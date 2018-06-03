台灣首位奧運雙金選手許淑淨宣布因傷引退，未來將投入人才培育

台灣首位曾獲兩面奧運金牌的舉重選手許淑淨，今天突然在臉書上發表退休宣言，表示自己因長年累積的膝傷，不但決定退出雅加達亞運，同時也將結束選手生涯，現階段將繼續留在國家選手訓練中心，協助訓練培養舉重人才。

臉書上的「引退聲明」中，許淑淨也表示自己原本期待能前進雅加達、東京，再為國家爭取更多佳績，也對於眾人期望，和在他身上投入的資源表示歉疚，並感到萬般不捨，許淑淨也說，他並不會因為自己受傷就離開舉重，未來仍會繼續投入人才培育相關工作。

《聯合新聞網》報導，27歲的許淑淨是台灣舉重界最具代表的女將之一，除里約奧運摘下53公斤金牌，2012年倫敦奧運也摘下銀牌，其後因當年金牌選手藥檢未過而遞補金牌，寫下台灣史無前例的奧運2金紀錄。

許淑淨同時是2014年仁川亞運金牌得主，且是以總和成績233公斤的破世界紀錄摘金，今天宣布退役，代表8月無緣前往印尼尋求連霸。

《三立新聞網》報導，許淑淨是雲林崙背鄉的客家人，2012年初戰奧運殿堂，參加女子53公斤級舉重項目，以抓舉96公斤、挺舉123公斤，總和219公斤摘下銀牌。4年後，摘金的中國轉籍哈薩克選手趙常玲被國際舉重協會重新藥檢未通過，取消金牌資格，許淑淨於是遞補了金牌。

2014仁川亞運，許淑淨同樣面對趙常玲，許淑淨以抓舉101公斤、挺舉132公斤，以總和成績233公斤獲得金牌，為中華代表團拿下仁川亞運的首面金牌，且打破中國選手李萍總和230公斤紀錄，締造新的53公斤級總和成績舉重世界紀錄。最重要的是報了倫敦奧運的一箭之仇。

2016年許淑淨在里約奧運再以總和212公斤拿下金牌，獲頒一等一級體育獎章並獲2000萬元獎勵，中華奧會主席林衡道再加碼1000萬元獎勵。

《NOWnews》報導，許淑淨生活低調，鮮少有公開活動，私底下默默行善，是典型的「為善不欲人知」，教練蔡溫義說，許淑淨從 2016 年里約奧運回來後，公益捐款近百萬元，包括去（ 2017 ）年在老家雲林舉辦台灣燈會，她捐出 40 萬元，更贈送製冰機與水療機給國中母校崙貝國中舉重隊，並捐贈 20 萬元給高中母校文山高中整修防護室等。

《三立新聞網》報導，許淑淨全年都在訓練，也累積了傷勢，去年2017年8月台北市大運，許淑淨在賽前宣布因傷退出比賽，讓台灣許許多多的粉絲感到可惜，12月赴美參加在南加州安納罕舉行的舉重世界錦標賽，在抓舉前2次試舉分別舉起91與93公斤，不料第3次試舉挑戰95公斤時，不慎拉傷右肘揮淚棄賽，不過抓舉93公斤仍拿下銀牌，但是因為手肘傷勢復發，無緣挺進。

指導教練蔡溫義之前受訪坦言，許淑淨沒有歸隊時間表，希望讓她徹底休養再以完美狀態回歸。不過，經歷這半年的復健，膝傷讓她仍無法投入完整的訓練，今天無預警在臉書忍痛發表聲明。

《蘋果日報》報導，蔡溫義說，「許淑淨是典範，是不可多得的選手，國家應該要給予尊敬。」國訓中心的團隊一起努力到最後一刻才沒辦法放棄，經過這幾個月的不斷觀察傷痛狀況，還是沒能有起色，蔡溫義感嘆，「很可惜的一件事情，小女生練舉重，為國家比賽受傷成這樣...」



未來希望借重許淑淨的比賽經驗，蔡溫義希望能建議她轉換跑道，加入自己的教練團隊，尋找女子舉動的接班人。

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核稿編輯：楊之瑜