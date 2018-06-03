【藝遊時光】影展如週年慶般接踵而來，恨不得有三頭六眼

編按：「台北電影節20週年」來了！暑假的影展，學生不可錯過、上班族記得蹺班（誤），引用策展人郭敏容的話：「《猜火車》在台上映時，我高三。我天性不喜跟風，外加當年拚升學讀到腦袋壞掉，堅持不跟團，偏要反其道而行，宣布我要去看大衛柯能堡的《超速性追緝》⋯⋯影片結束出來就是漢堡王，我默默的點了餐請兩位同學，同學A特別生氣，『這是什麼鬼，我為什麼會跟妳來？』同學B等到漢堡吃完才問我，『所以妳覺得到底在演什麼啊？』看片時我一直害怕的問題終究出現了，支吾半天說：『這一定有什麼意義，只是我還不知道。』」（笑）

今天下午切莫錯過選片指南，害怕自己看不懂影展片在演什麼的，記得去追尋一下肯定有什麼的意義！

藝遊靠北邊

名稱｜顯影。破格而出：台北電影節20印記｜特展

時間｜2018/06/08（五）－ 09/30（日）

地點｜剝皮寮歷史街區（台北市萬華區康定路173巷）

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———顯影。破格而出：台北電影節20印記———

為回顧台北電影節20年，台北電影節 Taipei Film Festival與剝皮寮歷史街區 Bopiliao Historic Block特別規劃「顯影。破格而出：台北電影節20印記」特展，於6月8日至9月30日在剝皮寮歷史街區開展。除了一探台北電影節以「獨立創作」精神一路走來的歷史回顧，還可目睹首度公開展出《魔法阿媽》、《海角七號》及《幸福路上 On Happiness Road》等上百件經典電影作品的創作手稿與文物，與眾多臺灣電影工作者的創作故事與歷程。在邁向下一個20年的當下，邀請影迷們一同回首臺灣電影這20年來的璀璨記憶。在影格浮顯的瞬間，一起肆無忌憚地破格而出！

名稱｜同黨劇團《抽屜裡的大象》醫病鬥智的密室心戰

時間｜2018/06/08（五）－ 06/10（日）

地點｜文山劇場（台北市文山區景文街32號）

備註｜此活動為售票活動

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同黨劇團作品《抽屜裡的大象》：

精神科醫師人間蒸發，沒有人知道他的去向。

天才型精神病患陳廷瑋似乎知道醫師下落。

林裕仁身為醫院的高層，不惜犧牲假期留在醫院質詢陳廷瑋，陳卻大爆醫院醜聞。

精神科醫師的失蹤是否牽連這樁院事醜聞？

還是陳廷瑋自導自演的心理遊戲？

貓捉老鼠的密室解謎心戰到底誰勝誰負——

本作品改編自加拿大劇作家Nicolas Billon作品《大象之歌》。

名稱｜關於巴布狄倫－我的歌是文學嗎？

時間｜2018/06/10（日）14:00

地點｜光點台北2F藝文廳（台北市中山北路2段18號）

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【關於巴布狄倫―我的歌是文學嗎？】講座

本次講座邀請音樂評論家馬世芳分享關於巴布狄倫的音樂與文學美學。

諾貝爾文學破天荒將獎項頒給了傳奇樂手巴布狄倫，影片《別回頭》、《搖滾啟示錄》、《最後的華爾滋》串起的巴布狄倫音樂人生，台上台下、搖滾路上，一開始就說了別回頭，餘音繚繞，卻又讓人忍不住頻頻回首，傳奇依舊。

藝遊在中間

名稱｜美術課2.0雙年展

時間｜2018/06/07（四) － 06/29（六）

地點｜彰化藝術館（彰化市中山路二段542號）

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美術課2.0有別於一般美展，除了分享創作和理念，更讓觀眾有機會瀏覽各種創作的過程、了解創作者的故事和背景。這些從美術課走出來、成長為各藝術領域職人的夥伴們，在此展出各自的作品，內容涵蓋了西畫、書畫、工藝設計、雕塑、古蹟修復、應用美術設計、動畫、服裝設計、插畫、複合媒材等，帶領您走入一條條不同的創作軌跡。

藝遊南霸天

名稱｜2018 甘噪祭｜自由聯誼區，冰友來七逃

時間｜2018/06/08（五) － 06/09（六）

地點｜甘噪祭（台南市東區北門路二段16號）

備註｜此活動為售票活動

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甘噪祭／Sweet Sound Festival／城市裡的復刻探索｜Retro 'n' Roll

系列策展，音樂產業循環，南國樂夜市集，

帶著音樂養分進入古都，使台南搖滾起來！

2018. 06. ＿府城製造，童叟無欺。

名稱｜2018 KAWS 典藏展

時間｜2018/06/10（日) － 07/15（日）

地點｜梵藝術中心 Fine Art Center（台南市永華路二段300號）

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台南梵藝術中心將於6月10日7月15日舉辦遷館後的首展－「KAWS典藏展」，各系列的藝術玩具、畫作以及珍貴的三公尺高兔子雕塑收藏初次亮相，台灣首次也是最豐富的KAWS典藏展，將帶領大家認識這位在潮流界叱吒風雲的當代藝術家。

藝遊向東面

名稱｜【晃晃考古學】跟著考古學家遊寶島——陳歆怡

時間｜2018/06/10（日）15:30

地點｜晃晃二手書店（台東市漢陽南路139-1號）

備註｜此活動需入場費

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考古與我們的關係是什麼？考古學家就像偵探，能從地層及一堆廢土中抽絲剝繭，描摹出史前人類的生命史與生活環境。透過考古，重新認識這片土地上的人類活動以及自然與人文環境的漫長變遷。考古遺址不僅是過去送給未來世代的禮物，也是建立土地認同、社會永續經營的基礎。

名稱｜松園原創講堂【一窺藝術經紀之道】乙皮畫廊陳雅玲執行長真心分享

時間｜2018/06/09（六）14:00 － 16:00

地點｜松園別館（花蓮市松園街65號）

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15年前與夫婿移居花蓮的陳雅玲，因自身所擁有的藝術創作、涵養及對藝術推廣的高度熱忱，於8年前開設了「乙皮畫廊iP Gallery」。一腳踏進藝術經紀的陳雅玲，為了提供藝術創作者展示平台，上山下海與其話家常、說天地，了解其創作特色及生命歷程，帶著東部藝術創作者走向更廣闊的世界，同時也將各地知名藝術品引至〈乙皮畫廊〉，在藝術荒原的東部成為美學交流重點場域⋯⋯「乙皮畫廊iP Gallery」執行長陳雅玲此刻將帶著你我一窺藝術經紀這鮮為人知的世界。