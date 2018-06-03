港片製作道具紙鈔竟然被判定違法，難道要用冥紙來拍戲嗎？

文：電影不分級

世界奇聞！港片道具紙鈔竟然被判定違法，電影工作者還需要被欺負到什麼程度，你們才肯罷休？

根據5月31日香港《蘋果日報》報導，香港電影金像獎得獎電影《樹大招風》所使用的道具紙鈔，竟然被香港法院判決違法。道具組領班因管有22.3萬張印有「道具」字眼、拍戲時用的道具鈔票，竟然被控「保管偽製紙幣罪」，連向他借道具鈔票拍攝微電影的男子也一樣被判定罪名成立，兩人被判決入獄四個月，緩刑兩年。此新聞一出，電影界一片嘩然，香港演員杜汶澤甚至在臉書上以髒話問候，質疑「盡忠職守做道具，為什麼要落得如此下場」？

我說電影人一再被歧視，整個電影文化一再被針對，你們不相信，現在你們自己看！

電影界小心啦！今天是道具紙鈔被針對，明天會不會是道具槍械被針對？之後還會有什麼樣的東西被針對？我們永遠無法預期

這位道具領班張偉全在自辯時，講出電影道具的製作過程，美術組會根據導演要求，製作道具鈔票藍本，導演滿意藍本之後，再找印刷廠印製，道具組僅需將道具鈔票運往片場或儲存。他一直以為道具鈔票是合法，沒想過會有法律疑慮，亦不知儲存、運送及處理道具鈔票需要經過申請。

香港電影工作者總會榮譽會長吳思遠表示，他入行50年，一直不知道使用道具鈔票是需要向金管局申請，並且相當直白的表示：「為拍電影藏有道具紙鈔而被起訴，這不止在香港是奇聞，我相信在全世界也是聞所未聞。」

讓我們一起來看看，有多少不公平的指控，加諸在電影人身上？

我早就說過「電影藝術是全世界最被歧視的一種藝術」，社會刑案發生，有人要怪電影，青少年抽菸喝酒，有人要怪電影，任何奇奇怪怪的事情都有人要怪電影。有台灣電影曾經因為拍戲借不到警車，只好自己把普通車子噴成警車，卻被質疑假冒警車，香港電影在街頭槍戰，有很多都是「先拍再說」，因為要轟炸整條街道的內容，根本就無法申請。電影人在很多時候，都只能在最孤單，最沒有人幫助的狀態之下，排除萬難，只為了呈現一齣好戲，卻總是被各種莫須有的罪名，弄到連尊嚴都沒有！

所有的藝術，只有電影需要經過審查，經過分級，還需要承受「教壞小孩」的偏見，現在連道具都不能自由製作。我不知道整個社會環境到底把電影工作者當成什麼樣的邪惡異端，但我只想問你們有沒有被電影感動過，震撼過？如果沒有，是不是你應該敞開心胸，好好的了解一下電影是什麼？而如果有，又為什麼要用異樣眼光，去看待這些為你製造夢想的人？

電影《樹大招風》劇照，華映娛樂股份有限公司發行 圖為香港電影《樹大招風》劇照，可以看到很多地方都有用到大量的道具紙鈔

法律應該保障電影人的工作權益，而不是只會用條文來霸凌他們

電影工作是一個非常不穩定的工作，工時長，薪水不一定，生活的保障也不是太好，尤其是華人電影圈，根本就是靠熱情在支撐的。所以整個法律制度，社會福利，應該要去照顧到這些人，而不是一直用死板僵化的條文對他們步步進逼。

如果你說道具鈔票要申請，那申請的管道就應該透明化，而不是「根本沒人知道要申請」，然後又要處處被你針對。申請路權也是一樣，應該要以尊重創作的原則，去協助他們完成拍攝，而不是這個也不行，那個也不行，等到他們「先拍再說」又要怪他們沒有經過申請。然後好不容易申請道路權，還要被路人抗議，卻沒有政府單位肯為他們背書。

如果製作道具紙鈔違法，難道要用冥紙來拍戲嗎？

我是真心覺得香港法院和警察單位應該撤銷這個控訴，也應該要有相關單位站出來為電影人請命。因為拍電影必須用道具，這是常識，你沒有理由連道具都不讓人家做。就算你宣稱「要申請」，但定義不明，根本沒人知道要申請，政府的制度就應該要先完善，才能用這個制度去要求別人。否則這樣的判例如果產生寒蟬效應，大家都不敢用假鈔拍戲，那難道要用冥紙來拍戲，然後再用後製的方式把冥紙變成鈔票嗎？如果是這樣的話，後製的錢應該由政府來出。

請你們放過電影人吧！他們只是想把電影拍好而已。

（所有的電影人在這樣的環境底下都是悲劇英雄，作為一個電影迷，我在這裡向你們致敬…）

本文由電影不分級授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航