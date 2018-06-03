不滿美課鋼鋁關稅各國圍剿美國財長，G7變成G6+1

美國總統川普3月時，以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課分別課徵25%和10%的高關稅。原本排除加拿大和墨西哥，但本週宣布，從6月1日起對從歐盟、加拿大與墨西哥進口的鋼鋁課稅；川普認為美國受到「外國的侵略性貿易作為劫掠」，並說「如果不想付稅，就把工廠移到美國。」，強調此措施是基於國家安全理由。

這項措施引發各國震驚及不滿，《風傳媒》報導，美國發布加稅的消息後，墨西哥與加拿大也不甘示弱，隨即宣布對美國課徵報復性關稅；歐盟也於6月1日向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，最早將在20日對美國徵收報復性關稅。

WTO規則中認可以安全為由的進口限制，但歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，美方的作為是「單純的保護主義」，明顯違反WTO規則。

這幾天七大工業國集團（G7）召開為期三天的會議，《聯合新聞網》報導，除了美國以外的其他六大工業國財長，聯合嚴厲譴責美國川普政府保護主義政策；包括法國、德國、英國、義大利、日本及主辦國加拿大特意孤立美國，發表聯合聲明表達他們對美國政府對歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鋁產品課徵關稅「一致的擔憂與失望」。



這份聯合聲明標誌了美國與其他工業國二戰過後的穩固關係已然出現裂痕，預料本月8日在魁北克登場的G7峰會各國將有激烈爭辯，屆時川普也將出席。

《風傳媒》報導，出席G7會議的官員們認為，當中國乖乖遵守WTO規範時，美國卻試圖違規，讓G7會員國們難有立場去要求中國遵循WTO的規定。一名出席官員指出，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）當場質問美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）：「你自己都不遵守了，要怎麼讓中國也尊重國際法呢？」

《蘋果日報》報導，勒梅爾警告，美國只有數天時間避免觸發與盟友的貿易戰，現在要看華府採取行動緩和關稅爭議造成的緊張局面。不過川普似乎沒有讓步的意思，會議結束不久後，再次於推特上表示美國不能輸了這場貿易戰，並說「是時候該聰明點了！」

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月2日

保護性關稅政策讓美國財長在會議中遭孤立

（中央社）美國主要盟邦今天在七大工業國集團（G7）部長級會議同聲表達震驚與沮喪，敦促美國總統川普撤回對鋼鋁課徵懲罰性關稅。美國在這項議題上遭到孤立，使G7成了「G6+1」。



法新社報導，G7財長及央行總裁會議在分歧中黯淡落幕，意味激烈爭辯下週將在加拿大魁北克登場的G7峰會持續上演。全球貿易衝突一觸即發之際，川普料將在G7峰會與其他國家領導人碰頭。



主要貿易夥伴痛批川普的多方面貿易攻勢，各國政府紛紛提出反制措施和法律挑戰。各國財長和央行總裁相繼表達憤怒，和遭長期盟友背叛的感受。



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）對未能達成共識一事輕描淡寫，僅說美國致力推動G7進程。



主辦國加拿大的財政部長莫諾（Bill Morneau）宣布會議落幕時表示，加國政府和另外5國敦促梅努欽傳達他們「一致的關切和失望」。莫諾說：「我們一致希望，他能把我們對美國課徵懲罰性關稅的行為感到遺憾和失望，和擔心這些舉措不具有建設性的訊息傳達給美方。」



德國財長蕭茲（Olaf Scholz）告訴記者，對跨大西洋關係而言，美國關稅是「非常嚴重的問題」。他說：「沒人能夠理解以安全因素為由，對鋼鋁產品課徵額外關稅的作法。」



G7部長級會議後並未發表最終聯合聲明，成為全球經濟核心正陷入嚴重不和的跡象。目前還不清楚白宮將如何應付相關問題。



路透社報導，梅努欽告訴記者，川普正著眼於「重新平衡我們的貿易關係」。美國在對進口鋼鋁課稅這項議題上遭到孤立，使得G7成了「G6+1」。



若干G7官員認為，美國課徵關稅有悖國際貿易規則，或正放棄領導全球經濟的角色，梅努欽駁斥上述論點。他說：「我一點都不認為美國正在放棄領導全球經濟的角色，情況恰恰相反。我認為，我們進行大規模稅改，對美國經濟產生令人難以置信的影響。」



川普今天在推特抱怨某些美國貿易夥伴根據世界貿易組織協議，課徵較高額關稅。他說：「美國終須在貿易上獲得公平待遇。假如我們不向進口國課關稅，但他們對美國進口產品課徵25%、50%甚至100%的關稅，這不公平，也不能再容忍。那不是自由或公平的貿易，而是愚蠢的貿易！」

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月2日

另外6個G7成員國如今都得向美國支付關稅。美國課徵懲罰性關稅，主要是為遏止中國產能過剩的問題。

川普政策反覆不定，歐美關係不穩

《風傳媒》報導，除了貿易戰之外，美國近來一再毀棄過去與歐洲盟邦共同簽署的協議，包含退出伊朗核子協議、《巴黎協定》（Paris Agreement）。《美聯社》分析，對歐盟而言，川普上任後反覆無常的行為，讓他們已漸確認──美國不再是過去數十年倚賴的貿易夥伴。

歐盟可以透過加強與日本、中國及拉丁美洲國家的貿易關係，來減輕美國帶來的壓力。然而美國是歐盟商品最大宗出口國，雙方若相互徵收反傾銷關稅，使貿易戰升級，將難以修復對經濟與雙邊關係的損害，甚至影響到國防安全上的合作互信。

歐盟貿易委員瑪姆斯托姆（Cecilia Malmstrom）指出：「現在的情況令人擔憂，貿易戰可能升級，美國正在玩危險的遊戲。」他說明，雙方互徵高額關稅可能會損害全球經濟成長。

《ETtoday》報導，歐盟也已經通知WTO，打算針對價值約70億美元的商品對美國提高關稅。這份「報復清單」項目繁雜，除了鋼鋁產品之外，包括牛仔褲、波本威士忌、排氣量800cc摩托車、蔓越莓、稻米，甚至連撲克牌都有。法國貿易官員透露，歐盟的反制計畫預定在６月中旬以前完成。

歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）說，「美國的舉動很明顯地違反了國際條款，我們也會採取新的措施，並且實施必要步驟，來保護歐盟貿易市場，不會因為美國的限制而受到轉移」。

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核稿編輯：楊之瑜