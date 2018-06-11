「社會安全網」怎麼做：紐約的社區強制治療與台灣的差別在哪？

文：李俊宏（精神科醫師）

同樣的問題打從小燈泡事件以後，就被諮詢過好幾次，中央、地方、民間都有，台灣這個社會有個傾向，發生事情，大家都在問怎麼做「社會安全網」？但沒人問錢怎麼來？或者就有人寫出陳意很高的方案，幾年過後，卻發現根本難以好好執行。

「三軍未動，糧草先行」是很基本的概念，首先，你得考慮你的三軍是誰，誰去協調運作，接著是糧草在哪裡，計畫寫得很完美，不一定有辦法執行，關鍵就在於支援整個系統運作的人力、物力、財力是否足夠讓計畫順利運轉。

紐約的社區強制治療與台灣的差別在哪？

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上圖是紐約針對社區精神疾病個案的作法，有執法單位（所以危機處理出勤時有警員陪同）、外展危機處理團隊（含公衛護士、社工、警消，由精神科專科醫師督導）、跟社區心衛中心（心衛中心主任可以簽報緊急安置），經由通報、評估、介入轉銜到合適的單位。

乍看之下，跟台灣的編制很像，但仔細去看執行內容就知道，他們的外展處遇比我們精緻很多，不會像我們想像多聘社工或是公衛護士就能解決問題，社會安全網的團隊組成一定包含警政、衛政、社政，在紐約，這個團隊由縣市首長任命人選組成，中心主任位階等同局處首長，橫向連結由市政府協調、去順暢運作。

而且，他們這類的治療，背後還有法務單位的背書，檢察官跟法庭經由申請發給強制治療命令，執行單位可以減少不少司法訴訟的風險。

這跟台灣扔給衛政單位，請衛政單位去協調的作法是完全不一樣的。

例如，在台灣要做社區強制治療，就是醫院花錢自己做、去把自己的功德值點滿，要警察協同，寫單子，層層上轉，最後派員合作，要社會局介入，社工打電話，等回音，最後資源下來，被告，那是你家的事情，反正被告是醫療人員的義務。想也知道這種搞法一定會有問題，功德主豐沛的縣市或許還可以，功德主缺乏的縣市就做不到。

再來，則是錢的問題。

在〈當精障者與家庭都累了，難道我們只剩下「強制住院」這個選擇？（下）〉一文中提及紐約啟動的降落傘計畫，讓出院的患者能接受危機服務（幫患者裝上降落傘），不會直接被扔到社會上去自生自滅。

三年期的經費是五億多元，移動式的危機團隊（就是危機外展處理）服務人次七百人，以紐約八百多萬人口對照台灣的兩千四百萬人口，經費至少得三倍才有機會涵蓋全島，就算台灣人工便宜打個折，換算上交通成本（紐約是大都會），也不見得省到哪裡去。

更可怕的是台灣的「精障列管人口」，光台北市一地就上萬人，對照服務人次就知道，若真要做什麼「到宅服務的社會安全網」，恐怕得投入幾十億甚至上百億的經費。

在台灣，不先調整前端的前置性因素，要做到是不可能的。

那麼，該怎麼做？

讓患者跟家屬看到精神醫療的好處，才有可能繼續留在醫療裡面

首先，得先鬆綁目前對於精神科醫療的限制，或是增加費用去挹注心理衛生醫療，台灣的重症精神疾病治療模式根本跟不上現代精神醫療的改變，近年來新藥持續進展，副作用較少、效果一樣好的藥物推陳出新，但台灣基於健保管控藥價，精神科一直被列為重點管控對象，於是患者沒有經過好好的諮詢、衛教、給藥、評估，許多家屬在社會污名化的影響下，對精神科的藥物畏如蛇蠍；這幾年其實心理從業的專業人力豐沛，但對於心理治療的給付跟限制，我們還停留在十幾年前，當國外都在講整合式治療時，台灣的重症精神疾病患者，進到門診都是給藥，自然不見得能獲益。

以現行對於精神科「藥價」、「治療」的管控，根本就是第三世界國家的等級。

讓患者跟家屬看到精神醫療的好處，才有可能繼續留在醫療裡面。當大多數的患者是所謂「不須列管」的病患時，才有可能去做「社會安全網」。

否則，就算增加社工人數，能增加多少？夠用嗎？

再來，是台灣的教育系統得把精神疾病的衛教納入國民健康相關課綱裡面，一般民眾得增加對於精神疾病的健康識能，這種去污名化才是真的，加拿大溫哥華規定12年級畢業前100%要接受心理衛生與健康課程，包括去污名化與求助、求醫管道，民眾沒有真正瞭解，很難成為協助打造心理健康的合夥人。

最後，得修改心理衛生的體制，從紐約經驗就可以看得出來，在行政疊床架屋、各有專業本位的情形下，沒有專責機構、協調平台與足夠的行政位階是不可能做出什麼像樣的「社會安全網」來的。給予足夠的行政編制、人力、物力與財源，而不是在現行的行政架構上去要求新的業務，才有機會能順利運轉這個危機處理系統。

在整體心理衛生的投入，如果不以類似日本心理健康法的精神去明定經費投注的GDP佔比，或類似菸捐明定心理衛生業務投注所需要的財源，包山包海的業務都得做，卻沒有資源，最後就是很難把事情做好。

我們現在的制度也有「社區強制治療」，我幾次在通訊為文提到社區強制治療的執行困難在於法令、行政、資源，這些不突破，講「社會安全網」也只是講講而已。

末了，我附上我們教科書上的一頁，或許，我們都可以想想這是烏托邦的想像？還是到達這個理想前，政府是不是得仔細評估，投入該有的資源？

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