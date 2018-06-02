連科學園區都放棄徵收的「竹科3期徵收案」卻「改名復出」，恐成為另一大型開發案

歷經11次變更、連科學工業園區管理局都放棄徵收的「竹科園區三期開發計畫」，卻在去年捲土重來，453公頃的土地將規劃為住宅、商業、產業用地等開發計畫，今天（6月2日）在竹東鎮二重國小舉行公開展覽說明會，引發當地農民與環保團體抗議，質疑都還沒有廠商表明需求，新竹縣政府為何要先把土地「屯起來」？

為了讓土地能夠重新開發，新竹縣政府最近將竹科3期計畫名稱變更為「竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區都市計畫」，將範圍內的頭重里、二重里、三重里及柯湖里，將原計畫通盤檢討為住宅區、商業區、產業專用與客家農業休閒區等用途。

Photo credit: 反竹科三期開發自救聯盟

《客家電視台》報導，新竹縣政府今天舉辦公開展覽說明會，聽取鄉親們意見。一早公展會尚未開始，數個聲援團體就在場外抗議反區段徵收，他們認為竹科管理局早在1990年就表明不擴建竹科3期，現在的453公頃土地開發計畫，單純就是新竹縣政府要強行開發。農民也擔心，徵收後勢必嚴重影響大新竹地區農業。

《聯合報》報導，許多老農民在說明會上舉白布條抗議，「強徵、強要、強搶！」台灣捍衛農鄉聯盟會長劉慶昌與二重土地權益自救會長呂政權表示，縣府根本是詐騙集團，不要假借開發搞建設，不用說什麼保護好山好水，這些農民的訴求很簡單，「立即解編、還地於民、還我土地！」

30年前的開發案，卻要「死灰復燃」？

記者會主持人環境權保障基金會執行長凃又文開頭表示，該案自1980年至今，歷經11次變更，諸多規劃爭議仍未予釐清，引起諸多地方農民、地主及民間團體不滿。在科技部已經明確表示沒有科學園區用地需求下，原來計畫已失去原來需求目的，相關計畫應該解編，回歸現況農業地目變更並依國土計畫精神依土地環境紋理進行計畫。

1987年 — 省政府規劃此地為新竹科學工業園區特定區，預計徵收454公頃土地。

1995年 — 因為當地供水有困難、地方居民抗議，科學工業園區管理局決定放棄徵收，計畫土地回歸農用。

2005年 — 時任新竹縣長鄭永金，以最有利標評定「榮久營造公司」得標，但該公司得到第一次融資23億元後，便不知去處。因為地籍複雜、加上位於水源保護區，鮮有公司願意介入。

2007年 — 王永慶女婿李宗昌成立的「廣昌資產管理股份有限公司」得標。

2010年 — 廣昌公司涉嫌用不實財務資料登記設立公司，其負責人等被緩起訴或定罪，導致開發計畫破局。

2017年 — 新竹縣政府重新提出「新竹縣轄竹東鎮部分主計通檢暨細部擬定」計劃案，規劃當地成為龐大住宅區。

在地竹東鎮雜糧產銷班第一班班員許又仁表示，此計畫原名為「新竹科學工業園區特定區計畫」，但新竹科學工業園區管理局早已於2000年即表示放棄使用，不予徵收。新竹縣政府卻仍堅持維持舊有都市計畫狀態，不願解編恢復原有土地使用。

許又仁說，此區保有良好農業發展環境，全區位於自來水水質水量保護區，在地生態豐富，為多種保育類動物之棲地，在這裡耕作的農民，更曾獲得全國十大經典好米殊榮。許又仁擔心，新的都市計畫，恐對於農業用水以及在地生態造成嚴重衝擊。

Photo credit: 反竹科三期開發自救聯盟

「這裡沒有實質廠商需求，這個計畫劃分的區域，多半都在山裡，真正好出入的地方都規劃要來蓋住宅，根本是要去做開發。」許又仁也擔心，這個計畫的廢污水排放，除影響農業用水及帶來其他環境污染疑慮外，也可能影響頭前溪下游範圍水質，影響大新竹地區20萬戶的飲水安全。

棕色區域為工業區、黃色區域主要為規劃住宅用地。Photo credit: 反竹科三期開發自救聯盟

除了住宅用地，許又仁也擔心佔地10%、41公頃的客家休閒農業專區，目前沒有明確規範，未來還是可以在那蓋房子、蓋農莊，恐將影響當地的生態。

主婦聯盟基金會董事彭桂枝也強調，這些土地若非因為40年前被變更為工業區，至今應仍為優良農地，而本計畫內仍有123.8公頃為農用，未來主要變更為產業專用區和住宅區，將增加垃圾和飲水需求，無異是增加竹東鎮的生活困境。

地球公民基金會研究員吳其融表示，新竹縣府該努力的事情，並不是新闢科學園區，更不是以竹科三期的名義劃設住商用地，而是想辦法解決目前隆恩堰取水口上游的矽格等封測廠工業廢水問題。

吳其融強調，以新建餘屋（待售）住宅統計資料來看，2016年第三季的新竹縣空屋已飆漲至近年高峰的3,785間，鄰近的新竹市也有2,073間的數量，居住需求已達超量供給，他呼籲縣政府應審慎思考開發的必要性，錯誤的區位以及一意孤行的都計通檢，將只會再讓新竹縣空屋率不斷增加。

許又仁表示，目前該計畫還在公展期間、彙整意見，到6月20日之後，才會啟動都市審查會議，他坦言，在這麼前期開始抗議，就是希望縣政府能撤回該計畫。他更質疑，新竹縣政府縣在負債442億元，已沒有償債能力，為何還要借142億元，把錢拿去做開發？

「不能在沒有實質需求的時候，就先開發土地，這裏是最珍貴、乾淨、原始的土地，沒有正當理由跟急迫性，不該輕易做工業開發、民宅開發，」許又仁表示。

新竹縣國發處則表示，想要現地保留的農民都可以向縣府登記後，在計畫進行細部規畫時就排除及避開，對於公展會發言，和提出書面資料的民眾，縣府將會彙整成冊，送交縣都委會作為參考，預定8月初召開審議會議。

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核稿編輯：楊之瑜