一度連行李箱都買不起，原民學童合唱團出國比賽奪大獎讓世界聽見台灣

（中央社）新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校原民部落合唱團，在維也納「舒伯特國際合唱競賽」榮獲金質獎及大會評審團特別獎，這些同學們以其天籟好歌聲，讓世界「聽見台灣」。



駐奧地利代表處表示，昨日下午原住民同學們身著泰雅族傳統服裝登台，比賽曲目包括2017年台北世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」、布農族民謠、The Joiku（芬蘭民謠）及Lift thine eyes等4首歌曲，天籟好歌聲一出場即驚豔全場，演出結束時全場觀眾鼓掌聲不斷，讓維也納及世界聽到台灣，也讓現場熱情的台灣鄉親激動落淚。



頒獎典禮時，義興分校合唱團除榮獲「金質獎」外，評審更頒發「特別獎」給義興國小合唱團，特別讚譽這群原民小孩以這麼小的年紀就能連續演唱4首不同曲風，肯定表現非常優異，這也證明台灣原民部落合唱團已走向國際。

駐奧地利代表史亞平全程出席觀賞比賽，賽後並至後台為團隊加油打氣，並鼓勵同學利用此行瞭解奧地利的歷史文化及風土民情。此外，代表處另積極協助義興分校合唱團與奧地利中小學及維也納華人教會交流，並通知僑團、同學會及各界友人前往觀賽為原民小朋友加油打氣。



嘉興國小義興分校全校現有學生21人，2016年成立泰雅族部落學校合唱團，好歌聲宛如天籟，不只台灣人被感動，校長徐榮春把合唱團演唱影片寄到維也納，成功脫穎而出，獲選參加第31屆舒伯特國際合唱競賽。原先一度籌措不到旅費，但在政府與社會各界及長榮航空贊助支持下終得成行。



「第31屆舒伯特國際合唱競賽暨第4屆歡樂之聲音樂節活動」是由德國文化交流基金會（Interkultur）主辦，每年定期在世界各城市舉辦音樂競賽與研習講座活動，吸引許多國家地區的優秀音樂學校與團隊組隊參賽。此次義興分校合唱團參加青少年組別比賽，共有來自俄羅斯、越南、土耳其及台灣共5隊獲選參加少年組G1比賽。

連行李箱都買不起，偏鄉學校靠合唱團闖出一條路

《蘋果日報》報導，新竹馬胎部落嘉興國小義興分校，全校僅有21名學童，因地處偏僻，道路又不在主要幹道上，有「前山黑色部落」之稱。學校曾一度面臨廢校危機，所幸在校長帶領下成立合唱團，2年來獲得佳績，去年更獲得全縣合唱競賽優等，解除危機。

這裡的學童大多是當地原住民，全校有3分之2來自單親、隔代教養、低收入或是清寒家庭，有些孩子放學還要走山路回家，校長徐榮春看到非常不捨，開車每天接送。



徐榮春說，為了讓孩子一圓音樂夢，特別找來謝馨蓮與黃怡嘉兩位音樂老師指導；謝馨蓮說，一開始孩子連五線譜都看不懂，教導上非常艱辛，但孩子們不服輸，利用聽覺記下每個音，她既訝異也佩服如此年幼的孩子們，可以為歌唱付出這麼多努力，黃怡嘉也說，孩子們因為比賽得獎獲得自信，發現「很多事自己其實做得到」，連帶在課業上也突飛猛進。



分校主任李衛民表示，雖然合唱團只有15名成員，但孩子們潛力無窮，校長毛遂自薦，將孩子們比賽畫面寄到音樂之都維也納，報名參加第31屆舒伯特合唱競賽，沒想到在激烈競爭中脫穎而出，他們報名的組別，全世界僅有10多隊入選。



原本孩子們聽到入選消息後雀躍不已，但聽到要買機票、叫家人準備行李箱卻紛紛告訴老師「沒有錢買」；當時團員曾千育說，雖然非常期待出國比賽，但也擔心旅費的籌不出來沒辦法去，范仲瑋嘴上雖故作堅強：「不能去明年再去啊」，但仍藏不住眼角壓抑的淚光；高昊煒則望向遠方裝不在乎「沒去也沒差」，但想到練唱的辛苦和堅持，還是忍不住說：「想到還是會難過。」



師長們聽了心疼又不捨，主任李衛民一開始也十分憂心，學童12天的旅費，1人就要8萬元，但在出發前剩下不到半個月時，卻還短缺50萬，有五分之四的學生「連行李箱都買不起」，先前孩童付不出比賽道具和傳統服飾費用，全校老師總動員，能出錢出力都幫了，但孩子常反應缺這個、缺那個，讓師長頭疼也心疼。



「絕不能讓錢阻擋孩子們的夢」，校長當時也拿出信用卡向孩子打氣，表示不論是借錢或是刷卡，再辛苦也要大家出國比賽，要他們堅持「永不放棄」，後來經過媒體報導消息傳出後，許多熱心的民眾、企業紛紛伸出援手慨捐行李箱與旅費，長榮航空也贊助機票，協助合唱團順利到維也納參加比賽。

昨天比賽獲獎後，合唱團也第一時間在臉書上分享好消息，再次感謝各界相助，並強調「我們始終相信，夢有多大，你就有多大。」，並且邀請大家觀賞他們接下來在台灣的演出；網友們看了維也納現場比賽的影片和獲獎消息後，也紛紛留言恭喜祝賀，並讚嘆合唱團的表現十分傑出。

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核稿編輯：楊之瑜