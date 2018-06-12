約會時誰該付錢？其實這跟性別平等無關，而是「機會成本」

從2014年底舉辦兩性實驗室至今也有幾百位單身男女參加過了。

每次在過程中，會探討許多不同的主題和個案，有一些主題，總是會反覆被提出，所以我想要透過文章的方式分享出來，讓更多人能夠加入自己的意見，促進觀點的交流。

今天想要分享的經典主題是：約會時，是否該各付各的。

只要網路搜尋關鍵字，輕易就能找到與這主題大量的討論和資料，奇怪的是，即便如此，這個題目還是時常會被拿出來在活動中討論。

這代表了甚麼？

代表著，約會如何付錢，一直是兩性互動時，雙方很大的壓力源，彼此都沒有把握該如何做才好，即使看了很多意見，或是知道「標準答案」，仍舊沒有信心，會需要再三的求證，尋求異性的背書。

我知道，我知道，我知道。

我必須先說三次我知道，是為了強烈表達，我知道標準答案是：現在是兩性平權的時代，男女平等，所以女性應該要自己付錢。

上面這個答案絕對是一個「政治正確」的說法，但是，答案正確不代表會帶來期待中的結果，這是完全不同的兩件事情。

所以這部份我不打算再多花篇幅贅述，但我想分析給這背後的心態和價值觀，提供給大家參考及討論。

女性開始擁有跟男人較為相近的經濟能力也是近幾十年的事情，在1960年時男性平均賺100元，女性只賺65元，到2017年時，才縮短差距為100元比86元。（去年兩性薪資差距為14%，女性須比男性多工作52天才能達到同酬）

也就是說絕大多數人是在男性擁有較強的經濟能力的環境下成長，自然會養成男性應該付較多錢的認知和期待，更別說，看著電影和小說中一堆多金男主角的各種用錢堆疊出來的浪漫，簡直是狠狠地烙印在潛意識中。

相反的，女性應該平等負擔，反而是後天的教育和學習去養成的理性行為。

於是有些人會想試著透過一些小技巧著手，盡可能地不讓過度理性計算的行為，破壞了約會時的情緒，像是輪流請客，共同基金，或是出剛好的零錢，請對方去幫忙付錢等，乃至於掏出錢包，看對方的反應，再決定動作。

這類理性的算計，對於點燃愛苗就沒有太大幫助，只能說，當約會時，雙方的理性越多，感性就會越少。

舉例來說，我遇過不少男性，在網路上或活動的討論中會非常氣憤地說，很多女性是母豬，特愛享用女權自助餐，占盡男性便宜，有些女生也會同仇敵愾的指責。

這樣痛罵，雖然很過癮，也像聲張了某種自以為的正義，但這種試圖用單一概念和價值觀套用於所有人的作法，幾乎可說是毫無策略性，也沒有考量到對方所處的情境。

所以，我這些年的觀察中，那些過於強調平均分攤的男女，只把目光放在算錢，往往是見樹不見林，忽略了對方背後更深的期待、和自我的認知，也輕忽了人與人之間交際其他面向的考量。

有一次討論這個議題時，有一位長得蠻甜美的女孩，剛畢業工作兩三年，他說他身邊幾乎不乏追求者，三不五時就會有異性示好，更別說玩交友App，只要一登入就會有異性積極地約她出去。

她說：「雖然並沒有覺得一定要男生請客，但是通常約會男生都會希望氣氛好一些，所以有時會安排比較貴的餐廳。她雖然願意試著多認識一個異性，但是如約會時常要約這麼貴的餐廳，她是無法負擔這種約會的，也許就會減少答應邀約。」

在場的人都知道，那只是她比較客氣和保守的說法。

畢竟，男性為了營造氣氛，增加追求成功的機率，卻要被追求者負擔自己被追求的成本，這樣的邏輯，難道是合理的嗎？

即便是合理的。這會造成的結果是，女性約會自己要負擔的成本增加，就會更加審慎的選擇自己有相當程度好感的男性約會。

所以男性要將女生約出去的難度就會變得更高，而且第一次約會感覺不好，很大的可能將不會有第二次。

同理，如果女性想讓男性負擔約會費用，即便男性第一次會抱持著多認識的心態而付費，但如果感覺不夠強烈，要繼續付費約會的機會就會降低。

也就是說，約會時的付費行為，其實跟兩性是否平等無關，反而是跟選擇的機會成本有關，如果你希望爭取與對方相處的機會，就必須降低對方的約會成本，來提高對方參與的意願。

在我的兩性活動中，提倡的一直是赤裸裸地真相，比起愛情美好的想像，更多的是人性的慾望和自私的各種交集。

所以在約會是否要各付各時，還必須探討到背後投射的價值觀和心態。

在很多場活動中，有許多經濟能力良好的女生，都異口同聲的表達，雖然不是自己負擔不起，但是當男性主動請客時，會有一種被照顧的感覺，相反的，如果連很小的錢都拿出來提，會感覺對方很計較。

很多女性期待男性付錢，在意的不是金錢的價值，而是是想要被保護和照顧，一種對傳統男女角色的嚮往和渴望。

現代女性也許會對這種期待，不太好意思說出口，但其實渴望追尋傳統的社會模式，能夠依賴男性的女性並不是少數。

對於這樣的女性，透過以願意付錢的男性作為篩選機制，來找到理想中的對象，是再合理不過的行為，但這樣需要付出的代價是，對方也有可能是較為保守、控制慾較強的傳統男性，以及更有可能物化女性。

另一方面，很多男性，會希望女性自己付費，但卻又覺得主張女權的女性過於強勢有主見，也是處於一種價值觀的矛盾，你不能期待一個獨立自主，強調性別平等的女性，又同時具備依賴、崇拜、撒嬌等特質。

除此，另一個讓人不舒服，但卻普遍存在的現象，是在於人們在交往時，會試圖透過運用金錢去掌控關係的策略。

不少女生小時候，都會聽女性長輩說，男人有錢就會作怪，所以要管好男人的錢。

這是個偏見，因為沒錢想作怪，還是一樣能夠做到，但也不能否認這是女性在掌控男性時，偏愛採取的作法。

在現在的開放社會下，很多單身男女都會同時與多位異性約會，因此約會的開銷對於雙方來說都是不小的成本。因此透過增加對方的約會成本，不失為了解對方的投入意願的有效方式。

但這種作法，如果長久使用，也極有可能會產生反撲的效果。

對於收入較差的男性參加者來說，這樣的方式會產生壓力，而影響關係，而不少收入高的男性也都曾表示，雖然不是負擔不起，但是如果女性總是抱持著理所當然的態度要男性付費，將會大幅地降低好感度。

所以約會是否要AA制，應該是因人而異，還有因交往階段而異。

我們在與異性互動時，一定要從自己期待的兩性互動關係和自己追尋的價值觀來思考，並且評估與對方的互動情境，才能得到比較好的解答，而不應該尋求單一標準答案。

如果你期待的是較為傳統的男女關係，初期我建議會採取老派的做法，關係會更容易地推展。

如果你在與對方的關係中，是居於弱勢，你比對方更想要製造機會和維繫關係，付費去降低對方的選擇成本，在初期也是相當可行的策略，特別是女性，即便對方願意請客，但是主動的付費，絕對會留下更好的印象。

然而在關係中，真正的公平的作法，絕對不會是一人付一半，而是依照收入比例去分擔，並且將無形的價值都考量進去，才能得到平衡。

畢竟，假如雙方收入相差懸殊，有錢的那方，卻在各種情境下都堅持要求平均分擔，絕對不會是合適的交往對象。

或是，兩人在相處時，發現自己會時常在意十幾元等金額的計算，這也只代表，這段關係情感的基礎薄弱，雙方並不是真的如此互相吸引。

且不管初期如何，一旦有長久交往的打算，好好溝通金錢觀絕對是必要的功課。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九