部長馬提斯今天在香格里拉對話的演說內容，總統府對此也表示歡迎與感謝。發言人林鶴明說，府方注意到馬提斯（James Mattis）相關談話，對於馬提斯連續2年在「香格里拉對話」重申美國在「台灣關係法」下對台灣的安全承諾，並且反對任何片面改變現狀的行為，充分展現對區域情勢變化及台灣安全的重視。



林鶴明指出，對於近期中國軍方升高對區域與兩岸安全威脅，台灣作為區域間負責任一員，除將持續強化國防，更將與友盟國家強化安全合作，共同致力於區域和平穩定。

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