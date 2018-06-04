醫院暴力防治小組負責人：如何快速評估病患是否有暴力傾向？

文：李俊宏（精神科醫師）

連續兩日發生兩起病患攻擊事件，似乎精神疾病患者又成了眾矢之的，我得先澄清一件事情，精神病患並不可怕，經過良好的治療，並不會對他人、對自己造成傷害。可怕的是我們社會的態度，越是污名化，生病的患者越不願意就醫，往往進到精神醫療時，已經是病症比較嚴重的時候了。

「早期發現、早期治療」效果最佳，這是很基本的公衛概念，北風與太陽是古早人類的智慧，只有社會的開放與溫暖，才有可能「早期發現、早期治療」。

過去曾擔任過醫院的暴力防治小組負責人，簡單跟各位說明一下如何快速評估個案與發生事件時應該如何處理。

如何快速評估病人是否有潛在的暴力傾向？

首先，在評估的部份，有簡易可記的ABC：

Photo Credit: 本文作者提供

A（Quick Assessment）：患者有服藥不規律、過去攻擊的精神科病史、人事時地物不清楚、有傾向攻擊他人的心理議題當然都是危險因子，但這是精神科就醫比較容易取得的資料，在其他科別，其實就跟急診的quick paddle look（看電極板）一樣，若是看到患者有臉色潮紅、多汗、呼吸急促、肌肉緊繃、瞳孔放大等生理徵兆，就要小心了。（有同業提到瞳孔放大看不看得出來，在這邊沒有要做神經學檢查〔neurological examination〕、量大小，你只要看出有放大就好，如下圖）

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B（Behavioural indications）：行為觀察患者出現情緒激躁、極度焦慮、不間斷地坐立難安、表現明顯的憤怒、多疑，甚至毀損物品等就得特別注意，當然，若是在過程中，患者出現明顯沉浸在精神症狀，例如喃喃自語無法理會外界事物、或是對空比劃卻越來越激動，也是一樣得提高警覺。

C（Coversation）：患者自陳持有武器、過去曾經傷害過別人、威脅要傷害、使用毒品、提到精神症狀影響、脅迫、命令的內容或是告訴你他已經受不了了，當然得要嚴肅對待。

但，這些評估跟ACLS（Advanced Cardiovascular Life Support，高級心臟救命術）一樣，得需要有堅實的臨床訓練作為基礎，就跟我現在也沒啥信心插管成功一樣，所以若是平常沒患者讓你這樣練習（恭喜）。你也可以把太極拳全部都忘掉，在臨床實務上，患者在你第一眼看到認為危險的時候，其實就是危險了，千萬不要輕忽你的直覺，很多醫療人員當服務業久了，就會有壓抑自己本能的習慣，fight or flight在我們基因裡面運作幾萬年了，相信它。

如何面對與處理？

接下來，是處理的部份，也是一樣有ABC：

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Stage A：患者出現焦慮、尋求關注、坐立難安、要求協助等，這時還可以透過一對一會談技巧好好跟患者坐下來談，試著解決患者的問題。

Stage B：患者已經出現講話大聲、憤怒、咒罵、說明時不斷插話、準備攻擊、叫喊、威脅、拒絕引導、丟擲物品時，就得要團隊處理，數人為一組協同出現，給病患選擇（例如安靜等候、離開現場、暫時隔離等）。

Stage C：患者已經出現自傷傷人、破壞物品等行為，這時就得要準備請安保人員與醫療人員一起進行隔離約束了。

但在其他醫療場域不會有精神科的隔離約束設施設備人員，因此，在Stage B跟C的時候，其他科別有幾件事情可以做，我的建議如下：

在診療空間的規劃上，很多科別不比精神科，但一定要預留脫逃的路徑（也要經常演練），跟可以短暫形成安全空間的設備，真的跑不掉，你也可以診間鎖起來，藉由強力磁鎖、防爆門等設備，暫時隔絕危險，等候優勢人力到來（很多診所設計都是開放輕隔間，就沒辦法預防這種事情）

在遇到危險的時候，若有相關的設計，Stage B跟C就可以分別這樣做。

Stage B：冷靜地跟患者說：「我很樂意為您服務，但需要你情緒冷靜，先給我一些時間」，眼神或手勢示意其他人員按下警民連線，退到相對安全的空間，等候支援人力的到場。

Stage C：當患者已經自傷傷人或破壞物品了，經由平時規劃「全員脫逃」或「部份脫逃」的路徑離開當場，叫警察來處理。

另外，警民連線、監視器加上明顯標示、地方民代／法界／警界的匾額、巡邏箱、警語都有社會約束（social restraint）的效果。

這兩個案子都是持有利刃，俗語說得好「一吋短、一吋險」，在近距離的時候，利刃的殺傷力比槍枝還可怕，一旦被刺傷重要部位，有時候連裝葉克膜的機會都沒有，一旦看到對方手持利刃，切莫接近對方，若是真的被對方欺近，手邊又無其他可供格擋的物品，縮頭用手護住頭頸，快速離開當場，還有機會保命。

（事發之後，我看到很多電擊棒跟防狼噴霧器的貼文，這兩種物品也是短距離的，你拿這個去面對持有利刃的對象等於是叫你用峨嵋刺跟魚腸劍對打，別逗了好唄；至於拿東西丟擲對方，可能是戰國策看太多，荊軻最後是被秦皇劍砍中才停下來的，有時候丟擲物品萬一沒有下一步的反擊策略，只會激怒對方，再強調一次，看到手持利刃的個案，快閃，別遲疑）

千萬不要想像自己是葉問可以一個打十個，對岸最近很多武術大師被挑戰的影片可以參考，真發生事情，先求保命再求幫助他人。

這幾年，精神疾病患者醫療的樣態越來越複雜，但醫療費用始終難以成長，一方面當然是國家經濟跟過去共業使然，投入心理衛生的資源實在太少，另一方面也是健保分配的問題，精神科還是被當作盲腸科看待。晚近中樞神經用藥進步很快速、心理治療人力更充沛了，精神科醫師能做的事情其實多了很多，若精神科老是因為怕影響「點值」、「核刪」、還是用原先的老藥或沒辦法進行合併生理、心理、社會整合性的治療計畫，患者因為污名化、害怕藥物副作用拒絕或不規則就醫，最後影響到的還是社會安全啊。

本文經作者同意授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航