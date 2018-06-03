用淨化廢水釀啤酒，瑞典「PU:REST啤酒」挑戰「喝污水」的心理障礙

啤酒原料中有一項很重要的元素——水。瑞典斯德哥爾摩的一家釀酒廠Nya Carnegiebryggeriet與瑞典環境研究所（IVL）合作開發了一款啤酒，這個啤酒的原水是來自全歐洲最大水質淨化場Henriksdals處理過的「污水」，加上有機麥芽和啤酒花製成，取名為 PU:REST。

《中國時報》報導，大家都知道水資源的重要，也知道處理過後的污水在理論上是潔淨的，不過多數人一但知道水源來自污水處理廠，還是會有點心理芥蒂。然而酒廠認為，愛啤酒的人們都是具有挑戰精神的，所以他們為認為大家會喜歡，而且還附帶一個很正當的理由：響應環保。

俄羅斯衛星網報導，這款名為 PU:REST的啤酒，原水來自斯德哥爾摩的Henriksdals水質淨化場，那也是歐洲最大的污水處理廠，每天可以處理37萬立方公尺的污水。經過一連串的淨化措施後，可以成為啤酒廠的原料。

酒廠主管克里斯．圖格森(Chris Thurgeson)表示，這個點子是瑞典環境研究所先提出的，公司得知之後完全同意，《衛星網》報導，Nya Carnegiebryggeriet認為「無法抗拒這個挑戰」，他說：

「作為食品業界的環保人士，我們當然認同生產者和消費者，都必須敢於以不同的思考方式，來應用再生資源。」

瑞典環境研究所表示，由於水污染嚴重，全球普遍面對缺水問題，因為人類該思考的不是尋找安全水源，而是創造安全的水源。

IVL瑞典環境研究所水資源管理項目經理Staffan Filipsson表示，他們擁有的循環水技術的質量至少與普通自來水一樣好而且安全，但許多人可能對安全飲用淨化廢水持懷疑態度。

《LonelyPlant》報導，IVL多年來一直致力於完善技術，將廢水回收成安全飲用水，這可能是解決世界缺水問題的一個解決方案，但儘管他們取得了成功，但他們發現社會大眾對再生水的負面看法是實施更大規模的障礙，這個問題「不是技術性的，主要是情緒的。」

Staffan Filipsson說，「污水啤酒」的想法是希望人們擺脫偏見，許多人對於喝淨化的廢水有心理障礙，如果讓人們喝淨化後的瓶裝水，總會覺得透明的水體似乎有雜質，但是改成了啤酒，人們內心的芥蒂反而會降低，因此他們決定聯繫他們的鄰居啤酒廠，詢問他們是否有興趣在循環水中釀造啤酒，促成這了次的合作。

圖格森另外也說，除了水源來自污水廠以外，該公司在其他的啤酒生廠過程，也儘力環保化，例如發酵麥芽的殘渣可以轉化為沼氣，然後應用這些沼氣來發電，使釀酒廠連電力也是環保的，而且其他的製造後廢物也都經過精心分類與再處理。

《Business Insider》報導，這項產品由知名的啤酒品牌卡爾斯伯格Carlsberg和布魯克林啤酒公司共同擁有的Nya Carnegie釀酒廠所研發，推測應該和Carlsberg的新環境計畫「Together Towards Zero」有關相關，該計畫還倡議到2030年時，公司的用水量要減半。

如同酒廠的意料，這款啤酒在推出後，引發了瑞典大眾的良好反應，有些媒體比較聳動，使用了「便便啤酒」的口號，但是已經有不少喝過的民眾反應味道不錯。

《Esquire》開門見山地說，

「這是一個垃圾世界，我們只是活在其中，我們已經破壞了我們唯一的星球，除了加入它之外，基本上沒有辦法修理、改變它，想想城市中心的垃圾堆、漂浮在海洋中的垃圾島嶼、網路上的垃圾，這足以讓人想要喝杯清爽爽口的啤酒，那麼用垃圾製作一個如何？」

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核稿編輯：楊之瑜