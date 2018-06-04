訂閱式付費覺得貴？破除你對「雲端服務」的四大迷思

前言

由於現在有太多新名詞被翻出來「重用」，以及台灣人普遍對於「資訊服務」似乎抱著一種懷疑不信任的態度，所以特別撰寫這篇短文，用最簡單的方式來介紹「雲端服務」，破除企業用戶與一般使用者的常見迷思！（此篇的「雲端服務」主要是指「軟體即服務」SaaS〔Software As A Service〕）

雲端服務，是技術與商業應用結合的必然結果

「雲端」雖然是近幾年才火紅的炫詞，但其實當網際網路出現時，雲端就已經算是存在了，但為何我們「現在」才大談雲端運算與服務呢？因為：

雲端服務是多種「技術」與「商業需求」結合的必然結果，缺一不可。

當整體社會與企業的資訊程度越高，雲端工具就勢在必行

就像你現在不可能回頭用2.5G（85.6 kb）的行動上網了，幾乎所有人都已經是4G（75 Mbps）技術的用戶了。（差距大約是1,000倍）

如果我們的技術停留在2.5G那就不可能有直播與影音串流服務，因為速度不夠；如果社會上沒有這個需求，那麼直播與影音串流也不會出現。

因此，在網路基礎設施整體提升、移動化辦公，有網路的地方就有商業的趨勢下，讓部分企業市場開始意識到「在雲服務的協助下，才能讓運作效能提升數個層級」。

各式各樣雲端服務出現市場，包含了企業的所有需求

從最初的CRM（客戶關係管理）、銷售管理、客服管理、專案管理、通訊協作類、進銷存貨、財務類……等等，幾乎包含了企業市場「衣食住行」的所有需求。

簡單來說，「雲」只不過是個想像出來的抽象形容詞，關鍵還是「技術與需求」，一句話總結：

雲端服務（Cloud Service）是結合雲端運算（Cloud Computing）、雲端儲存（Cloud Storage）、網路連線，與商業需求的新時代網際網路服務。

“End of Software.” - Salesforce.「這是套裝買斷軟體的終結」

為什麼世界級的SaaS公司Salesforce會說出這句話？

因為現在的雲端技術，已經可以讓使用者在體驗上，達到與過去安裝在Windows或macOS作業系統上的應用軟體一樣順暢，甚至更容易維護（軟體安裝與版本更新），只要上網登入網站，就能跨平台跨裝置操作。

無論是技術面或者成本效益，雲端服務都已經來到了最佳的時間點。

四大迷思，讓我們逐步破除！

我能理解，部分企業與使用者，因為過去習慣了套裝軟體與傳統的工作思維，即便想引入雲端服務，卻有著一些疑惑。

沒關係！就讓我試著點出常見的迷思，讓你們不用找資料找得這麼累！

一、訂閱式付費，每月、依人頭付款好貴啊！

大部分的雲端服務是採取訂閱制付費，無論Office 365（微軟也從過去套裝買斷軟體進入雲端訂閱服務），Adobe Creative Cloud，還是企業通訊協作工具JANDI都是每月付費的模式，從帳面來看，每個月多了一筆支出？

但是，實際上這根本是請了一個超廉價的超強員工！因為透過「訂閱式服務」你將省去維修與更新費用，雲端服務確保你永遠都在最穩定、最快速的最新版本。

只要連上服務，就直接幫你更新維護，公司不需要一段時間就要請個工程師到公司進行維護，訂閱式付費，用不到一個員工的價格，解決一個部門才能解決的問題，甚至讓軟體保持在最新、最高效，最穩定的情況下，也不用擔心買到了盜版軟體。

等等！你還記得去年的Windows 勒索病毒嗎？那正是多數使用者未更新軟體，沒有升級系統去修補漏洞的結果。

另一方面，訂閱式也大量減少閒置資源，大部分的SaaS服務是按照「用量」收費。這概念就像是如果你一個月用不到10GB的流量，就不必去買上網吃到飽。付費的機制會跟著公司的用量而彈性決定，不必再一次買斷買了一堆，然後吃不下，這才是浪費。

二、資料放在網路上？不安全吧？

看過剛剛的Windows勒索病毒例子，你不覺得放在你自己的電腦上，或者公司的伺服器更不安全嗎？

市面上的雲端服務工具，大多是用「世界知名且可靠」的資料儲存中心（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform；例如JANDI是用亞馬遜的資料儲存中心，進行加密與永久儲存。）

也就是說，除非這三間公司（Google、微軟、亞馬遜）被攻破或倒閉，不然你的資料是不會有人能看到與讀取的。（但如果真的發生了，相信造成的動盪會比上次的金融海嘯更慘。）

三、在瀏覽器上使用服務，會不會更慢更不方便？

基於現在的網路基礎設施，只要你的電腦不是Windows 98，都是能順暢運行的（X）

基於瀏覽器的主要好處是「跨裝置、跨平台」，你甚至可以用iPhone等智慧型裝置進行操作。

多數的雲端服務也有提供手機APP與電腦應用程式的版本，因此不論是不同的電腦作業系統，還是手機裝置的不同，連上服務時，所有公司同仁看到的畫面與內容都會是一致的。

想想當你拿到Office 2016的檔案時，但電腦內只有Office 2013的狀況？介面與功能不同就已經夠困擾了，甚至有時候還會出現版本不相容？這根本是套裝買斷軟體造成的夢魘。

四、就算我想引入這套系統，但該怎麼教員工用啊？

這個問題問的很好，我們在第一點提到了「訂閱式的雲端服務大量降低了企業用戶的維護成本」，所以雲端服務公司的員工組成，比起以往要有大量的業務人員，現在則是更多的工程師與設計師。

然而，因為網路市場的競爭特別激烈，能存活兩年以上的雲端服務，在操作上多半簡單易懂。

另外，除了必須將使用者的體驗設計到非常容易使用之外，提供「即時的線上客服」也成為了雲端公司的必備元素。目的是讓企業用戶，不必在騰出時間請人到公司，「引入試用、教育訓練、購買訂閱、維護更新」，四個流程都能在線上完成！

當然，也有較佛心的雲端服務公司提供了「線下的教育訓練與諮詢服務」，因此「服務商的在地化」也成為企業端選擇服務時的關鍵之一。因為我們不會希望在詢問客服時還要寫英文吧？或者要找真人詢問建議時，他這麼回了一句：「不好意思，你的所在地區不提供教育訓練。」

雲端工作思維：高效能的工作環境

破除四個常見迷思之後，讓我提供幾個「雲端工作情境」給你參考：

實體店面（零售業）

擁有許多分公司或分店的組織，異地協作非常困難。但擁有了雲端思維後，工作與溝通變簡單了，不用設置很多主機，資料就能即時同步，不會再因為紙本紀錄下的版本錯亂而疲憊煩躁，雲端技術能讓大家像是在同一地工作，即時同步地瞭解每個分店的狀況。

處理訂單（電商或製造業）

客戶需要知道訂單的生產狀況、是否已經出貨、物品維修情形……等等。對企業來說，傳統的方式（電話或傳真）提供客戶所需資訊，是非常耗費成本的，而且請一堆業務的話，人力與管理成本更是昂貴。

再來，在資訊系統尚未完善的公司，業務人員不一定能在接到電話後，立刻幫客戶解決問題，可能需要到生產線上詢問作業人員。

若有好的雲端系統，客戶能隨時連上系統取得想要的資訊，公司內部也能即時同步檔案與文件，也因為雲端服務的保密性與資料的永久儲存，保障了資訊安全。（拜託不要用LINE了，廣告與朋友的干擾，以及資訊安全問題，並不適合企業內工作使用。）

雲端工作思維，是資訊時代下的必然產物，你不跟上，就是落後了。不只是節省人力與資訊維護成本，甚至創造更多的產能與時間。

如果你想要炫砲一點，用了雲端服務的你：就是訂閱了一個超強的人工智能，而不是一堆大幅增加你管理成本的員工。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航