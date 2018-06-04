被控大量解雇移工還偽造文書，宏達電：應找仲介處理

桃園市群眾服務協會及一批菲籍移工昨（3）日前往Google辦公室前抗議，控訴Google供應商宏達電稱無裁員計畫，卻要移工簽自願離職書，更批評宏達電涉嫌偽造移工手印簽署違法勞動契約。宏達電則回應，一切依法辦理，而由於宏達電是透過仲介引進菲籍移工，若菲律賓移工認為有偽造文書一事，應找外國仲介公司處理。

（中央社）多名宏達電僱用的菲籍移工、桃園市群眾服務協會等多個民間團體，昨日在台北市信義區的Google辦公室前召開記者會呼喊口號，揭露宏達電疑似偽造文書、違法扣款等多項違法情事。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達表示，宏達電今年2月以遭Google併購為由，擬解雇菲律賓移工、讓移工分批返國，雖然透過民間團體協助後暫時化解危機，但宏達電在這期間卻仍不斷要求移工簽屬自願離職書，以達大量解雇目的。

汪英達指出，宏達電以「上市上櫃公司不能透露經營內容」為由，聲稱公司無裁員計畫，但卻有多名基層主管明確表示公司很快會解雇所有菲律賓移工，宏達電不斷遊說移工簽屬自願離職同意書，顯然是為公司股價利益、犧牲移工權益。

除了疑似要求移工簽屬自願離職書達到大量解雇目的外，汪英達也批評，宏達電更違法收取膳宿費且涉嫌偽造文書。他指出，依照《勞基法》，移工膳宿由雇主支付，宏達電卻要所有移工簽下另一份「勞動契約附加條款」，要求勞工支付每月2,500元的膳宿費及來回機票費用。

汪英達指出，根據勞動部2013年的函釋，勞動契約若和工資切結書對膳宿費規定不同時，應以有利於勞工者為準，宏達電收取膳宿費明顯違法。更何況，更有移工反應「勞動契約附加條款」上的手印及簽名並非本人所為，宏達電與仲介公司也涉嫌偽造文書。

汪英達說，宏達電應立刻與全體移工與聲援團體針對解雇事宜展開協商，並不得於協商完成前有任何動作，若要裁員也應尊重移工意願，讓想留在台灣工作的移工轉換雇主，轉換期間繼續提供免費膳宿。

此外，宏達電也應退還全部膳宿費，並作廢所有勞動契約附加條款。同時要求檢調應對宏達電涉嫌偽造文書進行調查、要求勞動部及桃園市政府勞動局針對宏達電違法情事進行調查。

汪英達也指出，Google為國際知名企業且為宏達電的長期合作伙伴、下游品牌商及重要部門買家，Google對宏達電的違法行為有責任，應要求宏達電立即回應接受各項勞工訴求，讓宏達電確實改善。

《苦勞網》報導，桃園市群眾服務協會發布聲明表示，收到多名移工控訴，宏達電公司面對廠內移工，多次違反契約並違法：

佯稱無裁員計劃，實為準備大量解雇：宏達電聲稱公司無裁員計劃，且拒絕證實是否計劃裁員，但很多基層主管都明確表示公司很快會將所有菲律賓移工全數解雇。事實上，宏達電已經申請本勞的大量解雇，也不斷遊說移工簽署自願離職，提前解約返國。宏達電顯然為公司股價利益，犧牲移工權益。 收取膳宿費，違反勞動契約和勞動部函釋：公司所有菲律賓移工的契約明訂膳宿由雇主支付，但實際上每月都被扣除2,500元。依據勞動部102年函釋，勞動契約和工資切結書對膳宿費規定不同時，應以有利於勞工者為準，故宏達電應以契約為準，不得收取任何膳宿費。 要求移工簽署「勞動契約附加條款」，部分簽名手印疑為偽造：宏達電和仲介要求移工在契約之外另外簽署附加條款，把免膳宿費、來回機票雇主支付等有利於移工之條文全部取消；多名移工已經確認該文件上的簽名及手印並非本人所為，宏達電及相關仲介公司已涉嫌偽造文書。 每月另扣除「代扣餐費」：除了違反契約扣除膳宿費，所有移工每月薪資單上還有一筆數額不等的「代扣餐費」。公司表示該筆款項乃超過每日餐費上限135元及以員工以員工卡在公司內超商消費金額之總和，但多名移工對數額內容有強烈疑慮。宏達電不但帳目不清，且顯已再次違法扣款。 宿舍管理人員強佔甚至偷取移工私人物品：一些宿舍管理員以移工違反管理規則為由，強奪移工私人電器用品，或在私下逕行翻動移工個人物品後直接偷取，甚至有宿舍管理人員承認已將部分奪取後之物品賣出。

《公視》報導，菲律賓移工Jean表示，「目前已經有200到300名菲律賓工人離開工作，回到菲律賓。這個人數我不是很確定。公司開的條件就是給（台幣）6萬塊的補償金。」

《科技新報》報導，HTC 在2017年9月將負責Pixel的研發團隊賣給Google，當時被問到會不會裁員，董事長王雪紅還表示正在大量徵才。但桃園市群眾服務協會指出，2018年2月開始，HTC向公司的菲律賓籍移工表示由於出售案要將他們全體解雇。

台灣電子電機資訊產業工會常務理事李士昌指出，這次解雇移工案除了HTC責無旁貸之外，選擇HTC作為供應商的Google也該負起連帶責任，HTC也該遵照Google的供應商行為準則。根據Google的供應商行為準則，規定「供應商在產品製造過程的任何階段，一律不得僱用或允許使用受脅迫或受約束的勞工」，而且「僱用任何員工（包括移住員工與外籍員工）時，必須完全遵守適用的移民法和勞工法」。

Google在供應商行為準則中也提到，「Google 的目標是透過溝通、培訓、監控及後續評估，與供應商一同改善工作環境」。而HTC並未符合規範，但Google沒盡到監督責任。群眾服務協會已將陳情書寄送給 Google，目前 Google 尚未有所回應。

《聯合報》報導，宏達電表示，HTC一向注重員工福利與權益，但也會根據市場與生產需求變化，檢視人力資源的配置，以促使營運更有效率，並提升企業的核心競爭力。未來，HTC會持續精化組織與優化人力，以確保營運效率，及保持競爭優勢。

宏達電指出，HTC是上市公司，公司治理的相關事務向來都是遵守法規辦理，並無任何任意與外籍員工進行合意終止僱傭關係的商談程序。

宏達電說，新台幣2,500元膳宿費是勞工依照勞動契約附加條款，及工資切結書所應負擔者，相關契約文件均依法辦理，公司作業並無違法，如個別員工對簽名或指印的真偽有爭執，可循司法途徑解決。

此外，宏達電透過國內仲介公司，與外國仲介公司接洽，引進菲律賓移工，若菲律賓移工認為有偽造文書一事，應找外國仲介公司處理。至於食宿全免部分，除免費住宿，每天員工餐費補助315元，超過金額仍須自付，但也不排除可能是移工將當天未用滿315元部分，誤以為可在日後使用，因此產生誤會。

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核稿編輯：楊之瑜